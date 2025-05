Cómo los Marineros ayudaron a convertir a Casey Legumina en un arma de bullpen

CHICAGO – Casey Legumina se acostumbró a servirlo para las personas mientras pasaba tiempo ayudando como niño en lo que durante un tiempo fueron hasta cuatro franquicias de metro propiedad de su padre, Gary, en el área de Gilbert, Arizona.

“Incluso antes de que pudiera trabajar allí, tuve que almacenar papas fritas, limpiar mesas, lavar platos, pequeñas cosas como esa”, dijo Legumina, en su primer año como un relevista medio con los Marineros. “Pero fue bueno. Te enseña ética de trabajo y trabaja con personas y que los clientes pueden ser groseros y solo aprendes a tratar con diferentes tipos de personas todo el tiempo. Es casi como estar un poco en una casa club con diferentes personalidades y tienes que aprender a interactuar con las personas de manera diferente en función de cómo son como persona “.

Sin embargo, servir cualquier cosa es lo último que Legumina ha estado haciendo últimamente.

En cambio, el jugador de 27 años ha estado cerrando en su mayoría a todos los bateadores opuestos que ha enfrentado en las últimas semanas, destacando a un bullpen de los Marineros que ha sido una razón tan grande como cualquiera para el aumento de Seattle en el primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Seattle lideró por 2.5 juegos en un concurso el lunes por la noche contra los Medias Blancas.

LEGUMINA tiene 3-1 con un promedio de 1.84 carreras ganadas y 14 ponches en 14.2 entradas repartidas en 15 apariciones.

El derecho también tiene una guerra de 0.5 (la métrica de reemplazo de referencia de béisbol por encima de) que es 12th en el equipo y lo mejor de cualquier relevista que no se llame Andrés Muñoz.

“Legs ha estado lanzando bien la pelota como tener muchos muchachos allí”, dijo el gerente Dan Wilson.

En el proceso, Legumina ha dado un gran paso para forjar lo que podría ser un papel significativo a largo plazo en el bullpen de Seattle.

Fue adquirido por los Marineros de los Rojos por efectivo en febrero con Seattle buscando una profundidad de bullpen.

Su currículum hasta ese punto consistió en una efectividad de 6.95 en las Grandes Ligas extendidas en 17 juegos de Grandes Ligas con los Rojos en 2023 y 2024.

Pero los Marineros pensaron que si pudieran refinar su lanzamiento un poco, específicamente, haciéndolo levantar su bola rápida de manera más consistente y efectiva y dominar su divisor, podrían tener algo.

“Simplemente me dijeron que hiciera lo que hago mejor y me dieron algunas cosas en las que podría hacer mejor, lo que estaba arrojando la bola rápida en mejores lugares y mejores recuentos y avanzar más a los chicos”, dijo. “Eso fue algo importante. Dijeron que lanzo muchos ataques, pero a veces no me adelanto a los chicos, así que eso ha sido una gran cosa, solo obteniendo ese primer golpe ”.

Ha permitido solo dos caminatas en sus últimas 5.2 entradas y cinco juegos, sin renunciar a una carrera, mientras pone a siete.

“Lanzar calentadores en la parte superior, barredoras hacia abajo, cambios, sumergidos,”, dijo sobre lo que ha estado funcionando bien últimamente. “Mientras pueda hacer lo que mejor haga, los resultados deberían funcionar”.

Wilson dijo: “Legs realmente se ha llevado a esa mentalidad de ataque y ha hecho un gran trabajo con ella, ha usado sus cosas de manera muy efectiva, y cuando avanzas y dejas que tus cosas funcionen, te pones en una muy buena posición para tener éxito y eso es lo que ha podido hacer”.

Es un punto más alto en un viaje de béisbol que no siempre ha sido suave.

Un graduado de Basha High en Chandler, Arizona, Legumina lanzó tres temporadas en Gonzaga, principalmente como un cierre. Pero sufrió una lesión que requirió la cirugía Tommy John poco después de que los gemelos lo recluten en la octava ronda en 2019.

Cuando Covid-19 golpeó, se vio obligado a terminar su rehabilitación en gran medida por su cuenta, mientras que en Arizona, también pasó tiempo trabajando en algunos de los restaurantes de su padre de su padre (la familia ya no posee ningún metro, en su lugar, abriendo un Café de Vitality Bowls en Gilbert en August. Casey y sus hermanos Jake y Luke y Madre Julie Delaney también están en la lista como socios junto con Gary Legumina).

Casey Legumina finalmente regresó al montículo con el afiliado de Clase A de los Mellizos en mayo de 2021, después de haber perdido aproximadamente dos años.

Ahora, dice, ve algunos aspectos positivos.

“Me ayudó a madurar mucho, siento que” dijo Legumina, cuyo padre era lanzador en las organizaciones de Tigres y Dodgers de 1982-86. “Especialmente la rutina mental de pasar por una lesión y los pequeños pasos que pueden ser difíciles para los hombres”.

Aún así, el designado para la asignación de los Rojos a fines de enero y luego cambiado a los Marineros creó su propia parte de la incertidumbre. Era la segunda vez que había sido tratado, después de haber sido cambiado por los gemelos a los Rojos por el veterano jugador de cuadro Kyle Farmer en noviembre de 2022.

“Ha sido un poco loco”, dijo Legumina sobre los eventos de los últimos meses. “Lumina un poco debajo de ti un poco”.

Luego comenzó la temporada en Tacoma, pero fue llamado el 11 de abril después de que los Marineros optaron por el lanzador Luis F. Castillo.

Espera ahora quedarse un rato

“Ha sido genial solo tratar de hacer lo que mejor hago”, dijo. “Eso es todo lo que realmente puedo hacer y disfrutar cada momento que tengo. Es un sueño estar ahí afuera y jugar béisbol, así que disfruta cada minuto ”.

Lawrence a lanzar el martes?

Los Marineros enumeraron oficialmente al lanzador titular del martes como TBA hasta el lunes por la tarde.

Pero Wilson reveló durante su sesión previa al juego con los medios de comunicación que Casey Lawrence se agregará a la lista antes del juego del martes “y iremos desde allí”.

Eso parece indicar que Lawrence, de 37 años, podría obtener el balón contra el derecho de Chicago Bryse Wilson (0-2, ERA 6.00).

Lawrence lanzó cuatro juegos para Seattle a principios de esta temporada fuera del bullpen permitiendo cuatro carreras ganadas en nueve juegos antes de ser DFA y reclamado por los Azulejos. Lanzó en un juego para Toronto antes de ser liberado y reenviado por Seattle el 7 de mayo.

La última vez que lanzó en un juego con Tacoma el jueves, renunciando a un golpe y sin carreras en dos entradas en Albuquerque.