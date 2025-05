La racha invicta de Seattle Reign termina con la pérdida de blanqueo ante Houston Dash

Después de una mitad de apertura metódica, estaba claro que cualquier objetivo entre el Reign y Houston sería rápido y probablemente fuera de un error mundano.

El centro de Seattle, Jordyn Bugg, era ese jugador desafortunado. Su sorteo llevó a la única jugada de puntuación en una derrota por 1-0 en Lumen Field el domingo.

El resultado finalizó la racha invicta de tres partidos del reinado. Es la primera vez que el tablero ganó en Lumen desde 2022.

“Nos faltaba un poco de química”, dijo el defensor de Reign, Lu Barnes. “Sabíamos con Houston, iba a ser una batalla. Podríamos haber ganado un poco más de pelotas primero y segunda y haber sido un poco más agresivo y proactivo”.

Bugg perdió la pelota fuera de la caja. El delantero de Houston, Ryan Gareis, recolectó un pase y envió un cruce bajo para su compañera de equipo Maggie Graham para que se coloque en la portería en el minuto 57.

La entrenadora de Reign, Laura Harvey, hizo tres sustituciones en el 71calle Minute y Emeri Adames, que reemplazaron a Maddie Dahlien, casi tuvieron el empate en el 76th minuto. Su ataque desde la parte superior de la caja golpeó el travesaño.

Maddie Mercado entró en el partido para el reinado en el minuto 86 para Bugg y tuvo otro buen intento para el nivel del puntaje. Su oportunidad dentro de la caja fue salvada por el arquero Abby Smith en el minuto 88.

“Hubo una gran falta de creencias a medida que avanzaba el juego”, dijo Harvey, quien vio vislumbres del equipo del año pasado que terminó 13º en la mesa y se perdió la postemporada. “Eso es lo que soy muy consciente no se arrastra en nosotros porque no somos el equipo que fuimos el año pasado. Estamos en un lugar mucho mejor que nosotros. Esto no es desastroso, es realmente decepcionante y dolerá”.

No hubo tiros a puerta para ninguno de los equipos en la primera mitad. El delantero de Houston, Lynn Biyendolo, cuando recibió bolas para apoyarse en la defensa e intentar crear una oportunidad. Seattle tenía dos patadas en la esquina donde nadie podía conectarse con la pelota.

La defensa del reinado fue igualmente tacaño al limitar la capacidad del tablero para meter la pelota en el cuadro. Houston tuvo un disparo desde fuera de la caja que estaba fuera de Target.

Faltar en los equipos fue un paso limpio. Seattle (3-3-2) las oportunidades volcó porque el pase final estaba fuera del alcance de los atacantes o recogido por Houston (3-4-1).

Reign El novato Maddie Dahlien tuvo el primer tiro verdadero del juego en el 53rd minuto. Pero la defensora Katie Lind estaba en posición de bloquear el disparo profundamente en la caja, decepcionando la mayor parte de las 6.841 personas que asistieron.

“Fuimos mediocres y nunca nos pusimos en marcha”, dijo Harvey. “La parte frustrante de eso es cuando es todo el equipo y tienes que mirar todo lo que hemos hecho para preparar”.

Harvey usó la misma alineación inicial que el malestar 1-0 de la semana pasada contra Kansas City en Lumen. El entrenador de Houston, Fabrice Gautrat, hizo un cambio sorprendente en el gol. Smith hizo su debut en el club en lugar de el pilar Jane Campbell.

Smith fue adquirido a través del intercambio el invierno pasado de NJ/NY Gotham FC, donde ayudó al equipo a ganar el Campeonato NWSL 2023. Campbell, el capitán del equipo, ingresó al partido del domingo como el líder de la liga con 23 salvamentos esta temporada, pero el Dash concedió siete goles en sus últimos tres partidos.

“No creo que nadie esté listo para eso”, dijo Harvey de Smith, quien era su arquero inicial cuando ambos estaban con los Utah Reales (2018-19). “Ella hizo un gran salvamento de Maddie Mercado y desafortunadamente no la hicimos hacer mucho más. Eso es algo que tenemos que mirar”.

El domingo fue el tercer blanqueo de la temporada de Houston.

Siguiente para Seattle es un partido de carretera contra Racing Louisville (3-3-2) el viernes.

“Como grupo, estamos en un lugar fuerte”, dijo el mediocampista de Reign Angharad James-Turner. “Este año, especialmente, somos un equipo que se recupera. Hemos bajado un gol y rechazamos las cosas. Tal vez eso no estuvo dentro del grupo el año pasado, esa mentalidad y el impulso para cambiar los juegos cuando las cosas no van en nuestro camino. Tenemos eso este año en abundancia … [Sunday]. “

Puntaje