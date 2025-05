Clayton Kershaw de los Dodgers llenos de ‘gratitud’ en la víspera de 2025 debut

El año pasado podría haber sido un final del libro de cuentos.

Si Clayton Kershaw hubiera estado sano, probablemente hubiera sido parte de la rotación de postemporada de los Dodgers. Les habría dado entradas muy necesarias durante su carrera a un campeonato de la Serie Mundial. Y, en el año 17 de su futura carrera en el Salón de la Fama, podría haber montado en la puesta de sol, teniendo poco más que demostrar después de desempeñar un papel integral en dos equipos de campeonato.

“Sí, si pudiera ser parte de la carrera del año pasado y ganar una Serie Mundial y salir así, eso habría sido realmente genial”, dijo Kershaw recientemente, contemplando lo que podría haber sido si solo estuviera disponible para lanzar en octubre pasado. “Pero no lo estaba. Y todavía fue muy divertido ser parte. Pero facilitó la búsqueda de regresar, seguro”.

De nuevo, Kershaw hará su debut en la temporada para los Dodgers el sábado después de pasar los primeros dos meses de la campaña recuperándose de las cirugías de temporada baja para abordar las lesiones de los pies y las rodillas que lo dejaron de lado para la caminata ganadora del título del equipo a través de los playoffs del año pasado.

A diferencia de las oficinas anteriores, cuando Kershaw, ahora de 37 años, parecía pensar en un pensamiento más serio, el tres veces ganador del premio Cy Young se hizo su decisión rápidamente el otoño pasado. Incluso antes de que los Dodgers ganaron su segundo campeonato en los últimos cinco años, sabía que quería lanzar en 2025. Después de hacer solo siete aperturas en 2024 con una efectividad de 4.50, y perderse la racha de la temporada cuando su larga lesión de los dedos de los pies finalmente se convirtió en demasiado, no quería que su carrera terminara con él como espectador, solo capaz de animar de los bosques, ya que se convirtió en una serie mundial sin él.

“Para mí, volver al montículo es un gran primer paso”, dijo Kershaw, antes de lo que será su primera salida de las grandes ligas desde el 30 de agosto del año pasado. “Y luego es el resto de la temporada, obviamente. Pero solo llegar hasta el sábado y volver allí es lo que he pensado hasta ahora”.

Para llegar a este punto, el veterano de 18 años tuvo que soportar una temporada baja.

Días después del desfile de la Serie Mundial de los Dodgers, Kershaw tuvo dos operaciones quirúrgicas: una en su rodilla izquierda, donde había sufrido un menisco desgarrado; y otro en su pie izquierdo para abordar la artritis, un espolón óseo en su dedo gordo y, en serio, una placa plantar ruptura.

“Si alguien me preguntó: ‘¿Qué le hicieron a tu pie?’ No sé si puedo responder todo el camino, pero sé que no ha sido divertido “, dijo Kershaw, subrayando la naturaleza complicada de una cirugía de pies, en particular, que notó” solo uno o dos jugadores de béisbol “antes.

“Este fue doloroso”, agregó, contrastándolo con el procedimiento de hombro relativamente sencillo que tenía la temporada baja anterior. “Fue como, ‘Oh, esto es de lo que la gente habla cuando habla de malas cirugías'”.

La peor parte fue la recuperación, con Kershaw pasando la mayor parte de los próximos dos meses en muletas o en una bota para caminar.

“Tratando de estar con muletas y tener cuatro hijos, no es fácil”, dijo. “Se supone que tu temporada baja es como, donde estás cerca y puedes ayudar más. Y esas primeras seis semanas, no fui de mucha ayuda. Así que es una sensación indefensa. Y no me siento bien en general. Así que fue un proceso difícil”.

Aún así, el compromiso de Kershaw de regresar nunca vaciló. Estaba en un programa de lanzamiento al comienzo del entrenamiento de primavera. Comenzó un período de rehabilitación de ligas menores a mediados de abril. Y publicó una efectividad de 2.57 en cinco aperturas de rehabilitación, sintiendo que había “doblado la esquina” con el pie sobre las últimas salidas.

“Esas últimas rehabilitación comienzan, estaba más preocupado por tirar bien y sacar a los chicos de lo que era [about] Cómo se sintió mi pie o algo así “, dijo.” Así que creo que fue una buena señal para mí físicamente. Y ahora, es solo un proceso de descubrir cómo sacar a los chicos de manera consistente y realizar. Ese es un lugar mucho mejor para estar que ver si estás herido “.

Exactamente cómo le irá a Kershaw en las grandes ligas es desconocido. Durante su período de rehabilitación, su bola rápida se sentó en el rango superior de 80 mph, a pocas marcas de la velocidad ya disminuida que había tenido en las últimas temporadas. Golpeó solo 16 bateadores en 21 entradas, confiando más en el mando y la capacidad de inducir un contacto suave para navegar por sus inicios.

Por otro lado, el brazo de Kershaw es tan saludable como lo ha sido en años, ahora 17 meses retirado de su cirugía de hombro de 2023. Incluso sin cosas alucinantes el año pasado, demostró ser competitivo, poseiendo una efectividad de 3.72 antes de dejar su inicio del 30 de agosto temprano cuando su dedo del pie estalló. Y simplemente tenerlo de vuelta en la rotación vendrá como una bendición para los Dodgers, que recientemente han sido cortos con sus compañeros de entrada Blake Snell, Tyler Glasnow y Roki Sasaki todas las lesiones en los hombros de enfermería.

“Es un gran tiro en el brazo”, dijo el manager Dave Roberts. “Clayton ha trabajado muy duro para ponerse saludable, y el bar es alto para él, ya sabes. No quiere volver a estar activo. Quiere volver y ayudarnos a ganar juegos de béisbol y ser bueno. Y sé que está emocionado de contribuir”.

En un descanso de su fachada típicamente estoica, esa emoción fue evidente de Kershaw durante toda la semana. Excepto cuando se reflexionó sobre la partida de su compañero de equipo y amigo cercano Austin Barnes, Kershaw estaba sonriendo en casi todos los lugares donde dio la vuelta al estadio en los últimos días. “¿Eso es inusual?” No se desvió cuando un periodista notó la observación el jueves. También minimizó su búsqueda de 3.000 ponches de carrera, está a solo 32 ks de convertirse en el 20º miembro del ilustre Club estadístico, a favor de amplificar la gratitud que sintió acerca de simplemente lanzar en las mayores una vez más.

“Creo que cuando no has hecho algo durante mucho tiempo, y te das cuenta de que te pierdes, extrañas competir, extrañas ser parte del equipo y contribuir, hay mucha gratitud y agradecimiento para volver a ese punto”, dijo Kershaw. “Definitivamente siento eso. Ahora, si salgo y no lance bien, desaparecerá muy rápido. Así que también hay un aspecto de rendimiento. Pero creo que por ahora, sentado al otro lado, muy emocionado y agradecido de volver a salir”.

Cuando se le preguntó si alguna vez planeó colgarlo, Kershaw se rió.

“Alguien me dirá que me retire en algún momento, estoy seguro”, dijo.

Pero, después de terminar la temporada pasada lesionada y moldeando una larga rehabilitación este invierno, ese punto no es ahora, todavía no.

Dieciocho años después, Kershaw todavía siente que tiene más que dar.

“Al final del día, solo quieres ser un factor que contribuya a los Dodgers”, dijo. “No quieres estar al margen. Así que estoy emocionado de volver a eso”.