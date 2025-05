La tormenta vuelve a Nneka Ogwumike, Skylar Diggins en la época de Loyd después de Jewell

Nneka Ogwumike y Skylar Diggins tardaron un tiempo en reunirse en Seattle.

Como adolescentes, comenzaron una amistad, mientras que las compañeras de equipo en los equipos nacionales de baloncesto femeninos de EE. UU. Ganaron medallas de oro entre 2008-11 en Argentina, Tailandia y China.

“Conozco a Nneka durante 20 años en este momento”, dijo Diggins, de 34 años. “En aquel entonces solían hacer todos esos campamentos de Nike Skills y USA Invitational Camps, y comenzamos a cruzar los caminos allí. Obviamente, ella es Houston Girl y yo soy de Indiana, por lo que solo podíamos cruzar los senderos si hiciste fuera de las regionales.

“Se estaba jugando mucho baloncesto de alto nivel, y sabía que estaba en el lugar correcto si veía a Nneka porque ella siempre fue la mejor. Por lo tanto, solo alineado con ella, incluso a una edad temprana, solo unas pocas personas llegarían a practicar con el equipo nacional y ganar múltiples medallas de oro. Queríamos ser los últimos en nuestro grupo para que se mantengan”.

Ogwumike, quien protagonizó Stanford, recibió a Diggins en su viaje de reclutamiento con el Cardenal en 2009 antes de elegir Notre Dame. Al año siguiente, Diggins hizo lo mismo por la hermana de Ogwumike, Chiney, cuando visitó el Fighting Irish.

“Siempre me llamo la quinta hermana de Ogwumike”, dijo Diggins sonriendo. “Nos reímos de eso, pero una verdadera charla, Nneka es como mi alma gemela en la cancha. Sé dónde está. Sé lo que quiere y sé lo que está pensando. Y tan cerca como nuestro vínculo está en la cancha, es 10 veces más fuerte”.

Ogwumike recuerda con cariño cuando era una Diggins de primer año de secundaria por primera vez.

“Nuestro primer encuentro fue ir a los campamentos de EE. UU. En Colorado Springs y estábamos en el mismo equipo”, dijo Ogwumike, de 34 años. “Siempre hemos vibrado como personas, pero luego hay una competitividad que compartimos, y hay un lenguaje que podemos hablar sin tener que hablar entre nosotros.

“Realmente la considero mi hermana, así que me alegro de que mi carrera finalmente haya encontrado una compañera de equipo en ella en la WNBA”.

Diggins dice que “el tiempo divino” los llevó a la tormenta.

El año pasado, fue una agente libre que regresaba de la licencia de maternidad después del nacimiento de su segundo hijo y buscando un hogar después de un período de tres años fructífero con el Phoenix Mercury resultó en un final polémico y abrupto.

Mientras tanto, Ogwumike consideró terminar un mandato estelar de 12 años con Los Angeles Sparks, donde ganó un título de la WNBA y MVP en 2016.

“Fue solo una alineación real, una verdadera alineación”, dijo Diggins. “Siempre hemos tenido momentos en nuestra vida así, donde venimos todo el círculo y viene. Esta fue una oportunidad perfecta. Una vez que escuché que ella hablaba mucho (por dejar Los Ángeles), le dije que yo también era realmente serio.

“Siempre quisimos jugar entre nosotros, pero nunca quisimos empujar nuestras situaciones el uno al otro. Queríamos asegurarnos de que estuviera alineado para los dos. Y esta situación resultó ser ese caso. Supongo que fue un momento divino, por así decirlo. Pero me alegro de que saliera como lo hizo. Y no podríamos haber aterrizado en una mejor organización para ambos de nosotros en este punto en nuestras carreras”.

En muchos sentidos, Ogwumike y Diggins se hicieron cargo e imprimieron sus personalidades en un equipo de tormenta que compiló un récord de 11-29 en 2023 y fue en gran parte responsable de una mejora de 14 victorias que terminó quinto en la clasificación de la WNBA con 25-15 el año pasado.

Aún así, la temporada terminó con un decepcionante barrido de 2-0 en la primera ronda de los playoffs.

“Mejor”, dijo Diggins sucintamente cuando se le preguntó sobre su segunda temporada con la tormenta. “Veremos qué sucede cuando salgamos la pelota, pero ya se siente mejor. Es un mejor equipo en general, por lo que esperamos que se muestre en cada categoría”.

Lo que a menudo no se dice cuando la tormenta habla sobre la próxima temporada de 2025 es que el equipo comienza una era de Jewell Loyd, provocó cuando el seis veces All-Star de la WNBA acusó al cuerpo técnico de acoso e intimidación.

