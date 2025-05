‘Estaré mirando y esperando’ – Harry Kane envía un mensaje a los fanáticos de los Spurs después de finalmente terminar su propia sequía de trofeo

Harry Kane está desesperado por que Tottenham gane un trofeo europeo para completar la temporada de sus sueños.

El patrón de Inglaterra levantó su primera pieza de cubiertos después de marcar el primer gol en la victoria por 2-0 del Bayern Múnich sobre Borussia Monchengladbach.

9 Harry Kane lo convirtió en un día familiar para recordar mientras posaba con el trofeo de la Bundesliga junto a la esposa Katie Goodland y sus hijos Crédito: Getty

9 El ex equipo de Kane se enfrenta a Man Utd en la final de la Europa League el 21 de mayo después de una victoria por 2-0 en Bodo/Glimt completó su triunfo agregado de 5-1 Crédito: Reuters

9 Kane dice que Katie luego se mantuvo alejada de él cuando “apestaba” a la cerveza Crédito: EPA

Kane se convirtió en el primer jugador en la historia de la Bundesliga en anotar 25 goles en sus primeras dos temporadas y fue empapado de cerveza en las jubilantes celebraciones posteriores al partido.

Pero luego, Kane admitió que está apoyando a su antiguo club para vencer al Manchester United en la final de la Europa League en Bilbao el 21 de mayo.

Kane, quien se unió al Bayern por £ 104 millones de los Spurs en 2023, dijo: “Obviamente han tenido una temporada difícil, no se esconde de eso.

“Pero llegar a la final de la Europa League es un gran logro.

“No es una hazaña fácil vencer a los equipos que les han vencido tan todo el crédito.

“Estaré mirando y esperando que puedan ganar.

“Podría ser un buen mes para muchos fanáticos de los Spurs, porque sé que muchos de ellos me han contactado y están felices de verme levantar este título.

“Y, por supuesto, creo que todos estaríamos felices de ver a los Spurs ganar eso”.

9 Kane hizo 81 goles en 90 juegos de Bayern en la victoria por 2-0 del sábado Crédito: Reuters

9 El compañero de equipo del Bayern, Leon Goretzka, cubrió a Kane en cerveza Crédito: Getty

9 Kane tuvo una marcha mientras dowe el extremo Jamal Musiala Crédito: EPA

Kane entra en el juego final de la temporada en Hoffenheim después de haber marcado 81 goles en 90 juegos para Bayern.

Y el delantero admitió que se ha sentido bajo mucha presión después de no ganar un título de carrera.

Harry Kane se hincha en cigarro mientras los campeones del Bayern beben champán y bailan a Michael Jackson en las primeras horas de la mañana

Él dijo: “Ha pasado mucho tiempo. Mi primer campeonato es obviamente una gran sensación, una gran cosa para el club también, así que estoy esperando para disfrutarlo lo más posible.

“Quería ganar, quería asegurarme de que tuviéramos un buen resultado y luego realmente pudiéramos disfrutarlo y ese fue el caso.

“Simplemente tener en mis manos ese trofeo se siente especial y voy a disfrutar las próximas dos semanas, seguro.

“Simplemente se siente increíble. Fue un peso sobre los hombros, por lo que es bueno que eso se haya levantado y ahora podemos disfrutarlo.

“Sentimos que es el comienzo de algo en lo que realmente podemos construir y que va directamente a la Copa Mundial de Clubes.

“Esto es mejor que un premio individual. Creo que no es ningún secreto que esto es algo que le ha faltado a mi CV.

“He tenido muchos elogios individuales y he estado cerca en muchas ocasiones a los trofeos del equipo, pero por una razón u otra, no ha funcionado. Así que esta es una mejor sensación con seguridad.

9 Los padres de Kane estaban allí para compartir su primer sabor de cubiertos importantes Crédito: EPA

“También he tenido muchos altibajos en mi carrera sin ganar los trofeos más grandes.

“Pero, por supuesto, he tenido algunos momentos tristes y algunos momentos difíciles, pero la resiliencia es algo que he tenido que mostrar a lo largo de toda mi carrera e incluso con este título, no me cambia como jugador.

Por supuesto, ahora tengo un trofeo de equipo, pero todavía tengo la misma ética de trabajo.

“Todavía voy a seguir empujando los límites para ver qué tan bien puedo ser y cómo puedo ser”.

Kane también participó en la tradición del Bayern de que los jugadores sirvieron cerveza sobre las cabezas de los demás después de ganar un título.

Él dijo: “Hacía frío. Me estaba congelando una vez que me mojé. Y una vez que mi esposa y yo continuamos, ella se mantenía alejada de mí porque me apestaba de cerveza.

“Pero todas estas ocasiones, eso es lo que he estado esperando. Sabía, veniendo aquí, así es como lo celebran, así es como celebramos.

“Obviamente, no fue ser el año pasado, pero ahora tener eso, tener los videos, tener las fotos, tener esos recuerdos, son cosas que la gente no puede quitarle”.

9 Kane está buscando ganar mucho más después de romper su pato trofeo Crédito: Getty