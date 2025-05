MLB restablece a Pete Rose y Joe Jackson, haciéndolos elegibles para el Salón de la Fama

NUEVA YORK (AP) – El comisionado de béisbol Rob Manfred, el comisionado de béisbol, Rob Manfred, restableció el comisionado de béisbol Rob Manfred, lo que hace que ambos sea elegible para el Salón de la Fama del deporte después de que sus carreras fueron empañadas por los escándalos de los juegos de azar deportivos.

La prohibición permanente de Rose se levantó ocho meses después de su muerte y llegó un día antes de que los Cincinnati Reds honrarán al líder de los éxitos de la carrera del béisbol con la noche de Pete Rose.

Manfred anunció el martes que estaba cambiando la política de la liga sobre inelegibilidad permanente, diciendo que Bans expiraría al morir. Varios otros también cambiarán su estatus de cambio por el fallo, incluidos todos los miembros de los Medias Negras de Chicago de 1919, el ex presidente de Filadelfia Filis Williams D. Cox y el ex jardinero de los Gigantes de Nueva York Benny Kauff.

Bajo las reglas actuales del Salón de la Fama, la primera rosa o Jackson podrían ser incluidas en 2028.

Rose acordó una prohibición permanente el 23 de agosto de 1989, luego de una investigación encargada por las Grandes Ligas de Béisbol concluyó que Rose apostó repetidamente a los Rojos como jugador y gerente del equipo de 1985-87, una violación de una regla de MLB de larga data.

Rose solicitó por primera vez la reincorporación en septiembre de 1997, pero el comisionado Bud Selig nunca dictaminó la solicitud. Manfred en 2015 rechazó una petición de reincorporación, diciendo que “Rose no ha presentado evidencia creíble de una vida reconfigurada”.

Rose murió el 30 de septiembre a los 83 años, y Jeffrey Lenkov, un abogado que representó a Rose, presentó una nueva petición. La hija de Lenkov y Rose, Fawn, se había reunido con Manfred el 17 de diciembre.

Los partidarios de Rose han incluido al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho que tiene la intención de perdonar a Rose póstumamente. Manfred discutió a Rose con Trump cuando la pareja se conoció en abril, pero no ha revelado detalles de su conversación.

En una carta a Lenkov, Manfred escribió: “En mi opinión, se debe determinar cómo la frase” permanentemente ineligible “debe interpretarse a la luz de los fines y políticas detrás de la Regla 21, que es: (1) proteger el juego de las personas que representan un riesgo para el deporte de las violaciones al prohíber la participación de tal individuo;

“In my view, once an individual has passed away, the purposes of Rule 21 have been served. Obviously, a person no longer with us cannot represent a threat to the integrity of the game. Moreover, it is hard to conceive of a penalty that has more deterrent effect than one that lasts a lifetime with no reprieve. Therefore, I have concluded that permanent ineligibility ends upon the passing of the disciplined individual, and Mr. Rose will be removed from the permanently ineligible lista.”

Un All-Star 17 veces durante una carrera como jugador de 1963-86, Rose tiene récord de hits (4,256), juegos (3,562), turnos al bate (14,053), apariciones en el plato (15,890) y singles (3,215). Fue el Novato del Año de la NL de 1963, el MVP de 1973 y el MVP de la Serie Mundial de 1975. Un tres veces campeón de bateo de la Liga Nacional, rompió el récord de éxitos anteriores de 4,191 establecido por Ty Cobb de 1905-28.

Jackson fue un bateador de carrera de .356 que estuvo entre los ocho Black Sox prohibidos por lanzar la Serie Mundial de 1919. Murió en 1951, pero sigue siendo uno de los nombres más reconocibles del béisbol en parte para su representación de Ray Liotta en el Field of Dreams de 1989.

¿Qué más debe suceder para Rose o Jackson para llegar al Salón de la Fama?

Bajo una regla adoptada por la junta directiva del salón en 1991, cualquier persona en la lista permanentemente inelegible no puede ser considerada para la elección del salón. Jackson fue considerado dos veces en las boletas de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, pero recibió solo el 0.9% en 1936 y el 1% de un voto de nominación en 1940.

El restablecimiento de Rose ocurrió demasiado tarde para que él fuera considerado para la boleta BBWAA. Si no fuera en la lista permanentemente prohibida, Rose habría sido elegible en las papeletas cada uno desde 1992 hasta 2006. Fue escrito en 41 votos en 1992 y en 243 de 7,232 boletas (3.4%) durante los 15 años, votos que no se contaron.

La presidenta del Salón de la Fama, Jane Forbes Clark, dijo en un comunicado que los jugadores afectados por el fallo del martes de Manfred se considerarían.

“El Salón de la Fama del Béisbol Nacional siempre ha mantenido que cualquier persona retirada de la lista permanentemente ineligible del béisbol será elegible para la consideración del Salón de la Fama”, dijo. “La decisión de Major League Baseball de eliminar a las personas fallecidas de la lista permanentemente no elegible permitirá que se considere la candidatura del Salón de la Fama de tales personas ahora”.

Sin la prohibición, ambos jugadores son elegibles para la era clásica del béisbol del salón, que luego se reúne para considerar a los jugadores en diciembre de 2027 y considera aquellos cuyas mayores contribuciones al deporte fueron antes de 1980.

Un comité de descripción general histórica de 10 personas selecciona las ocho candidatos de votación con la aprobación de la junta del salón y la votación es considerada por 16 miembros en las reuniones de invierno, con un voto del 75% o más necesario. Los miembros del comité incluyen miembros del Salón de la Fama, ejecutivos del equipo y medios de comunicación/historiadores.

Entre los jugadores en la clase 2028 elegible para la boleta BBWAA se encuentran Albert Pujols y Yadier Molina.

¿Trump ayudó a que se restablecieran las rosas?

Trump ha dicho que perdonaría a Rose, pero no está claro qué implicaría un perdón presidencial para Rose.

Rose se declaró culpable el 20 de abril de 1990, a dos cargos de presentar declaraciones de impuestos falsos, admitiendo que no informó $ 354,968 durante un período de cuatro años. Rose fue sentenciado el 19 de julio de 1990 por el juez de distrito estadounidense S. Arthur Spiegel en Cincinnati a cinco meses de prisión. También recibió una multa de $ 50,000 y se le ordenó realizar 1,000 horas de servicio comunitario como asistente de profesores de gimnasia con jóvenes del centro de la ciudad en Cincinnati como parte de un período de libertad condicional de un año. Los primeros tres meses de la libertad condicional debían pasar en la mitad de la casa. Rose reembolsa el Servicio de Impuestos Internos $ 366,042.

