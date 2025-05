California Science Center abre exhibiciones deportivas interactivas gratuitas

El jueves se abre una nueva exhibición interactiva en el Centro de Ciencias de California al otro lado de la calle del Coliseo que proporcionará entretenimiento deportivo similar a Disneyland para todas las edades, y es gratis.

Usando sensores, cámaras y tecnología del siglo XXI, “¡Juego en!” Toma 17,000 pies cuadrados formalmente ocupados por la exhibición de esfuerzo del transbordador espacial. Permite a los visitantes aprender sobre ciencia, deportes y movimiento. Puedes participar activamente golpeando un softbol contra la lanzadora Rachel García, tomar instrucciones de práctica de bateo de Freddie Freeman y patear una bola de fútbol en un gol mientras aprende de Alyssa y Gisele Thompson. Todos son mentores.

Sin embargo, hay mucho más. Puedes intentar nadar los golpes, el skate, el snowboard, el ciclismo. Hay escalada, yoga, baile y desafiando sus sentidos durante una exhibición que prueba su rapidez tratando de bloquear un disco de hockey. Hay una exhibición de baloncesto donde disparas una pelota hacia la canasta y aprendes si tu forma es buena.

Uno de los murales en la nueva exposición deportiva interactiva en el Centro de Ciencias de California. (Eric Sondheimer / Los Angeles Times)

“Hay algo para todos”, dijo Renata Simril, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación LA84 Eso ayudó a proporcionar fondos junto con la Fundación Dodgers y la Fundación Walter Family.

Ella no está adornando. Padres, hijos, adultos, adolescentes, todos van a sonreír. No se sorprenda si los estudiantes cercanos de la USC descubren un nuevo lugar para disfrutar de una hora de descanso por diversión y risas al estudiar caminando hasta la sala de exposiciones cuando se abre a las 10 a.m.

La nueva exhibición de deportes interactivos del Centro de Ciencias de California – “¡Juego en!” – Abre el jueves. Es gratis. (Eric Sondheimer / Los Angeles Times)

Se supone que está abierto a través de los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles, pero no se sorprenda si la popularidad crea impulso para mantenerlo por más tiempo.

“Es realmente genial”, dijo García, un ex lanzador de softbol de UCLA All-American que aparece en una pantalla que muestra su lanzamiento de 60 mph cuando un participante balancea un verdadero bate que intenta golpear una pelota imaginaria cuando un sendero ligero se mueve por un riel hacia el bateador. “Creo que es fenomenal. Va a comprometerse con muchos niños”.

La nueva exhibición de deportes interactivos abre el jueves en el Centro de Ciencias de California. Es increíble. Y es gratis. Niños, a los adultos les encantará. Gracias a Jeff Rudolph por la gira. Escalada, béisbol, softbol, ​​fútbol, ​​natación, yoga, baile. Abierto hasta 2028 Juegos Olímpicos. pic.twitter.com/arhmnfkmqw – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 13 de mayo de 2025

García incluso trató de golpear contra sí misma. “Me perdí la primera vez”, dijo.

La jaula de bateo donde Freeman está brindando consejos de bateo tiene una pelota y bate suave y un bate. Será popular para todas las edades.

La exhibición de escalada de rocas todavía no se ha completado, pero los participantes usarán un arnés mientras trepan hacia el techo.

Aunque los niños serán los más entusiastas, una cena recientemente celebrada en las instalaciones que tuvieron adultos vestidos con esmoquin y vestidos los dieron como resultado que probaran las exhibiciones y actuaran como adolescentes nuevamente.

El uso de la ciencia para enseñar lecciones podría proporcionar inspiración para los visitantes que no son deportivos. Hay efectos de sonido en todo momento y lo más importante, presionar un botón no solo significa que mires y escuches. Significa que puedes participar, ya sea golpear una pelota de béisbol o softbol, ​​tratar de hacer un tiro libre, tratar de nadar o patinar.

No se sorprenda cuando se comine la palabra lo divertido que crea esta exposición. Habrá líneas. La única pregunta: ¿serán niños alineados o adultos?