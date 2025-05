Los Dodgers caen en Arizona por su cuarta derrota consecutiva

Dodger Stadium estuvo inquietantemente tranquilo durante gran parte del lunes por la noche. Y no solo porque las secciones enteras de la cubierta superior estaban en gran medida vacías.

En Pérdida de 9-5 Para los Diamondbacks de Arizona, los Dodgers no solo dejaron caer su cuarto juego consecutivo, sino que se convirtió en una actuación que provocó tantos abucheos como cualquier otra cosa en Chavez Ravine, tropezando con una racha perdedora de la temporada en una noche que hicieron poco en cualquier faceta del juego.

Hubo mala defensa temprano. En la primera entrada, el jardinero central Hyeseong Kim perdió una pelota de vuelo en el cielo crepuscular, lo que llevó a dos carreras que no se habrían ganado si no se hubiera sido un doble. En el segundo, el tercera base Max Muncy aumentó un lanzamiento para primero en un terreno lento que condujo a otro puntaje prevenible, a pesar de que su error también se declaró un golpe base.

El lanzamiento no fue genial tampoco. Abridor zurdo Jack Dreyer Siguió el mal lanzamiento de Muncy con un lanzamiento aún más salvaje al tope en el próximo turno al bate, avanzando al corredor para establecer una mosca de sacrificio eventual. Landon Knack se hizo cargo en el tercero y rápidamente entregó un par de jonrones de dos carreras, uno para Lourdes Gurriel Jr. en un control deslizante y otro a Gabriel Moreno en una bola rápida interna.

Incluso los pocos puntos brillantes ofensivamente no estaban cerca de ser suficientes.

Mookie Betts bateó dos jonrones en su búsqueda continua para salir de un comienzo lento. Shohei Ohtani retomó la posesión exclusiva del liderazgo de las Grandes Ligas en bolas largas al golpear su 17º de la temporada. Pero las tres explosiones no llegaron sin nadie en la base. Y representaron a los únicos éxitos de la noche de los Dodgers contra el derecho de Arizona Brandon Pfaadt, quien de otro modo no se sintió con un esfuerzo de seis entradas que no incluía ponches (o incluso un solo swing-and-thel de un bateador de los Dodgers) pero muchas jugadas finas de una defensa atlética detrás de él.

“Es difícil comenzar los juegos antes de tomar un turno al bate”, dijo el manager Dave Roberts. “Hemos renunciado a carreras en la primera entrada. Tenemos que poner ese cero y tener la oportunidad de poner el juego”.

Si bien la defensa inestable y la producción inconsistente en el plato han sido Bugaboos para los Dodgers (29-19), son las luchas cada vez más lanzadas del equipo las que más se han destacado durante este patín de cuatro juegos, el más largo del club desde que pierde cinco seguidos a fines de mayo la temporada pasada.

Con la derrota ante los Diamondbacks (26-22), los Dodgers poseen un promedio administrado por el equipo de 4.28, que ocupa el puesto 22 en las mayores y es el más alto en este momento de una campaña desde 2010.

La raíz principal del problema es fácil de identificar. Los tyler Tyler Glasnow, Blake Snell y Roki Sasaki permanecen en la lista de lesionados, obligando al club a planes como el lunes con un novato en Dreyer que se apertura para un brazo de profundidad en el baño. El bullpen también ha sido corta de mano, con Blake Treinen, Evan Phillips y Kirby Yates, todos heridos.

“Pasas por ciertas situaciones como esta, es difícil encontrar una manera de volver sano y hacer que nuestros muchachos vuelvan a salir”, dijo Betts. “Pero estamos luchando con lo que tenemos”.

Gabriel Moreno de Arizona, a la derecha, celebra con su compañero de equipo Josh Naylor después de golpear un jonrón de dos carreras en la tercera entrada el lunes. (Kyusung Gong / Associated Press)

La buena noticia es que varias de esas opciones marginadas están en la reparación. Glasnow y Snell están progresando en sus programas de lanzamiento, con Glasnow “una garrapata por delante de Blake”, según Roberts. Se espera que Sasaki comience su programa de lanzamiento durante el próximo viaje por carretera del equipo. Y Ohtani, que ha estado lanzando sesiones regulares de bullpen durante toda la temporada, está comenzando a acumular su conteo de lanzamiento, ya que el club apunta a su regreso al montículo en algún momento alrededor del descanso de las estrellas.

Pero mientras tanto, los Dodgers todavía han esperado más de su grupo actualmente saludable.

“No es el personal que pensamos que tendríamos esta temporada, pero siento que lo que todavía hacemos [have]y lo hemos hecho en el pasado con lesiones, no lo estamos haciendo “, dijo Roberts.” En el sentido de adelantarse a los bateadores y mantenerlos en el estadio “.

Y para hacer eso, Roberts citó un lugar para comenzar.

“A primera vista, debemos ser mejores para avanzar en los recuentos”, dijo. “No se toma una inmersión profunda para ver que comenzamos 1 y 0 con bastante frecuencia. Cuando lo haces, hace que el lanzamiento sea difícil”.

De hecho, los Dodgers entraron en la noche 24 en las mayores con una tasa de primeros avances del 59.8%, un problema que Roberts cree que ha llevado a demasiadas entradas largas y una carga de trabajo demasiado grande para el personal.

“Las entradas de 30 lanzamientos simplemente no juegan. No es sostenible”, dijo. “Y eso comienza con obtener la huelga uno. Eso finalmente va a todo nuestro equipo de lanzadores”.

Los Dodgers fueron mejores en esa área el lunes, comenzando 27 de 49 turnos al bate con una huelga. Pero no ayudó. Dreyer necesitaba 38 lanzamientos para superar sus dos entradas. Knack lanzó 106 para superar los siguientes cinco (incluidos 16 en un bate al bate a Moreno en el quinto).

Y cuando el relevista durante mucho tiempo, Matt Sauer, se hizo cargo en el octavo y entregó un jonrón de dos carreras a Geraldo Perdomo, una multitud de 41,372 de 41,372 de dos carreras comenzó a transmitir las salidas, sin pegar para una de las exhibiciones más planas de los Dodgers este año.