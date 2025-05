New Washington State Men’s Commit Aaron Glass tiene que ver con la ética del trabajo

PULLMAN – Obtener una caída de Aaron Glass es un poco como atrapar un pez. Es completamente posible, pero tienes que saber cuándo hacerlo.

Para Glass, la sexta incorporación de Washington State de la primavera y el segundo estudiante de primer año entrante, eso significa atraparlo cuando no está haciendo ejercicio. En el área de Los Ángeles, donde el guardia de la clase de 2025 de 6 pies 2 pulgadas de 2025 obtuvo una calificación de tres estrellas de Rancho Cucamonga High, tuvo que moverse por su entrevista un par de veces.

Una vez, estaba haciendo ejercicio. El otro, estaba terminando un simulacro de tiro. Se estaba pasando por este régimen después firmando con los Cougars, lo que hizo el viernes.

“Siempre estoy en el gimnasio. Esa es la razón número uno por la que soy tan bueno, hombre”, dijo Glass. “Solo trabajando”.

Es probable que sea música para los oídos del entrenador de WSU, David Riley, cuyo personal se involucró con Glass a mediados de abril, después de un cambio de entrenamiento en Texas A&M, llevó a Glass a retirarse de la firma con los Aggies y volver a abrir su reclutamiento. Incluso en ese momento, era un producto candente, ganando ofertas de todo tipo de escuelas de alto mayor: Stanford, Cal, Washington y Arizona State, además de varios otros programas de Midmajor.

Unas cuatro semanas después, Glass es un Coug, anunciando su decisión el jueves. Para escucharlo decirlo, centró gran parte de su decisión en torno a los entrenadores de WSU, quienes lo hicieron sentir cómodo, como si pudiera confiar en ellos para elevar su juego.

“Solo el aspecto familiar”, dijo Glass, quien realizó su visita oficial a WSU de lunes a miércoles. Se sentía como si realmente me conocieran, y sentí que conocían mi juego. Sentí que podían desarrollarme y ponerme en la posición correcta en el programa para prosperar. Todavía es una gran conferencia, así que jugar contra lo mejor de lo mejor, por lo que es un gran lugar “.

Solo el tiempo dirá qué tipo de impacto puede producir el vidrio como un verdadero estudiante de primer año, pero cada vez que gana un tiempo de juego significativo, cree desbloquear la ofensiva de los Cougs con una mezcla de creación de disparos y manejo de bola. Un guardia combinado, Glass se enorgullece de su capacidad para anotar, lo cual es imprescindible en el sistema de ritmo y espacio de Riley, centrándose menos en las jugadas establecidas y más en leer y reaccionar ante la defensa.

Glass, que a menudo pasa por el apodo Ace, puede hacer mucho de eso. Pero también se enorgullece de los intangibles, dijo, al ganar sus minutos.

“Realmente solo un perro, hombre”, dijo Glass, tres veces la selección de la Federación Interescolástica All-California. “Voy a jugar duro todas las noches. Me aseguraré de que mis compañeros de equipo se van y me aseguraré de que me salga también. Siento que puedo hacerlo en los cuatro niveles. Puedo anotar los cuatro niveles. Puedo pasar. Voy a jugar a la defensa. Voy a traer un IQ al juego. Voy a traer un perro a Pullman, hombre”.

Esta temporada baja, Riley y Co. han estado buscando eso y más. The Cougars lost their entire starting five from last season – point guard Nate Calmese transferred to Wake Forest, guard Isaiah Watts headed to Maryland, wing LeJuan Watts took his talents to Texas Tech and senior forwards Ethan Price and Dane Erikstrup exhausted their eligibility – and guard Cedric Coward, who missed all but six games with a shoulder injury, looks primed to hear his name called in next month’s NBA draft instead of landing at Duke, donde se comprometió el mes pasado.

Para reemplazar a esos jugadores, WSU ha conseguido otros cinco compromisos, dejando abiertas alrededor de una o dos becas: Texas Tech Wing Eemeli Yalaho, Boise State Wing Emmanuel Ugbo, alantero de High Point, Simon Hildebrandt, la guardia estatal de Morehead Jerone Morton, además de la preparación de Dominik Robinson, un post de 6-10 postales.

En resumen, el equipo 2025-26 de los Cougars está comenzando a tomar forma. Glass figura para ayudar al equipo del próximo año a ejecutar la visión de Riley para el equipo, que se ha quedado claro en base a los jugadores que ha traído, un grupo más difícil que puede defender y rebotar, las dos áreas que le dieron al club del año pasado más problemas.

¿Puede el vidrio ayudar que llegue a buen término? Con 6-2 y 170 libras, Glass tiene las herramientas y la disposición, lo cual es un comienzo prometedor para un verdadero estudiante de primer año. Para los Cougars, la parte más alentadora es que Glass tiene la ética de trabajo, una parte de su juego en el que podría tomarse más orgullo.

Para eso, le da crédito a sus padres, cuya ética de trabajo se contagió a su hijo. También está agradecido por su entrenador, Aaron Pérez, a quien dijo “me motiva todos los días a levantarme y seguir trabajando”.

“Y luego solo mi auto motivación. Siento que tengo mucha disciplina”, dijo Glass. “Siento que solo proviene de mi corazón, solo para trabajar duro. No lo sé. Siempre he sido así”.