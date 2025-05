La racha perdedora de los marineros alcanza cuatro cuando los Yankees libran Emerson Hancock

Julio Rodríguez estaba, como máximo, a una pulgada de quitar el primer jonrón de Trent Grisham en la tercera entrada. La pelota, en cambio, se desprendió de la punta del guante del fildeador central y justo sobre la cerca del parque T-Mobile en la parte más profunda del patio.

Emerson Hancock estaba, como máximo, a una pulgada de evitar el segundo jonrón de Grisham en la quinta entrada. El control deslizante 0-2 de Hancock pareció atrapar la esquina interior de la zona de ataque. El árbitro del plato Nate Tomlinson, en cambio, lo llamó una pelota.

En el siguiente lanzamiento, Grisham envió una bola rápida de 94 mph para su segundo jonrón del juego, a casi el mismo lugar en el jardín central.

Y eso abrió la presa en la parte superior de la quinta entrada. La lección aquí: dales una pulgada, y esos malditos yanquis tomarán una milla.

Los Yankees de Nueva York lo invirtieron después de la segunda explosión de Grisham, anotando seis carreras en seis hits de Hancock en esa quinta entrada en camino a una victoria de 11-5 sobre los Marineros en su primer partido de la serie el lunes por la noche.

Barridos por los Toronto Blue Jays durante el fin de semana, los Marineros (22-18) fueron expulsados ​​por un segundo día consecutivo.

Los M han perdido los cuatro juegos consecutivos de la temporada y han sido superados 32-12 en esas cuatro derrotas.

“Dura esta noche”, dijo el manager Dan Wilson.

Hancock fue sólido en cuatro entradas, permitiendo una carrera en dos hits con cuatro bases por bolas.

Los Marineros lideraron 2-1 entrando en la quinta entrada después de Homers por Rodríguez y Jorge Polanco en el abridor de los Yankees Clarke Schmidt.

Rodríguez bateó una explosión de 433 pies hacia el centro izquierdo, a 110.4 mph fuera del bate para su séptimo jonrón de la temporada. Fue su tercer jonrón en sus últimos 12 juegos en continuar su reciente aumento.

Polanco sacó un jonrón de línea de línea al jardín derecho para su décimo jonrón en solo 113 apariciones en el plato.

Sin embargo, los Marineros desperdiciaron una oportunidad en la primera oportunidad de agregar más en la segunda entrada cuando pusieron a dos corredores en posición de anotación con uno fuera. Pero Dylan Moore se ponchó y Ben Williamson voló para colocar a los corredores.

En la quinta entrada decisiva, en su tercera vez enfrentando a Hancock, los Yankees maltrataron a la derecha de los Marineros.

El homer inicial de Grisham comenzó una serie de cinco hits consecutivos, y siete bolas rectas en juego consideraron contacto “duro” (95 mph o más) por MLB Statcast Metrics. De esos siete, cinco fueron golpeados al menos 100 mph.

El receptor de los Yankees, Austin Wells, entregó el golpe de tres carreras al jardín central al jardín central, a 105.7 mph fuera del bate, para dar Nueva York. 7-2 plomo.

El contacto con los murciélagos de los Yankees fue persistentemente fuerte toda la noche. Y también lo fueron los robustos “¡vamos yankees!” Los cantos que estallan entre la multitud de 27.895.

Aaron Judge, pareciendo a Babe Ruth a principios de esta temporada, tuvo un sencillo de 112.3 mph como parte de esa quinta entrada. Llegó a la base tres veces en cinco apariciones en el plato para elevar sus OP a 1.283.

Se obtuvieron las siete carreras acusadas de Hancock, elevando su efectividad a 6.91 en seis aperturas.

“Cometí un par de errores y me hicieron pagar por ello”, dijo Hancock. “Pero al final del día, debes seguir adelante. Lo usaré, y realmente no me dio la oportunidad de ganar. Pero el béisbol es lo que es, y sigues adelante, sigues trabajando y apareces mañana y ves qué sucede”.

Hancock había permitido tres carreras o menos en sus cuatro aperturas anteriores, mostrando un progreso alentador para una rotación que la necesita desesperadamente, dadas las lesiones a Logan Gilbert y George Kirby.

Ese progreso se detuvo en la quinta entrada.

Mujer en su primer inicio de la temporada contra Detroit, y luego nuevamente el lunes, Hancock ha aprendido algunas lecciones desafiantes.

“No importa cómo vaya la entrada, debes seguir moliendo; tienes que seguir atacando y tienes que seguir confiando en tus cosas”, dijo. “Las cosas pueden cambiarte muy rápido, pero al final del día debes saber quién eres y tienes que seguir atacando a los bateadores”.

El jonrón de dos carreras de Cal Raleigh con dos outs en la octava entrada, una explosión de 420 pies para su 13º jonrón de la temporada, llevó a los Marineros dentro de 8-5.

No se acercarían más.

Anthony Volpe extendió la ventaja de los Yankees a 10-5 en la novena entrada cuando arrojó un jonrón de dos carreras de Troy Taylor.

Judge agregó una mosca de sacrificio para poner el 11-5. Anotando en la obra fue Oswaldo Cabrera, quien parecía sufrir una importante lesión en la pierna izquierda en un tobogán incómodo en el plato.

El juego se retrasó casi 10 minutos cuando los entrenadores atendieron a Cabrera en el plato, y una ambulancia condujo al campo para quitarlo.

Puntaje