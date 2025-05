El regreso de Fabio Paratici a Tottenham se confirmará mientras el italiano busca alinear el sucesor de Ange Postecoglou.

Se espera que el jefe de los Spurs Postecoglou salga del club este verano, independientemente de si gana la final de la Europa League del miércoles contra el Manchester United o no.

3 Francesco Farioli se ha convertido en un candidato potencial para hacerse cargo en Tottenham Crédito: Getty

3 Se espera que Ange Postecoglou se vaya incluso si los Spurs ganan la Europa League Crédito: PA

3 Fabio Paratici regresará como director de fútbol de Tottenham durante el verano Crédito: PA

Italian Paratici, de 52 años, fue el director gerente de fútbol de los Spurs entre 2021-23.

Pero se vio obligado a renunciar en abril de 2023 después de ser golpeado con una prohibición mundial de dos años y medio por la FIFA debido a la negligencia financiera en el club anterior de la Juventus.

Esa suspensión termina a fines del próximo mes, liberándolo para volver a su papel en los Spurs.

Paratici influirá en quién va el Tottenham a continuación en el refugio siempre que no haya un cambio de sentido emocional en Postecoglou si es triunfante en Europa.

No se espera que eso suceda dada la desastrosa campaña de la liga del equipo.

Las espuelas han acumulado un récord de 21 derrotas y están languideciendo en el puesto 17.

Se entiende que Paratici tiene estrechos lazos con Simone Inzaghi.

Pero el jefe del Inter de Milán se quedará con los finalistas de la Liga de Campeones la próxima temporada.

Paratici también es apretado con Massimiliano Allegri, pero el ex jefe de la Juve no habla inglés y se cree NO Para favorecer un mudanza al extranjero.

Un italiano que está en el marco es Francesco Farioli.

El fin de semana pasado, Farioli vio a su equipo de Ajax perderse el título de Eredivisie en el último día a pesar de vencer al FC Twente 2-0.

El jugador de 36 años es un ex discípulo del ex jefe de Brightton, Roberto de Zerbi.

Es muy considerado por su trabajo con un presupuesto reducido en Niza y devuelve Ajax a la Liga de Campeones.

Gaffer de Fulham Marco Silva, Andoni Iraola de Bournemouth y Oliver Glasner de Crystal Palace permanecen en la lista de candidatos de los Spurs.