Los murciélagos de los Marineros se enfrían a los Medias Blancas en la noche fría en Chicago

CHICAGO – La espera no valió la pena para los Marineros de Seattle aquí el martes por la noche.

En un juego que comenzó 1 hora, 35 minutos tarde debido a la lluvia torrencial, los Marineros sufrieron una de sus pérdidas más frustrantes de la temporada, una derrota por 1-0 ante un equipo de los Medias Blancas de Chicago que el año pasado perdió 121 juegos y en lo que va del año está en un ritmo similar.

Peor aún, el juego estaba allí para tomar con los Marineros (27-20) cargando las bases con una en el octavo y la carne de la orden que se acerca.

Pero el relevista zurdo de los Medias Blancas, Cam Booser, golpeó a Mitch Garver, quien pellizcó a Jorge Polanco con el equipo aún no usa Polanco para batear desde el lado derecho mientras se ocupa de una lesión oblicua, mirando un conteo completo para el segundo fuera.

Eso trajo a Julio Rodríguez, quien golpeó un Grand Slam Off Booser, un graduado de Fife High, en la octava entrada para obtener una victoria por 5-1 el lunes por la noche.

Eso fue tan lejos como el déjà vu fue cuando Rodríguez se quedó atrás 0-2 en dos bolas de falta, luego siguió a otro antes de volar al centro para poner fin a la amenaza.

“Tuvimos mucho contacto, obtuvimos un buen tráfico”, dijo el gerente de los Marineros, Dan Wilson, después de un juego en el que tuvieron solo cuatro hits, pero también atrajeron cuatro caminatas y alcanzó una vez por error. “Simplemente no pude meterlo, y especialmente allí en esa octava entrada”.

La pérdida rompió una racha ganadora de cuatro juegos para Seattle y fue la primera derrota de los Marineros en este viaje por carretera de 10 juegos. También significaba que Seattle no podía construir sobre su ventaja de 2 1/2 juegos en el oeste de la Liga Americana a pesar de una derrota de el segundo lugar Houston, que sopló una ventaja tardía para caer 3-2 contra Tampa Bay.

Fue solo la segunda vez que los Marineros se han excluido durante toda la temporada, la primera en el segundo juego de la temporada, una derrota en casa por 7-0 ante los Atléticos.

Los Marineros ahora intentarán ganar la serie en un juego PT de 11:10 a.m. aquí el miércoles, aunque Rain está nuevamente en el pronóstico.

“No se puede dejar que las condiciones lo afecten”, dijo el campocorto JP Crawford, diciendo que la demora no fue un factor en los problemas ofensivos del equipo.

Debido a las lesiones que continúan dejando de lado a tres lanzadores titulares, los Marineros fueron con un juego de bullpen, utilizando al relevista Casey Legumina como abridor con el plan de dar paso a Casey Lawrence, de 37 años, como el “lanzador a granel”.

Fue el primer comienzo para Legumina después de 32 apariciones en los últimos tres años y 15 para los Marineros esta temporada en Middle Relief.

Legumina renunció a un sencillo para perseguir a Meidroth en su segundo lanzamiento y luego caminó a Josh Rojas.

Eso hizo que Lawrence ya se calentara en el bullpen.

Pero Legumina se calmó y sacó los siguientes tres bateadores, coronando la entrada con un ponche de Luis Robert Jr.

Lawrence, quien fue seleccionado frente a la lista de Tacoma antes del juego después de haber lanzado cuatro juegos para Seattle en abril y luego lanzado y lanzó en un juego con Toronto y luego lanzado y reenconsado por los Marineros, se hizo cargo para comenzar el segundo.

Los Marineros obtuvieron todo lo que podrían haber pedido a Lawrence, quienes dieron solo una carrera con seis hits sin caminatas en cinco entradas. La carrera solitaria llegó en la tercera cuando Meidroth soltó, robó el segundo lugar en un sencillo de Joshua Palacios.

