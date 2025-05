Yoshinobu Yamamoto lo comienza, los Dodgers lo terminan con una victoria sobre Arizona

El martes no comenzó como un juego los Dodgers necesariamente tenía para ganar.

Pero, cuando las entradas adicionales llegaron en una noche nerviosa en el Dodger Stadium, el equipo estaba en una situación en la que simplemente no podían permitirse perder.

No después de ingresar al día con cuatro pérdidas consecutivas, un patín de una temporada causado principalmente por un equipo de lanzadores golpeado. No después Yoshinobu Yamamoto Parecía un as, un tapón y un candidato de Cy Young, todo envuelto en uno, girando siete entradas sin goles en una gema de nueve golpes. Y ciertamente no con su brillantez en el peligro de ser desperdiciado después de que Tanner Scott sopló una ventaja de una carrera en la parte superior de la novena entrada antes de producir una explosión de dos carreras en la parte superior de la décima.

“No sé si fue un debida ganancia”, dijo el manager Dave Roberts, que evita a tales superlativos con la temporada todavía de solo dos meses de edad. “Pero ciertamente dada la excursión de Yoshi, no quieres desperdiciar eso … no puedes perder las noches que Yamamoto lanza [that well]. “

De alguna manera, en un 4-3 victoria de desplazamiento Sobre los Diamondbacks de Arizona, los Dodgers no; Volteando el guión, cambiando la narración y rompiendo su racha perdedora con las finales más dramáticas.

Abajo por dos carreras entrando en la parte inferior del décimo, los Dodgers cortaron inmediatamente el déficit por la mitad con un doble RBI inicial de Tommy Edman. Shohei Ohtani fue caminado intencionalmente, Mookie Betts avanzó a Edman con una pelota de vuelo, Ohtani robó el segundo lugar, y Freddie Freeman fue caminó intencionalmente con la primera base abierta. Con las bases cargadas, Will Smith fue derribado por el ex relevista de los Dodgers, Shelby Miller, para forzar a casa el puntaje de empate. Y luego, finalmente, Max Muncy se fue con una mosca de sacrificio al centro profundo, anotando fácilmente a Ohtani de tercera por una victoria que se sintió tanto que se dura tanto como apenas merecida.

“Creo que nos mostró mucho fuera”, dijo Muncy después, parado en una casa club de celebración después de lo que podría ser un punto crucial en la temporada.

“Nos golpearon en la boca, y para que pudiéramos golpear de inmediato, creo que fue realmente grande fuera del grupo, fuera de los muchachos”, agregó Muncy. “Todos no se dan por vencidos, no cuelgan la cabeza, todavía teníamos la oportunidad de ganar el juego. Y los muchachos salieron y lo hicieron”.

Yoshinobu Yamamoto reacciona después de golpear al Pavin Smith de Arizona para retirarse terminando la séptima entrada. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

Ganar, por supuesto, debería haber sido una tarea mucho más simple para los Dodgers (30-19) el martes por la noche.

Yamamoto fue espectacular, no renunció a los éxitos durante sus primeras seis entradas, se extendió a los corredores en las esquinas para completar su noche en la séptima y proporcionando a los Dodgers el tipo de salida que ha estado faltando en su rotación en medio de una ola de lesiones paralizantes durante las últimas semanas.

“Yoshi fue fantástico”, dijo Roberts. “Necesitábamos todo”.

Un bullpen igualmente golpeado evitó el desastre en el octavo, cuando Alex Vesia y Ben Casparius se combinaron para trabajar a través de una mermelada cargada de bases que conservaba una ventaja estrecha de 1-0.

“Seguimos luchando”, dijo Smith. “Eso [was a] Gran entrada de cierre “.

Pero todo el tiempo, los Dodgers no pudieron abrir ningún cojín para retroceder tarde. Su único puntaje temprano fue cortesía de dobles consecutivos de dos outs de Freeman y Smith en la parte inferior de la cuarta. En el séptimo y octavo, desperdiciaron oportunidades para el seguro, que se extendió por un sencillo inicial de Muncy y un doble de out de Ohtani.

Eso significaba, cuando Scott atrapó demasiado plato con una bola rápida ascendente a Gabriel Moreno en el noveno, todo lo que se necesitó fue un swing para cambiar el juego, Moreno iba a zarpear una explosión en solitario que llevaba mucho tiempo por la línea del campo izquierdo.

“Solo lo dejé demasiado en el plato”, dijo Scott, quien voló su tercera salvación en 12 oportunidades.

Freddie Freeman anota en un doble de Will Smith en la cuarta entrada. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Después de que los Dodgers volvieron a estar vacíos nuevamente en el noveno, Kiké Hernández se ponchó en lo que comenzó como un conteo de 3 y 0 con dos corredores a bordo, Scott cometió el mismo error para Corbin Carroll en el décimo, sirviendo una bola rápida de cinturón que el Slugger subyacente avanzó en el otro camino para una explosión de dos pasajeros.

“Te sientas allí en el [10th] Entrada, no hay dos carreras, y su bullpen está completamente sujeto a impuestos “, dijo Roberts,” esos [kind of losses] realmente picante “.

En cambio, los Dodgers se recuperaron, con Anthony Banda limitando cualquier daño adicional en la parte superior de la décima antes de que la alineación se recuperara en la mitad inferior.

“Es un gran swing”, dijo Roberts. “Para obtener una victoria esta noche, voy a dormir mucho mejor”.

Sin Yamamoto, nada de eso habría sido posible.

Después de renunciar a ocho carreras en 11 entradas combinadas en sus dos aperturas anteriores, cada parte de las cosas de los derechos de 26 años jugó el martes por la noche. Su bola rápida promedió 96 mph. Su bola curva indujo un columpio indefenso de los Diamondbacks (26-23) tras otro. Y hasta que Ketel Marte conectó un sencillo en una línea de conducción de la pared para liderar el séptimo, estaba comenzando a parecer un recuento elevado de tono (Yamamoto comenzó esa entrada con 90 lanzamientos, y terminó su salida con un máximo de 110 de la carrera de MLB) podría ser lo único que se encuentra entre él y una persecución de un no nine-Inning No-No.

“Pensé que iba a ir a la distancia esta noche”, dijo Muncy sobre Yamamoto, quien dejó caer su efectividad a 1.86 con su tercer inicio de MLB de su carrera de siete cuadros sin goles. “Pensé que tenía las cosas para conseguir el juego sin hits”.

Es por eso que, cuando el juego comenzó a salir de control más tarde, y su racha perdedora parecía preparada para continuar de la manera más dolorosa posible, los Dodgers entraron en la décima entrada sabiendo que necesitaban responder y desconfiar de las repercusiones que habrían acompañado una pérdida tan aplastante y derrochadora.

“Ellos [tied it] Y luego volteamos el juego, pero volvimos ”, dijo Yamamoto a través de su intérprete después, su no decisión no se sintió tan mal después de lo que ocurrió en la parte inferior del décimo.

“Una victoria como esta es genial”, agregó.

Se hizo eco de Roberts: “Acabamos de armar algunos turnos al bate, hombre. Y era muy necesario”.