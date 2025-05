M’s Roll mientras Julio golpea Grand Slam, Castillo golpea la puerta sobre los Medias Blancas

CHICAGO – Fue una noche en que las condiciones, una lista de 49 grados en el primer lanzamiento que solo cayó a medida que avanzaba el juego, bufetado por vientos de 14 millas por hora, eran casi más duros que el oponente para los Marineros de Seattle.

“Fue solo la situación”, dijo el jardinero de los Marineros Julio Rodríguez sobre el partido del lunes por la noche contra los WoebeGone Chicago White Sox en el campo de la tasa. “Hacía frío, sí, pero todavía tienes que salir y ganar el juego de pelota. Siento que esa es la mentalidad que todos tuvimos: entrar y salir ”.

Los Marineros ejecutaron ese plan casi perfectamente.

Primero, el lanzador titular Luis Castillo fue con un enfoque agresivo de la bola rápida pesada para limitar los Medias Blancas a tres hits y no corre en siete entradas. Castillo empató una temporada alta en entradas y fue la primera vez que no permitió una caminata esta temporada.

Luego, Rodríguez llegó al primer lanzamiento que vio del relevista de Chicago Cam Booser con las bases cargadas en la octava entrada para club en su segundo Grand Slam de su carrera y dio los toques finales a una eventual victoria de 5-1 sobre los Medias Blancas frente a 10,380 listados.

Los Marineros ganaron su cuarto consecutivo para comenzar este viaje por carretera de 10 juegos después de una granja de 1-5, mejoraron a 27-19 para mover nuevamente ocho juegos de la temporada hasta .500, y garantizando que se quedarían 2.5 juegos por delante del resto en la Liga Americana Oeste.

Seattle también mejoró a 14-8 en la carretera, el mejor récord en porcentaje de distancia de casa en las ligas mayores.

Mientras tanto, los Medias Blancas cayeron a 14-34, el mismo ritmo después de 48 juegos que hace un año cuando terminaron con un récord de franquicias 121 derrotas.

“Solo un buen juego en todas partes”, dijo el gerente de los Marineros, Dan Wilson.

El ex receptor de los Marineros estaba completamente a bordo con el plan actual Catcher Cal Raleigh y Castillo ideados para ir tras los bateadores de los Medias Blancas y hacer que pusieran la pelota en juego cuando el viento y el frío pensaron que cualquier cosa golpeada en el aire puede no viajar lejos.

Castillo arrojó bolas rápidas de cuatro costuras en 53 de 94 lanzamientos y hundidores en 18 más, según Baseballsavant.com, con solo 18 controles deslizantes y cinco cambios.

“Tenía todo en marcha y atacó la zona, llegó temprano, controló el conteo de la mayoría de los bateadores y pensé que eso es exactamente lo que necesitábamos de él y genial para obtener eso”, dijo Wilson.

En agosto de 2023, Castillo una vez arrojó 47 bolas rápidas consecutivas en un juego contra los Medias Blancas.

Raleigh mencionó eso antes del partido del lunes.

“Cal dijo:” Vamos a 50 hoy “, dijo Castillo a través del intérprete Freddy Llanos.” Dije: “Está bien, hagámoslo”. Y cuando estábamos en el juego teníamos 27 [straight]y me pidió un control deslizante y me reí de él y le dije: ‘Muy bien, nos quedaremos el 27.’ No llegamos allí ”.

Fue lo suficientemente bueno para que Castillo retirara los últimos 14 bateadores que enfrentó, el último en lo que fue el juego defensivo del juego: una captura de buceo del jardinero izquierdo Randy Arozoena de un forro que se hunde del bate de Andrew Vaughn de Chicago.

Los Medias Blancas desafiaron la decisión cuando la pelota parecía moverse ligeramente en la cinta del guante cuando Arozarena golpeó el suelo antes de rodar y controlarla. Pero la captura fue confirmada después de la repetición.

“Solo una gran jugada”, dijo Wilson. “Pensé que era una trampa difícil, una línea de hundimiento como ese”.

Seattle solo tuvo una carrera hasta ese punto, llegando cuando los Marineros obtuvieron tres singles consecutivos con dos outs en la tercera entrada del abridor de los Medias Blancas Davis Martin. El sencillo de Jorge Polanco condujo a Ben Williamson para la carrera.

Seattle no recibió otro éxito hasta el octavo cuando Williamson conectó un sencillo con un out, obligando a los Medias Blancas a sacar a Martin, quien parecía mantener a los bateadores zurdos de los Marineros fuera de balance con su cortador y reemplazarlo con Booser.

JP Crawford caminó y Mitch Garver conectó un sencillo, sacando a Rodríguez.

Sabiendo que Booser podría querer salir adelante en el recuento, Rodríguez dijo: “Estaba listo para balancear y encontrar algo que pudiera conducir y tal vez traer una carrera más”.

En cambio, su revestimiento de un cortador de 88 mph acaba de limpiar la pared del campo izquierdo, fue juzgado a 365 pies, por el segundo gran golpe de su carrera. El primero llegó en Texas el 15 de julio de 2022 de José Leclerc.

“Pensé que era un gran turno al bate, subir y estar listo y poner un buen swing en ese campo”, dijo Wilson.

Fue el octavo jonrón de la temporada para Rodríguez, pero su cuarto en mayo. Tuvo solo dos el año pasado hasta el 25 de mayo.

El jonrón parece la última indicación de que está sacudiendo un comienzo lento que tuvo su promedio en .196 el 27 de abril. Ahora está en .235 y tiene éxitos en siete juegos consecutivos y 11 de sus últimos 12.

“Me sentí muy bien para poner un buen contacto en la pelota”, dijo. “Solo trato de seguir construyendo sobre eso y traerlo a casa para el día siguiente”.

La única decepción llegó en la parte inferior de la novena cuando Troy Taylor cedió dos caminatas y dos hits y la primera carrera de Chicago, lo que obligó a Wilson a traer a Andrés Muñoz a salir de un atasco cargado de bases.

Pero de acuerdo con el tema de la noche, Muñoz hizo un trabajo rápido de Michael A. Taylor, golpeándolo en cuatro lanzamientos para obtener sus 15th Guardar y aún no ha permitido una carrera ganada en 20.2 entradas.

“Ha sido muy consistente”, dijo Wilson. “Acabo de entrar e hice lo que hace, que es que avanza y mantiene la pelota baja, y si es su bola rápida o su control deslizante, es algo devastador. Un gran trabajo de él en una situación difícil ”.

Eso demostró una deflación final para lo que quedaba de una multitud que pudo ver a los Medias Blancas presentar una instalación gráfica cerca de la Sección 140 en honor al Papa Leo XIV, quien asistió al juego 1 de la Serie Mundial de 2005, que Chicago ganó sobre Houston.

El juego 2 de la serie de tres juegos está programado para el martes a las 4:40 pm de Seattle Hora. Pero el pronóstico del tiempo requiere una probabilidad del 98% de lluvia junto con un trueno y viento, lo que potencialmente pone en peligro el juego.

