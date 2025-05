Cómo la emisora ​​de los Marineros Angie Mentink está haciendo historia y está haciendo que sus hijos se sientan orgullosos

Hay una imagen que hace sonreír a Jaxen Mentink cuando habla de uno de los modelos más importantes de su vida.

Para ser justos, ha estado sonriendo durante los 10 minutos anteriores en una escalera de Sutter Health Park porque le encanta hablar de esta persona. Las lecciones, el personaje, la influencia que lo ayudó a moldear a la persona que es el primero, y el jugador de béisbol que es como estudiante de primer año en Sacramento City College.

En este momento, Jaxen está hablando de las horas que pasan en la jaula de bateo en la casa de la familia junto con su hermano menor Chase, y el lanzador armado de goma lanzando una innumerable mezcla de bolas rápidas y curvas que intentan mejorar a los niños.

“Literalmente arrojó 80 a 100 lanzamientos, al menos. Y su calentamiento era ella parada aquí, arrojando dos bolas a la red y diciendo:” Está bien, vamos “. Tendría una copa de vino en una mano y luego arrojaba una pelota en la otra.

Cuando se le dijo más tarde que Jaxen mencionó este método para arrojar práctica de bateo en la jaula, Angie Mentink da uno de esos: “¿Mi hijo realmente dijo eso?” aspecto. Pero antes de que termine la conversación, sacó su teléfono para mostrar las fotos: copa de vino en la mano izquierda, béisbol a la derecha y cada uno de sus hijos en la caja del bateador.

“Ella es mi mejor entrenador de bateo. Me ha enseñado cada fundamental sobre mi juego, además de mi captura, que he aprendido de otras personas con las que me consiguió”, dijo Jaxen. “Soy el jugador que soy hoy, literalmente todo por ella”.

Mamá. Gastando entrenador. Pitcher de práctica de bateo. Reportero. Analista de transmisión de béisbol. Todos rodaron en uno.

Puede que no haya una tarjeta del Día de la Madre para Jaxen, Chase o su esposo Jarrett para comprar que cubra todo eso.

“Por mucho que ame el Día de la Madre para ver lo que se les ocurren a los niños y a mi esposo, creo que es ese día donde te recuerdan que, si bien amo mi trabajo y tengo mucha suerte de hacer lo que hago, que creo que es el día en que me doy cuenta de que mi trabajo más importante es ser madre”, dijo Angie. “No quiero fallar con eso. Esa es siempre mi primera prioridad, mis hijos y mi familia, y luego todo lo demás”.

Durante 30 años, Angie Mentink ha sido una figura pública en cierta capacidad en el área de Seattle. Jugador de softbol estrella en UW. Trailblazer que pasó dos años jugando para Colorado Silver Bullets, un equipo profesional de béisbol femenino que viajó por el país a mediados de la década de 1990. Anfitrión y reportero galardonado para las diversas encarnaciones de lo que ahora es Root Sports y aparentemente en la televisión todas las noches desde su primer papel en 1997.

Esta temporada, su carrera entró en un nuevo capítulo como la primera mujer en ser analista de transmisión a tiempo completo en la historia de los Marineros. Fue un papel a tiempo parcial el año pasado antes de que las M hicieran el movimiento permanente para que Mentink trabajara entre un equipo rotativo de analistas este año junto con Ryan Rowland-Smith, Jay Buhner y Dave Valle.

“Estoy muy orgullosa de ella, lo cual es extraño decir porque, como, soy su hijo y siento que sería como si estuviera orgullosa de mí por muchas cosas. Pero las barreras que ha roto y los registros que ha logrado, y solo los logros que ha hecho en esta industria, donde muchas de ellas han estado dominadas por los hombres, y solo ha florecido en la fenómeno”, dijo Jaxen. “Y justo como su hijo, espero que inspire a otras mujeres jóvenes a ir a hacer este tipo de cosas, y a ir y destacar y ser geniales. Tengo protuberancias hablando de eso. Es increíble. Quiero decir, es la cosa más genial de todos los tiempos”.