Esas afirmaciones no fueron respaldadas por una investigación independiente, lo que llevó a Loyd exigir un intercambio que la envió a las Aces de Las Vegas.

Las consecuencias del exitoso comercio de tres equipos, que trató a la ex estrella de los Washington Huskies, Kelsey Plum a los LA Sparks, arraigó a Ogwumike y Diggins sobre la jerarquía de tormentas.

“Nneka es obviamente presidencial y todo lo que no hace porque es la presidenta de la (Asociación de Jugadores de la WNBA), pero cómo lidera con su voz, sus acciones y todo lo demás”, dijo la entrenadora Noelle Quinn. “Sky es un pulso en la forma en que lidera. Siempre es a través de la acción. Es muy competitivo. No le pedirá nada a sus compañeros de equipo que no se está renunciando a sí misma”.

En muchos sentidos, Ogwumike y Diggins son la última iteración de estrellas de tormenta que hacen comparaciones favorables con Sue Bird y Lauren Jackson, un legendario tándem que ganó campeonatos de liga en 2004 y 2010.

“Cuando miras un gran combo, siempre miras la capacidad de elevar a los que los rodean, la capacidad de competir a un nivel realmente alto y mantener eso”, dijo el alero Alysha Clark. “Cuando miras a Sky y Nneka, lo que han podido hacer en el transcurso de sus carreras por separado, pero luego venir aquí juntos en Seattle, es solo mantener este nivel de excelencia.

“Verlos juntos en el piso y la forma en que pueden comunicarse sin comunicarse realmente es especial … y luego solo el liderazgo”.

Como novato en 2012, Clark vio de primera mano cómo Bird y Jackson trabajaron en conjunto y ve similitudes con Diggins y Ogwumike.

“Mi primer año fue el año pasado de Lauren, pero lo que viste de ella y Sue fue cómo aparecían todos los días de la manera que pudieron liderar”, dijo Clark. “Lauren no era la líder más vocal, pero condujo a través de su trabajo … Sky es vocal cuando necesita serlo, pero es un tipo de jugador de plomo por ejemplo, mientras que Nneka es lo mismo, pero se inclina más en el lado vocal.

“Entonces, es genial verlos juntos. Ambos son versátiles y pueden anotar en los tres niveles. Y cuando miras los grandes duos que han pasado a través de esta organización, todos lo tienen en común. Pueden anotar en los tres niveles y todos son competitivos como el infierno”.

Ogwumike y Diggins están a la vanguardia de una alineación titular veterana que incluye a Clark, el centro Ezi Magbegor y el ala Gabby Williams. La tormenta también renovó su banco con los recién llegados Erica Wheeler, Li Yueru, Zia Cooke, Lexie Brown y el novato Dominique Malonga.

Aún así, el orden jerárquico comienza con Ogwumike, un nueve veces All-Star de la WNBA y el máximo anotador que regresó el equipo que promedió 16.7 puntos, 7.6 rebotes, 2.3 asistencias y 1.9 robos por juego mientras disparaba 51.1% desde el campo, 40.5% en triples y 87.6% en tiros libres.

“Sabemos que Nneka es el mejor jugador de nuestro equipo, y estamos aquí para complementarla”, dijo Diggins, quien promedió 15.1 puntos, 2.6 rebotes y 6.4 asistencias el año pasado. “Al mismo tiempo, es una de las superestrellas más desinteresadas con las que he cruzado los senderos en esta liga.

“Su conocimiento y lo que aporta al juego, sus intangibles, su liderazgo, su aura y la forma en que las personas se sienten atraídas por ella pone mucho en su plato … solo decimos que Nneka va a nneka. Para mí se asegura de que se sienta empoderada, sabiendo dónde necesita la bola y en qué momento, solo aro”.

La metáfora de fuego y hielo describe acertadamente el ogwumike de acero que espera emular la intensidad ardiente de las Diggins que constantemente arde al calor.

“Sky definitivamente es alguien que te encanta tener en tu equipo, pero odias no tener en tu equipo y odiar tener que jugar contra alguien así”, dijo Ogwumike. “Alguien que no se rinde. Alguien a quien no le importa si es tu abuela, un juego es un juego.

“Ella es alguien implacable y sin disculpas al respecto. Para mí personalmente, Sky saca una parte de mí que a veces trato de callar. Creo que la naturaleza competitiva en ella es algo que necesito en mi vida”.

Diggins agregó: “Nneka me permite ser yo mismo. Nos conocemos durante mucho tiempo, por lo que es muchas cosas que no se saben que se sienten el uno al otro. Realmente no tenemos que decirlo en voz alta.

“Ella alguien en quien me apoyo y alguien que ha estado en mi pueblo durante mucho tiempo. La necesito y estoy feliz de que pueda jugar con ella a perpetuidad”.