La Copa Vedder con temática de Pearl Jam está aquí, pero pocos marineros saben la historia

Hacer un recorrido por la casa club de los Marineros durante la semana pasada fue una conversación tras otra que pareció aplastar el alma musical de cualquiera, yo, cuyas bases nunca salieron de principios de la década de 1990.

Y fue otro recordatorio de cuán rápido pueden evolucionar los intereses musicales de una generación a la siguiente.

“¿Pearl qué?”

“¿Eddie quién?”

“¿Vedder?”

Suspiro.

Para ser justos, eso podría ser una ligera exageración de una encuesta muy informal de la casa club. Pero cuando los Marineros toman el campo para jugar a los Padres el viernes por la noche en San Diego para el primer juego oficial de la Vedder Cup,, llamado así por el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, solo un puñado de esos tipos con Seattle a través del frente del uniforme lo sabrán completamente, sabiendo completamente el nombre, y mucho menos una comprensión de la conexión de Vedder con la conexión de las dos capacias, la jam de Pearl Jam o por qué este buque de seguridad de Pearl.

¿Es esta información importante en el gran esquema de una temporada de béisbol y un equipo que ha caído cinco de sus últimos seis juegos? No. Hay preocupaciones generales mucho mayores para las M en este momento.

Tres quintos de la rotación inicial esperada están fuera debido a lesiones después de permanecer casi libres de lesiones durante la mayor parte de la temporada pasada. Y solo uno de esos tres, George Kirby, parece probable que regrese durante el próximo viaje por carretera.

La ofensiva que llevó a los M durante la mayor parte de un mes se agotó en la reciente Homestand, y el bullpen ya parece sobrecargado de que los titulares no son tan profundos como se esperaba.

Pero todavía estamos solo 42 juegos en la temporada. Hay 120 para ir. Los M aún lideran el AL West. Está bien divertirse frívolamente.

El debut del viernes de la Vedder Cup como algo real se produjo después de que los Marineros y Padres se unieron a esta temporada baja con la aprobación de Vedder, cuya familia se mudó al área de San Diego cuando era un niño, para dar el enfrentamiento entre los “rivales naturales” un nombre oficial después de años de que se refería de esa manera no oficialmente.

Comenzó hace años como una broma divertida entre los escribas de béisbol y los bloggers en San Diego hace años que eran fanáticos de la banda, atrapados por sus colegas en Seattle que también eran fanáticos de la banda, y luego fue adoptado por un subconjunto de fanáticos de Padres y Marineros en general en las redes sociales.

Aunque la competencia está en el campo, los Marineros y los Padres también se están asociando para apoyar a EB Research Partnership, una organización benéfica cofundada por Vedder y su esposa Jill como una organización sin fines de lucro dedicada a financiar investigaciones para descubrir tratamientos y curas para un trastorno de la piel raro llamado Epidermólisis bulosa (EB).

La idea de que el nombre de Vedder se adjunte a esto es genial: si eres un miembro orgulloso de la Generación X y creció en la era de Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Threaming Trees (gritando a Ellensburg y Rodeo Records) y otros como el sonido musical de los años 90.

Si no eres de esa generación, como la mayoría de la casa club de Mariners, es posible que no tengas ni idea de quién es Eddie Vedder.

“No pudo decirte nada”, dijo Bryan Woo.

El lanzador novato Logan Evans escucha “casi todo menos rock”. También nació en 2001, 10 años después del lanzamiento del primer álbum de Pearl Jam “Ten”.

Suspiro … otra vez.

“No” y “Country” parecían las respuestas comunes cuando se les preguntó si los jugadores sabían quién fue seguido por su género de música favorito. Muchos al menos reconocieron que Pearl Jam es una banda y es de Seattle.

Pero pídales que nombre una canción, y a menudo había una pausa.

“No fuera de mi cabeza”, dijo Luke Raley.

“Si está jugando, lo reconoceré”, dijo Dylan Moore.

Pero algunos lo hicieron. Mitch Garver, quien a los 34 años es el segundo jugador más antiguo de la lista, fue todo en el álbum debut de Pearl Jam “Ten” y los éxitos de la banda.

Cal Raleigh sabía “vivo”.

Rowdy Tellez sacó “un flujo uniforme”.

“Sé que es una canción (Pearl Jam) cuando aparece”, dijo Tellez, quien prefiere el país de los años ochenta y 90.

Pero no “Jeremy” Sin “Poraja”? ” No “mejor hombre”? ” ¿Podemos obtener un “tiempo presente” o una “lista de deseos” aquí?

¿Qué pasa con la “indiferencia” que, Para citar al escritor deportivo de Associated Press Bernie Wilson¿es una decisión oficial de anotación de béisbol tan genial que la banda escribió una canción al respecto? (Ok, eso no es cierto. Pero sería genial).

Solo un jugador mencionó un corte profundo que no fue del primer álbum de la banda.

El relevista Trent Thornton fue expuesto a la banda durante su tiempo en Toronto. Los domingos, el entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento para los Azulejos en ese momento solo jugaría mermelada de perlas en la sala de pesas.

¿Por qué?

“Era solo Pearl Jam Day”, dijo Thornton.

¿Y la canción que tiró como la que le gustó?

“El último beso”, dijo, una portada que alcanzó el número 2 en las listas de Billboard Hot 100 en 1999.

El gerente Dan Wilson estaba jugando para las M en los años 90 durante el apogeo de la era del grunge. Mientras que Randy Johnson era conocido por colgar con chicos de Pearl Jam y Soundgarden, Wilson no lo acompañó. Pero ha estado en el almacén de la banda en Georgetown, que está lleno de recuerdos de béisbol y una jaula de bateo.

“Obtuve mucho respeto por esos tipos”, dijo Wilson.

El Salvador del desierto musical de la casa club terminó siendo el entrenador de lanzamiento Pete Woodworth. Woodworth ama cualquier cosa con un sonido de guitarra pesado. Green Day, Blink-182 y mi romance químico, por ejemplo. Su madre una vez lo convirtió en una camiseta personalizada para la banda 311.

Y sus intereses incluyen un giro pesado y pesado de la mermelada de perlas. Woodworth tuvo la suerte de verlos actuar en vivo el año pasado durante uno de sus dos shows en Climate Promedge Arena, que fue cayendo durante una serie en casa y un juego de un día. Incluso tuvo la oportunidad de conocer a Vedder, capturando un poco de dolor de su padre que estaba en la ciudad en ese momento por elegir conocer al cantante durante unos minutos adicionales con sus pops.

“Ten” es su álbum favorito: “Lanzamiento Get Me Everyule”, y si pudiera elegir una canción de Walk Out, sería “Animal” del segundo álbum de Pearl Jam “Vs.” Últimamente su lista de reproducción ha incluido los álbumes desconectados de MTV de Alice in Chains y Pearl Jam.

Charlando con Woodworth fue un oasis en el desierto y la prueba de que habrá al menos una persona con un uniforme de Marineros este fin de semana que aprecia completamente todas las referencias a la banda y Vedder que vendrán en Petco Park.

Como Vedder cantó en “Love Boat Captain”:

Deje que comiencen los juegos.