Por qué la aparición de Bryan Woo como as de personal llega justo a tiempo para los marineros

Solo ahora, con la perspectiva del tiempo y la experiencia, Bryan Woo puede mirar hacia atrás a lo que era como novato hace dos años y reconocer la verdad honesta.

No tenía idea.

No tengo idea de quién era como lanzador. No tengo idea de lo que se necesitó para ser un titular exitoso de las grandes ligas.

“Realmente no me conocía a mí mismo”, dijo Woo, “o lo que funcionó para mí”.

Al principio de su carrera con los Marineros, Woo priorizó la recuperación y el descanso entre los inicios. En ese momento, eso es lo que pensaba que su cuerpo debía estar listo para lanzar cada quinto día.

Su mentalidad se ha volteado, y con él su lugar en la rotación inicial de los Marineros.

El surgimiento de Woo como as es uno de los desarrollos más prometedores de la temporada para los Marineros, y ha sucedido en el momento más crítico a medida que las lesiones de la M de la M a Logan Gilbert, George Kirby y Bryce Miller, tres quintos de una rotación que se clasificó como la mejor en MLB en 2024.

Los cinco principales titulares de los Marineros: Gilbert (33), Kirby (33), Miller (31), Luis Castillo (30) y Woo (22), combinado para hacer 149 comienzos el año pasado. (Emerson Hancock hizo 12 y el veterano zurdo Jhonathan Díaz hizo uno.

Eran tan duraderos como dominantes.

Hasta que no lo hicieran.

Apenas un mes después de esta temporada, a medida que las lesiones montaron, los Marineros ya tuvieron que recurrir a un séptimo lanzador titular diferente, que coincide con su total desde 2024. Díaz, recordó el miércoles cuando Miller fue colocado en la lista de lesiones, sería el octavo si comienza en este viaje de 10 días y 10 juegos.

“No espera las lesiones y cosas para nuestro personal, tan saludables y consistentes como hemos sido los últimos dos años”, dijo Woo. “Entonces, realmente, solo tratando de mantenerlo deprimido hasta que esos tipos regresen y volvamos a hacer lo que hacemos”.

■ ■ ■

Hace un año, nadie hubiera sugerido razonablemente que el Woo de 25 años se pararía como el titular más confiable de los Marineros.

El talento nunca fue una pregunta. El atletismo de Woo y su ranura de brazo única y baja estuvieron entre las principales razones por las que Trent Blank, el director de estrategia de lanzamiento del club, dijo a los Marineros de la oficina principal que seleccionaría Woo con la selección general número 1 en el draft de 2022.

La durabilidad era una pregunta. Woo tuvo tres períodos en la lista de lesionados en sus primeros 12 meses en las mayores con problemas de antebrazo, codo e isquiotibiales.

De principio a comenzar, no estaba segura de qué versión de Woo aparecería en el montículo. El 27 de julio del año pasado, Woo salió después de cuatro entradas contra los Medias Blancas debido a la incomodidad de los isquiotibiales.

Esa salida truncada provocó una solicitud del receptor Cal Raleigh para una reunión sentada con el joven lanzador cuando el equipo llegó a Fenway Park en Boston.

Woo no ha sido el mismo desde entonces.

“Ese fue el punto de inflexión para él”, dijo el entrenador de lanzadores de M, Pete Woodworth, esta semana.

Después de esa conversación con Raleigh, Woo se lanzó a la séptima entrada en cada una de sus próximas seis aperturas; Nunca había superado la sexta entrada en sus primeras 29 aperturas de carrera.

Esa consistencia se ha trasladado en 2025, y Woo se ubica entre los mejores lanzadores en las mayores durante sus primeras ocho aperturas, registrando una efectividad de 2.84, un látigo de .089 y una relación de ponche-caminata de 50 a 8 en 50.2 entradas.

Es el único lanzador de béisbol en completar seis entradas en cada inicio en lo que va de la temporada.

