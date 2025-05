Noel Gallagher de Oasis se ve miserable mientras ve a Man City perder con su hija Anais y su famoso novio

Noel Gallagher parecía completamente abatido mientras veía a su amado Manchester City perder ante Crystal Palace esta tarde.

El rockero, de 57 años, se unió a su hija Anais y su novio actor Callum Howells para ver al desvalido llevar a cabo uno de los mayores malestares de la Copa FA en la memoria reciente al vencer a Man City 1-0 en el estadio Wembley.

Noel Gallagher se podía ver con la cabeza en las manos en el Emirates FA Final Crystal Palace v Manchester City Partido

Noel estaba con su hija Anais y su novio actor Callum Howells

Noel fue visto mirando animado en un punto mientras conversaba con su estrella de pecado Callum, que ha sido tener una cita Anais, de 25 años, durante más de un año.

Anais, que es la hija de Noel con su ex Meg Matthews, fue visto con una camisa de Man City para el gran juego.

Noel y su hermano Liam son fanáticos de toda la vida del equipo y sin duda estarán devastados por el resultado.

Liam, que no estaba en el juego, publicó en X después: “S *** respeto al palacio”.

La excursión con Anais llega después de que The Sun reveló que los famosos hermanos han estado consultando a sus hijos sobre los cuales los golpes para jugar para su próxima gira Oasis Live ’25.

Anais ha estado elegiendo pistas de Oasis populares en Tiktok.

Una fuente dijo: “Tiktok tiene el fuerza Para traer canciones de los años noventa y novios de regreso a la corriente principal.

“Se están compartiendo pistas menos conocidas de Oasis, incluidas las vacaciones bancarias de Bonehead y Talk Tonight, en la aplicación entre la generación más joven.

“Noel y Liam les encantan que se hablan de algunas de sus canciones menos famosas en Tiktok”.

El modelo, que cuenta con 160,600 seguidores en Tiktok, a menudo usa pistas de Oasis para acompañar videos que comparte en la plataforma.

Dentro del primer show de Oasis de Noel y Liam Gallagher en 16 años en el lugar sorpresa, donde enfurecieron al vecino

El modelo y fotógrafo, cuya madre es el ex Meg Mathews de Noel, filmó un clip de su aplicación de brillo de labios, a la canción de Oasis de 1995, She Is Electric.

También ha compartido un video de sí misma sincronizar los labios con la canción de la banda Digsy’s Cinner, subtitulada: “Silly Song”.

Hablando sobre la canción, desde el álbum definitivamente, dijo: “Definitivamente no es mi favorito”.

Noel anteriormente reveló que Anais amaba la melodía 2002 de la banda Little by Little, de su álbum Heathen Chemistry.

Antes de tocar la canción durante un concierto en el O2 de Londres en 2012, Noel le dijo a la audiencia: “Estoy dedicando esto a mi hija, dijo que era su canción favorita cuando tenía nueve años”.

Noel apenas podía mirar lo que estaba pasando

Anais llevaba un top de la ciudad de hombre para el juego