Entrar en el papel del analista es desafiante y quizás un poco desalentador. Los fanáticos tendrán opiniones, especialmente cuando se vinculan a una franquicia polarizante como los Marineros.

Para Mentink, ser la analista alimenta lo que ama del juego que ha definido gran parte de su vida. A ella le gustan los matices y los pequeños detalles, y trata de llevarlo a la transmisión.

“Tal vez tengo una culpa muy granular sobre lo que se está lanzando y lo que está sucediendo y las pequeñas cosas dentro del juego que siempre me ha encantado encontrar y elegir”, dijo Mentink. “Incluso desde el momento en que era un jugador, siempre fui el que intentaba elegir los signos del tercer entrenador de la tercera base, o tratando de averiguar si podía recoger algo en la postura del receptor. Cualquiera de las pequeñas cosas del juego. Por lo tanto, ser un analista que te permita volver a encontrar esas cosas geniales y poder hablar sobre ellos, y luego, con suerte, ser un analista para hablar sobre ellas”.

No se pierde en Mentink que este cambio para ella se produzca profesionalmente en un año de cambio personal en el hogar familiar con Jaxen ahora a la universidad. Chase, de 17 años, está terminando su tercer año en la Escuela Secundaria Mount Si y está “saliendo de su caparazón” un poco más con Jaxen ahora en la universidad. Jarrett es profesor en la Universidad de Seattle Pacific.

Pero cuando salió el horario y los Marineros tuvieron un viaje a Sacramento la semana del Día de la Madre, no había posibilidad de que le faltara la oportunidad de pasar un par de días con su hijo mayor.

“Es un poco extraño cómo ha habido paralelos entre su primer año de universidad y yo haciendo esto, y yo dándole este consejo como, ‘Es importante hacerlo duro, bueno. Sí, es difícil y se supone que debe ser, y tienes esto'”, dijo Angie. “Y verlo pasar por eso también me recuerda a esas mismas cosas exactas que, sí, probablemente será difícil y a menudo es cuando estás haciendo algo por primera vez. Es difícil cambiar la mente de las personas sobre lo que debería ser”.

El primer período de Mentink en la silla de analistas de los Marineros llegó en 2021. Su promoción a un papel de tiempo completo esta temporada la convierte en una rareza dentro de la comunidad de transmisión de béisbol. Jessica Mendoza es la analista de juegos femenina más destacada que trabaja tanto para ESPN como para los Dodgers de Los Ángeles, pero Mentink es una de las mujeres muy pequeñas en el béisbol, ya sea en un papel de juego por juego o analista.

“No quiero llamarnos como anfitriones y decir que ella hace mucho más, pero ella hace mucho más”, dijo el reportero y anfitrión de Root Sports Brad Adam, quien ha trabajado con Mentink desde 2000. “Ahora hay trabajo de preparación para los anfitriones, pero es un nivel diferente para un juego. Ella se dio cuenta de que y ella ha aceptado esa carrera. Aaron (Goldsmith) cuestiona mucho, como donde encuentras cosas, o qué investigas, o cómo miras las cosas, o lo que es importante en una transmisión.

Ese mentón está asumiendo el desafío de un papel en el que las barreras quedan para las mujeres es parte de quién es ella. Lo hizo cuando jugó para las balas de plata hace unos 30 años. Lo hizo cuando comenzó y entrenó a equipos de béisbol juvenil para sus hijos.

Es evidente para aquellos que trabajan con ella. Es evidente para su hijo.

“Quite el hecho de que es mi madre, ella es inspiradora, con suerte, muchas otras personas para hacer lo mismo”, dijo Jaxen. “Creo que saber que está marcando la diferencia como modelo a seguir no solo para mí, es mi mayor modelo a seguir, sino para muchos otros es algo realmente genial de ver”.