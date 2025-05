Wrexham confirma que ocho jugadores que se van después del ascenso al campeonato, incluida la estrella que rechazó el New Deal

Wrexham ha confirmado que ocho jugadores dejarán el club.

El atuendo galés ha logrado tres promociones notables consecutivamente bajo los propietarios de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

Sin embargo, su temporada en el campeonato no incluirá una serie de estrellas que las ayudaron a subir la escala de fútbol inglés.

Wrexham ahora ha confirmado que ocho jugadores dejarán el club al vencimiento de sus contratos.

Esto incluye a la ex estrella de la Premier League Steven Fletcher, quien anteriormente ha declarado que no era su elección irse.

El delantero anteriormente jugó para personas como Sunderland, Burnley, Stoke City e incluso en préstamo en Marsella en Francia.

Se unió a Wrexham en 2023 e hizo 77 apariciones, anotando 16 goles.

El portero favorito de los fanáticos, Mark Howard, también ha sido lanzado y escribió un conmovedor homenaje al club.

Escribió en Instagram: “Desde el momento en que me puse la camisa de Wrexham, he tratado de traer profesionalismo, pasión y personalidad al club.

“A medida que reflexiono sobre el increíble viaje que ha sido, me considero afortunado de haber compartido un vestuario con los mejores compañeros de equipo. Todos los días me he ido con una sonrisa en mi rostro queriendo volver y hacerlo de nuevo. Los amo chicos.

“Ser capaz de decir que soy el único portero que ha hecho el 3peat. Back2Back2back. Digo lengua en la mejilla.

“Estoy profundamente agradecido por las oportunidades que he tenido aquí. Trabajando junto a algunos de los empleados más increíbles dentro y fuera del campo, dándome el estímulo para hacer más, no puedo agradecerles lo suficiente.

‘Tiene las manos más rápidas’ – La estrella de Wrexham, James McClean

Actualización del escuadrón de Wrexham Aquí hay un resumen completo de jugadores con roles actualizados en Wrexham … Liberado: Steven Fletcher

Mark Howard

Sam Dalby

Jordan Davies

Harry Dean

Brad Foster

Liam Hall

Josh Adam Ofrecido un nuevo acuerdo: Extensión automática: Decisión pendiente:

“La conexión con los fanáticos fue dura a veces, pero ahora me siento parte de la familia, me gustaría pensar que todos han llegado a amarme.

“En esta etapa todavía siento que tengo más fútbol en mí, por lo que aún no es jubilación, todavía quiero bucear mientras mi cuerpo me deja.

“Finalmente, un gran agradecimiento a estas dos personas increíbles”.

Jordan Davies, Harry Dean, Brad Foster, Josh Adam y Liam Hall también han sido lanzados.

El club también reveló que Sam Dalby ofreció un nuevo acuerdo para quedarse, pero fue rechazado.

Pasó la temporada pasada en préstamo en Dundee United y anotó 14 goles en 34 apariciones en la Premier League escocesa.

Mientras tanto, los jugadores de Wrexham recibieron un viaje de £ 500k a Las Vegas después de obtener otra promoción.