Y desde el 1 de agosto de 2024, Woo ha lanzado 118 1/3 entradas, el quinto más en MLB en ese lapso, y su tasa de caminata de 3.3% ocupa el número 1 entre todos los titulares.

“Es mucho más, como, realmente seguro”, dijo Woodworth.

El martes, Woo superó al as de los Yankees Max fritos al lanzar 6 1/3 entradas sin goles en la tan necesaria victoria por 2-1 de los Marineros, fortaleciendo su caso para su primera selección de estrellas este verano.

Raleigh recientemente llamó a Woo “The Stopper” del personal de M. Y en una indicación de cuán valioso se ha vuelto, los Marineros optaron por empujar el inicio de Woo un día a domingo para que pueda enfrentar a los Padres de San Diego en su final de la serie en Petco Park. (Con el día libre del jueves, Woo lanzará en un descanso normal).

Ver a sus compañeros de equipo desarrollar una mentalidad de “caballo de batalla” en los últimos dos años motivó a Woo a intentar hacer lo mismo.

Y aquí está.

“Es algo que siempre quise hacer y quería ser”, dijo Woo, “así que tratando de ser tanto como pueda”.

Woo todavía depende en gran medida de sus bolas rápidas de cuatro costuras y dos costuras, arrojándoles un 69% combinado del tiempo y clasificación en el percentil 99 en valor de bola rápida, según las métricas de Statcast de MLB.

Pero sus lanzamientos secundarios (control deslizante, barrendero, cambio) han dado un gran salto. Como novato en 2023, su valor de bola de ruptura se clasificó en el percentil 16; Este año, depende del percentil 86.

“Puede ejecutar lanzamientos secundarios a una tasa mucho más alta”, dijo Woodworth. “No es solo, ‘Muy bien, esperemos que podamos vencerlos con estas dos bolas rápidas’. Él puede lanzar, y eso solo se suma a tu confianza porque tienes más armas y más formas de sacar a los hombres “.

■ ■ ■

Para ser justos, es comprensible que Woo, a los 23 años, no supiera quién era o qué quería ser cuando llegó a la escena con los Marineros en junio de 2023.

Había hecho su debut profesional, en Rookie Ball, menos de un año antes, y había lanzado solo 101 entradas en las ligas menores antes de obtener una promoción de la MLB. También había lanzado solo 69 entradas en la universidad antes de someterse a una cirugía de Tommy John en abril de 2021.

“Acostumbrarse a un horario de grandes ligas definitivamente no fue broma, especialmente para alguien que simplemente no sabía mucho”, dijo Woo. “Simplemente tuve muy poca experiencia en las ligas menores y luego me llamaron. Así que ese fue solo un proceso de aprendizaje y resolverlo a medida que avanzaba, y luego encontrar algunas cosas que funcionaron a fines del año pasado”.

El descanso y la recuperación, aunque aún son importantes, se han convertido en una parte secundaria de su rutina entre inicio. Aprendió que necesita esforzarse físicamente, algo que Raleigh le instó a hacer durante esa conversación en Boston.

“Tienes que trabajar en el trabajo todos los días”, dijo Woo. “No hay, ‘Oh, voy a tomarlo con calma durante cuatro días y luego ir a lanzar’. Tienes que conseguirlo en la sala de pesas.

“Pensé que era más, quieres asegurarte de descansar y recuperarte y asegurarte de que te cuidas de esa manera. Pero en realidad era algo contrario”.

También se ha vuelto de cerca con Adam Bernero, el entrenador de rendimiento mental del equipo.

“‘Bern’ ha sido enorme para mí”, dijo Woo.

Su confianza en estos días, dijo, proviene de su preparación.

“Sabes que has puesto el trabajo en cada parte: arrojar, levantar, tratamiento, recuperación, todo eso”, dijo. “Simplemente estás haciendo todo bien, así que para mí miro ese quinto día como el día más fácil. No tienes que pensar en eso. Solo sal y lanza y deja que tus cosas jueguen”.