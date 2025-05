Donde los marineros aterrizan en las últimas clasificaciones de potencia de MLB

Oh, cuán restaurativo puede ser un fin de semana en San Diego.

Un pequeño sol, un viaje al SeaWorld y tal vez algunos tacos de peces pueden curar mucho. Parecía hacer maravillas para los Marineros, que simplemente barrieron a los Padres en su viaje al sur, y agregaron otra victoria el lunes por la noche en Chicago.

Los M casi perdieron su liderazgo de división hace una semana, dejando caer cuatro juegos consecutivos y perdiendo un par de series después de un tramo abrasador de nueve victorias consecutivas en la serie. Pero, como ha sido el caso en toda la temporada, frente a la adversidad, el equipo de Dan Wilson parece recuperarse. Eso ha sido especialmente cierto para las M en el camino esta temporada, donde los M lucen un récord de 14-8 mejor de MLB (mucho mejor que su récord en casa de 13-11).

Con dos juegos restantes contra los humildes Medias Blancas, los M tienen la oportunidad de mantener la Arrow apuntando hacia arriba de su choque con los Astros este fin de semana, cuando podrían dar la bienvenida a George Kirby a la rotación.

Aquí es donde se encuentran los M en el último ranking de potencia de MLB:

Los Marineros deben estar felices de seguir siendo en primer lugar ya que George Kirby, que todavía está rehabilitando la inflamación de su hombro derecho, hace que su probable regreso a la rotación esta semana. Sin embargo, lo necesitan mucho: Bryce Miller se unió a Logan Gilbert como titulares de los Marineros en la IL la semana pasada.

Los Marineros se recuperaron de su derrota en la serie ante los Yankees a principios de semana con un barrido de los Padres durante el fin de semana. El equipo de lanzadores de Seattle mantuvo a San Diego a solo tres carreras en tres juegos y debería dar la bienvenida a George Kirby de su lesión en el hombro de primavera en algún momento de esta semana. Esa es una gran noticia porque Bryce Miller acaba de llegar a la IL con un problema de codo menor. Los M tienen una gran serie de cuatro juegos contra los Astros en la cubierta este fin de semana y buscarán poner algo de espacio entre ellos y el resto de la división.

Cal Raleigh ahora está empatado con Aaron Judge para el líder de AL con 15 en el año después de golpear a tres más la semana pasada, uno detrás de Shohei Ohtani para el primer lugar en la clasificación de MLB. Dos de esas bombas llegaron durante el barrido de fin de semana de los Padres en Petco Park, y eso debería ayudar a corregir el barco después de un tramo de 1-5 juegos contra los Azulejos y los Yankees.

Los Marineros habían comenzado a desvanecerse, siendo barridos por los Azulejos y dejando caer una serie a los Yankees, antes de responder enfáticamente barriendo los Padres en San Diego. Bryan Woo (efectividad de 2.65, 0.87 WHIP) ha ayudado a mantener una rotación disminuida a flote con Logan Gilbert, George Kirby y Bryce Miller en el estante.

¿Te das cuenta de que el cercano Andrés Muñoz aún no ha permitido una carrera ganada esta temporada? Ha aparecido en 20 juegos y lidera a los AL en salvamentos, y aunque su porcentaje independiente de fildeo es un 1,76 hinchado, su efectividad es un 0,00 genial. Una historia divertida a seguir todo el año sería un más cercano que no permite una sola carrera. Emmanuel Clase permitió solo cinco la temporada pasada, por lo que no está completamente fuera de discusión.

Una obra de teatro en tres actos.

El lunes pasado, Julio Rodríguez apareció en camino a Rob Trent Grisham de un jonrón, pero la pelota se desvió de su guante y goteó sobre la cerca. Frustrante, vergonzoso, etc.

Más adelante en el juego, Rodríguez simplemente no tenía suficiente espacio para rastrearlo. Otro jonrón para Grisham.

Dos días después, sin embargo, J-Rod lo hizo bien, lo que finalmente robó a Grisham de un jonrón. La lección aquí, niños? La práctica realmente hace perfecta.

Una buena señal de un equipo de primer lugar está pasando por un tramo difícil (perder cinco de seis) y luego rebotar a lo grande. Un barrido de serie en el que el equipo de lanzadores mantiene totalmente los murciélagos de los Padres calificados.

Hay un nuevo as en la ciudad y su nombre es Bryan Woo.