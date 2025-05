Rickea Jackson sufre lesiones en la derrota de Sparks ante Minnesota Lynx

Solo obtienes una oportunidad en una primera impresión, y para los Sparks, liderados por un entrenador de primer año y una nueva superestrella, el domingo marcó la primera visión de la multitud de la casa del escuadrón reestructurado dentro de Crypto.com Arena.

Con altas aspiraciones, incluido un regreso a los playoffs, los Sparks enfrentaron una prueba de fuego temprano en el Lynx de Minnesota, un contendiente perenne y el subcampeón de la WNBA del año pasado, dirigida por uno de los talentos de élite de la liga en Naphesa Collier.

Las chispas mostraron que son claramente capaces de competir por un lugar en los playoffs con un juego enérgico y cohesivo, pero su 89-75 pérdida Para Minnesota también demostró que todavía están detrás de los equipos de élite de la liga.

“Parecemos visiblemente frustrados, y no solo eso no te va a ayudar como jugador, sino el otro, créanme, también lo notaron”, dijo la entrenadora de Sparks, Lynne Roberts, sobre el final de su equipo. “Cuando juegas un equipo de nivel de campeonato, y ven algo de frustración, ven algunas grietas, te van a pisar la garganta”.

En la primera mitad, los Sparks (1-1) se enfrentaron cara a cara con el Lynx. Odieron 46-45 en el medio tiempo, un comienzo alentador para un equipo que aprendió a gelatarse bajo un nuevo liderazgo mientras se enfrentaba a un oponente probado en batalla que devuelve a cinco titulares de la carrera de las finales del año pasado.

Dearica Hamby lideró la carga en el vaso ofensivo, convirtiendo implacablemente en la línea de tiros libres. Lideró a los Sparks con 20 puntos y 10 rebotes para su segundo doble doble consecutivo.

Azurá Stevens No estaba desconscitado en la apariencia de captura y disparo, dejándolo con confianza volar en su camino hacia 21 puntos. Rickea Jackson agregó una presencia física, atacando a los defensores y estableciéndose en el carril.

Pero después de un difícil tercer trimestre, la brecha entre los equipos se hizo evidente. Roberts señaló la necesidad de los Sparks de crecimiento en el liderazgo y la disciplina, las cualidades que se desvanecieron a medida que el juego cambió a favor del Lynx.

“Hicieron una carrera de 8-0 … que de repente fue a los 12”, dijo Roberts. “Tenemos que mejorar como grupo, y solo tenemos la mentalidad de próxima jugada. No importa si me omito, si me ensucian y no lo llaman, me lo llaman”.

Al comienzo del último cuarto, los Sparks siguieron a las ocho. Montaron un breve regreso, provocado por un robo de ciruela de Kelsey que condujo a una bandeja de transición, cortando el déficit a 80-75. Siguió un stand defensivo arenoso, con la novata Sarah Ashlee Barker y Collier golpeando la cubierta para una pelota suelta, estableciendo otra posesión de chispas.

“Nos sentimos realmente desarticulados”, dijo Roberts. “Minnesota aumentó su presión … Simplemente no se nos ocurrió la química colectiva para ofender a la ofensiva”.

Stevens, el máximo anotador del equipo con 21 puntos, mostró las habilidades en las que trabajó durante la temporada baja, en particular su disparo mejorado de tres puntos. Ella anotó 12 de los primeros 17 puntos del equipo, haciendo su primer trío de intentos de tres puntos para darle a LA una ventaja temprana.

“Nuestros guardias acaban de atacar realmente agresivo, y luego [the Lynx] Estuvimos chupando cada vez “, dijo Stevens.” Los equipos se hundirán cuando tengamos personas atacando cuesta abajo, entonces podemos echarlo y tener confianza en los tres “.

Stevens dibujó la dura asignación de contener a Collier, una pesadilla de enfrentamiento para toda la unidad de Sparks. Al salir de una salida de 34 puntos el viernes que empató un récord de todos los tiempos para un primer partido de la temporada, Collier anotó 23 puntos.

Las lesiones también continuaron siendo un problema para las chispas. Rickea Jackson recibió un golpe en la boca mientras persiguió un rebote en el tercer cuarto y observó el resto del juego desde el banco. Los Sparks no tuvieron una actualización sobre el estado de Jackson después del juego.

Ella es el segundo titular de Sparks herido en tantos juegos – Rae Burrell Se espera que se pierda de seis a ocho semanas después de sufrir una lesión en la rodilla el viernes contra los Golden State Valkyries. Las chispas se reducen a solo cuatro guardias sanos.

El regreso de Julie Allemand de una lesión en la rodilla no puede llegar lo suficientemente pronto, y los Sparks aún enfrentan una posible espera de meses de un mes de duración para que Cameron Brink regrese de un ligamento cruzado anterior desgarrado.

“Necesitamos estar saludables”, dijo Roberts. “No tenemos mucha profundidad allí. No hay mucho. No es como si elija no interpretar a Rickea en el cuarto. Estaba herida. Me encantaría poner a Rae, pero está en muletas”.

Los Sparks no se inclinaron fuertemente en ciruela después de jugar 40 minutos el viernes, una carga de trabajo que Roberts llamó “insostenible”.

Para aligerar la carga, Roberts se volvió hacia Barker durante minutos críticos en el punto. Ella registró 24 minutos y anotó seis puntos en su primer juego en Crypto.com Arena, un hito para el autoproclamado discípulo de “mentalidad de mamba”.

Ella trajo intensidad en los tableros, arrancó la pelota de Collier e incluso golpeó un bloque bajo en la pintura.

“Estamos un poco delgados en la línea de guardia, pero [Barker] Hizo un buen trabajo “, dijo Roberts de la selección de draft de primera ronda de los Sparks.” Ella simplemente no tiene miedo. Y ella también hace lo que se requiere para ejecutar una obra de teatro. … Ella se estrella en los tableros, juega con fuerza a la defensiva ”.

Los Sparks juegan en el Phoenix Mercury el miércoles.

“Estamos dos juegos adentro”, dijo Roberts. “No estoy estresado, como ‘Oh, Dios mío, el cielo está cayendo’, pero tenemos que ser más difíciles. Si no nos ponemos más duros, entonces se vuelve más preocupante”.