“Obviamente, hoy en día un poco de condiciones difíciles, especialmente para los bateadores”, dijo Lawrence. “El cuerpo se sintió bien. Acabo de salir, intenté atacar y hacer que encadenen muchos singles para golpearme hoy y mi segunda entrada pudieron encontrarse con un par de singles y rascar una carrera, pero en general se sintió bien ”.

Sin embargo, esa carrera resultó ser suficiente, incluso si los Marineros se dejaron lamentando sus oportunidades.

Steven Wilson llegó a comenzar el octavo para los Medias Blancas y entregó un doble inicial a Leody Taveras en un lanzamiento de 3-1.

Eso trajo a Miles Mastrobuoni, golpeando a Dylan Moore.

Wilson dijo que no contemplaba que Bunting mudara a Taveras al tercero, y agregó: “Estamos en el camino. Necesitamos una pareja. Solo una situación justo donde estamos tratando de obtener el liderazgo en esa situación”.

Mastrobuoni voló.

Pero Leo Rivas, bateando por Ben Williamson, fue golpeado en un lanzamiento de 2-2.

Eso trajo al zurdo booser, quien luego caminó a Crawford en cuatro lanzamientos rectos para cargar las bases.

“Esto es lo que hacen nuestros muchachos”, dijo Wilson. “Luchan hasta el final, pusieron algunos buenos turnos realmente buenos, lo mismo que en la entrada. Nos dimos una oportunidad ”.

Pero un equipo de los Marineros que ha sido tan bueno anotando en las últimas entradas en los últimos tiempos no aprovechó esta vez.

Sin embargo, el verdadero problema fue que los Marineros no obtuvieron carreras y solo tres hits del abridor de Chicago Adrian Houser, quien fue firmado con un contrato de un año más temprano en el día después de solicitar su liberación de Texas la semana pasada y no había lanzado un juego de ligas mayores desde el pasado 24 de julio y no fue la lista como el titular oficial hasta unas pocas horas antes del juego.

Houser, que no había comenzado un juego desde el pasado 21 de mayo, permitió solo dos hits y cinco corredores base, ayudados por algunos buenos Fielding de los Medias Blancas, el doble de los suyos en tiros duros que regresan al montículo, también se beneficiaron de dos jugadas dobles.

“Hizo un buen trabajo mezclando sus lanzamientos”, dijo Crawford. “Solo nos pidió un poco fuera de balance”.

Tipo en la frustración de la noche, Rodríguez alcanzó un error al tercera base Miguel Vargas con dos outs en el sexto solo para ser eliminado inmediatamente por Houser, una obra que terminó la noche de Houser.

“Creo que estaba buscando llegar a la segunda base allí y el tipo simplemente hizo un movimiento rápido allí a la primera base”, dijo Wilson sobre Rodríguez.

Cuatro relevistas lo terminaron para Chicago con Jordan Leasure obteniendo el salvamento, aunque no sin un poco de drama.

Después de que Leasure consiguió a Cal Raleigh y luego a Randy Arazoarena (golpeando en un lanzamiento de 3-2 que apareció fuera de la zona de strike) durante los dos primeros outs en el noveno, Donovan Solano duplicó a la izquierda para mantener viva la esperanza.

Pero terminó allí cuando Taveras trabajó en el conteo de 3-2 y luego cometió una falta de un lanzamiento antes de golpear el balanceo en una punta de falta.

Después del comienzo tardío, al menos se mantuvo en su mayoría seco el resto del camino, lo que permitió a los Marineros entrar en un juego que hubiera sido difícil de compensar ya que Seattle está programado para volar a Houston directamente después del juego del miércoles por la tarde para comenzar un set de cuatro juegos con los Astros.

“Tengo que sacudir este rápidamente y volver mañana y ganar la serie”, dijo Wilson.

Sin embargo, eso no será fácil. Mientras que los Marineros irán con el novato Logan Evans, los Medias Blancas contrarrestarán con el correcto Shane Smith, que solo tiene 1-3 pero tiene una efectividad de 2.05.

Puntaje