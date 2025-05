Nadador de resistencia que intenta la primera vuelta alrededor del viñedo de Martha antes del aniversario de ‘Jaws’

Vineyard Haven, Massachusetts (AP) – Lewis Pugh ha seguido una regla tácita durante su carrera como uno de los nadadores de resistencia más atrevidos del mundo: no hables de tiburones. Pero planea romper eso esta semana en una natación alrededor de Martha’s Vineyard, donde se filmó “Jaws” hace 50 años.

El británico-surfricano fue la primera persona en completar una natación a larga distancia en todos los océanos del mundo, y ha tomado condiciones extremas en todas partes, desde el Monte Everest hasta el Ártico.

“En este baño, es muy diferente: solo estamos hablando de tiburones todo el tiempo”, bromeó Pugh, quien, como siempre, no usará traje de neopreno para la natación de 62 millas (100 kilómetros).

Para su natación alrededor del viñedo de Martha en agua de 47 grados (8 grados Celsius), usará solo troncos, una gorra y gafas.

Pugh, de 55 años, está emprendiendo el desafío porque quiere cambiar la percepción pública alrededor de los animales ahora en riesgo, que según él fueron difamados por la exitosa película como “villanos, como asesinos de sangre fría”. Instale a obtener más protección para los tiburones.

“Necesitamos proteger la vida en nuestros océanos: todo nuestro futuro depende de ella”, dijo el jueves antes de comenzar desde una playa frente al faro de Edgartown Harbour y nadar unas 3.9 millas iniciales (6.2 kilómetros) durante casi tres horas. El viernes, se meterá en el agua y nadará nuevamente, y nuevamente, durante unos 12 días, o por mucho tiempo que le tome completar la natación. Pasará el resto de su tiempo en el viñedo educando al público sobre los tiburones.

Más tarde el jueves, salió del agua, donde las focas curiosas se balancearon en las olas, y sobre un bote para calentarse y reabastecerse de combustible.

Comenzó su esfuerzo justo después de que el Acuario de Nueva Inglaterra confirmó el primer avistamiento de tiburones blancos de la temporada, a principios de esta semana frente a la costa de Nantucket.

“Me evaluará no solo físicamente, sino también mentalmente”, dijo, mientras busca condiciones del viento en la línea de salida a principios de esta semana. “Quiero decir, todos los días, voy a hablar sobre tiburones, tiburones, tiburones, tiburones. Luego, en última instancia, tengo que meterme en el agua después y nadar. Supongo que puedes imaginar en lo que estaré pensando”.

Un mundo sin depredadores

Pugh dijo que la natación estará entre las más difíciles que ha emprendido, lo que dice mucho para alguien que ha nadado cerca de glaciares y volcanes, y entre hipopótamos, cocodrilos y osos polares. Nadie ha nadado alrededor de la isla de Martha’s Vineyard antes.

Pero Pugh, que a menudo nade para crear conciencia sobre las causas ambientales, y ha sido nombrado patrón de las Naciones Unidas de los Océanos durante varios años, dijo que no hay natación sin riesgos y que se necesitan medidas drásticas para transmitir su mensaje: alrededor de 274,000 tiburones se mueren globalmente cada día, una tasa de 100 millones cada año, según la Asociación Americana para el avance de la ciencia.

“Fue una película sobre tiburones atacando a los humanos y durante 50 años, hemos estado atacando tiburones”, dijo sobre “Jaws”. “Es completamente insostenible. Es una locura. Necesitamos respetarlos”.

Era una película sobre tiburones que atacaban a los humanos y durante 50 años, hemos estado atacando tiburones “, dijo sobre” Jaws “. “Es completamente insostenible. Es una locura. Necesitamos respetarlos “.

Él enfatiza que la natación no es algo que los no profesionales deberían intentar. Está acompañado por personal de seguridad en un bote y kayak y utiliza un dispositivo de “escudo de tiburón” que disuade los tiburones usando un campo eléctrico sin dañarlos.

Pugh recuerda haber sentido miedo a los de 16 años viendo “Jaws” por primera vez. Durante décadas de estudio e investigación, asombro y respeto han reemplazado su miedo, ya que se dio cuenta del papel que desempeñan para mantener los ecosistemas cada vez más frágiles de la Tierra.

“Estoy más aterrorizado por un mundo sin tiburones, o sin depredadores”, dijo.

El efecto de ‘mandíbulas’ en los tiburones

Se acredita a “Jaws” por crear la exitosa cultura de Hollywood cuando se lanzó en el verano de 1975, convirtiéndose en la película más taquillera hasta ese momento y ganando tres premios de la Academia. Impactaría cuántos vieron el océano en las próximas décadas.

Tanto el director Steven Spielberg como el autor Peter Benchley han expresado su pesar por el impacto de la película en la percepción de los espectadores de los tiburones. Desde entonces, ambos han contribuido a los esfuerzos de conservación para los animales, que han visto poblaciones agotadas debido a factores como la sobrepesca y el cambio climático.

Discovery Channel y National Geographic Channel cada año lanzan la programación sobre tiburones para educar al público sobre el depredador.

Greg Skomal, biólogo de la pesca marina de Martha’s Vineyard Fisheries dentro de la División de Pesca Marina de Massachusetts, dijo que muchas personas le dicen que todavía no nadarán en el océano debido al terror causado por la película.

“Tiendo a escuchar la expresión de que ‘no he ido al agua desde que salió’ Jaws ‘” “, dijo.

Pero Skomal, quien publicó un libro que desafía las inexactitudes de la película, dijo que “Jaws” también inspiró a muchas personas, incluido él, a estudiar biología marina, lo que lleva a una mayor investigación, aceptación y respeto por las criaturas.

Si se hicieran “Jaws” hoy, no cree que tenga el mismo efecto. Pero en la década de 1970, “fue perfecto en términos de generar este nivel de miedo a un público que no tenía educación sobre los tiburones, porque no teníamos educación. Los científicos no sabían mucho sobre los tiburones”.

Skomal dijo que la mayor amenaza que contribuye a la disminución de la población de tiburones ahora es la pesca comercial, que explotó a fines de la década de 1970 y hoy es impulsada por una gran demanda de aletas y carne utilizada en platos de alimentos, así como el uso de la piel para fabricar cuero, aceite y cartílago para cosméticos.

“Creo que realmente nos hemos alejado de este sentimiento, o del viejo adagio de que ‘el único buen tiburón es un tiburón muerto'”, dijo. “Definitivamente nos estamos transformando de miedo a la fascinación, o tal vez una combinación de ambos”.

___

Vea una galería de fotos AP de alrededor de Martha’s Vineyard y el comienzo de la natación de Pugh aquí.