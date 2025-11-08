11 momentos improbables que definieron la repetición de la Serie Mundial de los Dodgers

El camino para convertirse en el primer campeón repetido de la Serie Mundial en 25 años no fue fácil para los Dodgers, quienes capturaron su noveno campeonato en la historia de la franquicia cuando derrotaron a los Toronto Blue Jays 5-4 en 11 entradas de un Juego 7 para siempre.

Después de ganar nueve de sus primeros 10 partidos de postemporada, los Dodgers tuvieron que luchar a través de una Serie Mundial de siete juegos que incluyó dos victorias en entradas extra, una en 18 entradas, y derrotas consecutivas en casa que pusieron su temporada al borde del abismo.

Pero al final, los Dodgers emergieron con su segundo campeonato consecutivo y el tercero en seis temporadas. ¿Cómo lo hicieron posible? Aquí hay algunos momentos que galvanizaron la carrera de los Dodgers hacia otro triunfo de la Serie Mundial.

Una gran escapada, con un hombre al volante.

Mookie Betts abordó la idea de ejecutar el juego de rueda mientras los Dodgers intentaban aguantar con vida en el Juego 2 de la NLDS contra los Filis de Filadelfia en el Citizens Bank Ballpark. En un homenaje a la ejecución de los fundamentos, Max Muncy se abalanzó sobre un toque y Betts eliminó al corredor líder en la tercera base para ayudar a los Dodgers a sobrevivir la novena entrada y tomar una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco.

La actuación icónica de Ohtani

Una mirada a los tres jonrones que conectó Shohei Ohtani en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Basándose solo en la primera entrada, Shohei Ohtani habría producido una actuación inolvidable en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee, ponchando a tres seguidos luego de una base por bolas como lanzador abridor de los Dodgers y luego conectando jonrones como primer bateador de su equipo para tomar una ventaja temprana. Pero Ohtani conectó dos jonrones más, incluido un batazo de 469 pies sobre el pabellón del jardín derecho, y ponchó a 10 en seis entradas para ayudar a los Dodgers a asegurar su segundo banderín consecutivo de la Liga Nacional.

Otro juego completo de Yamamoto

Yoshinobu Yamamoto ya había lanzado un juego completo en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el primero de un lanzador de los Dodgers desde José Lima en 2004. Pero Yamamoto entró en un aire más enrarecido cuando lanzó otro en el Juego 2 de la Serie Mundial en una victoria de 5-1 sobre los Azulejos, convirtiéndose en el primer Dodger en lanzar juegos completos consecutivos en postemporada desde Orel Hershiser en 1988.

El momento de Kershaw

La angustia y la angustia de la historia de postemporada de Clayton Kershaw son bien conocidas, y el público del Dodger Stadium se preparó cuando entró al Juego 3 de la Serie Mundial con las bases llenas y dos outs en la 12ª entrada. En una batalla de ocho lanzamientos con Nathan Lukes de los Azulejos, Kershaw provocó un roletazo suave al segunda base Tommy Edman que tuvo que cargar y pasar con su guante al primera base Freddie Freeman para escapar del problema.

El juego de Will Klein

Cuando el Juego 3 de la Serie Mundial se prolongó hasta la entrada 15, los Dodgers recurrieron a Will Klein, el último relevista en su bullpen, aunque Yamamoto se estaba preparando más tarde para una posible entrada 19. Klein, adquirido por los Dodgers en un canje menor el 2 de junio, realizó 72 lanzamientos (la mayor cantidad que ha realizado como profesional) en cuatro entradas en blanco para mantener a los Dodgers en el poder.

Freeman, la secuela del walkoff

En un Juego 3 de la Serie Mundial que contó con 19 lanzadores, 25 jugadores de posición, 609 lanzamientos y 153 viajes al plato, fue algo familiar lo que ganó a los Dodgers en la 18ª entrada: un jonrón de Freeman que dejó al equipo. Un año y dos días después de su icónico grand slam en el Juego 1 de la Serie Mundial de 2024, Freeman conectó un tiro solitario al jardín central para llevar a los Dodgers a una victoria por 6-5 y una ventaja de 2-1 en la serie.

Kiké Hernández, héroe de octubre

El jardinero izquierdo Kiké Hernández agregó otro capítulo a su legado de octubre en la parte baja de la novena entrada del Juego 6 con los Dodgers tratando de mantener una ventaja de 3-1 y mantener viva su temporada. Con corredores en segunda y tercera y un out, Hernández jugó superficialmente y estuvo en buena posición para atrapar una línea que se hundía de Andrés Giménez antes de lanzar un tiro al segunda base Miguel Rojas, quien lo atrapó en un rebote para doblar al corredor en segunda y forzar un Juego 7.

Miguel Rojas héroe de la novena entrada

Rojas se convirtió en el punto focal de la novena entrada en el Juego 7 cuando llegó al bate con los Dodgers perdiendo 4-3 y a dos outs de perder la Serie Mundial. Rojas, que conectó un jonrón desde el receso del Juego de Estrellas, trabajó la cuenta completa antes de conectar un tiro que empató el juego hacia la izquierda. En la parte baja de la entrada, con las bases llenas y el infield dentro con un out, Rojas fildeó limpiamente un roletazo y subió disparando para forzar al corredor a out en home y preservar el empate.

La captura

Un bateador más tarde y con las bases aún llenas, le llegó el turno a Andy Pages de ser el héroe defensivo. Insertado a mitad de la entrada en el jardín central por su fuerte brazo, Pages se encontró usando sus piernas para cubrir mucho terreno con un elevado profundo al centro-izquierda que Hernández estaba tratando de atrapar por encima de su hombro antes de chocar con Pages mientras el jardinero central aseguraba la pelota para llevar el juego a entradas adicionales.

Will Smith, héroe del jonrón

Cuando el Juego 7 entró en la undécima entrada, fue el receptor Will Smith quien estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Smith, quien había regresado a la alineación después de sufrir una pequeña fractura en su mano derecha en septiembre, conectó un slider de 2-0 para su segundo jonrón de la serie para poner a los Dodgers al frente por primera vez en el juego.

Yamamoto con el signo de exclamación.

Al ingresar al Juego 7 durante ese atasco de la novena entrada del que Rojas y Pages lo ayudaron a escapar, Yamamoto retiró a los Azulejos en orden en la décima y luego solucionó un doblete inicial en la 11, lanzando un toque de sacrificio y luego dando un boleto a un bateador antes de inducir una doble matanza para sellar la repetición del campeonato de los Dodgers. Para Yamamoto en la Serie Mundial, el balance final fue de tres victorias, la última en relevo tras realizar 96 lanzamientos la noche anterior en el Juego 6, y el premio al Jugador Más Valioso.