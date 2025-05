Donde la búsqueda de entrenadores de Seattle Kraken se encuentra mientras las selecciones populares encuentran trabajos

Un mes completo después de despedir a Dan Bylsma después de una sola temporada al timón, el Kraken supuestamente tuvo una oferta y aún no ha nombrado a su tercer entrenador en jefe.

Ha habido relativamente poca charla en torno a la búsqueda del equipo de un entrenador y pocos nombres adjuntos al equipo.

El nombre que está bateado por NHL Insiders esta semana es el entrenador asistente de Tampa Bay Lightning, Jeff Blashill, pero otro equipo está dando vueltas. John Buccigross de ESPN indicó que Blashill era la probable elección de los Chicago Blackhawks, y Elliotte Friedman lo llamó un “contendiente muy serio” para ese trabajo. Friedman dijo que sus fuentes le dijeron que era demasiado pronto para llamar, pero mencionó que otra entrevista de trabajo de Blashill había sido cancelada. Dijo que no sabía qué equipo eliminó el chat de su calendario.

Blashill dirige el penalti en Tampa Bay, donde ha estado durante tres temporadas. Pero el nativo de Detroit tiene un historial de entrenamiento en la cabeza. Blashill entrenó a los Red Wings durante siete años durante su reconstrucción en curso, desde 2015 hasta 2022. Detroit no ha llegado a los playoffs desde su primera temporada al timón.

Otro nombre se adjuntó previamente al Kraken. Mientras se desempeñaba como analista de estudio TNT durante los playoffs, y optaba contra regresar a los Vancouver Canucks para una tercera temporada completa, Rick Tocchet, según los informes, tuvo su elección de las vacantes de entrenamiento de NHL. Frank Seravalli de Daily Faceoff dijo que sospechaba que Kraken buscaba los servicios de Tocchet.

Seravalli dijo que pensaba que Tocchet había “entrevistado y ofrecido en Seattle”. No fue sorprendente, ya que Tocchet tiene conexiones personales con la nueva oficina de Kraken. Como miembro de los Pittsburgh Penguins de 1992-94, fue presidente de operaciones de hockey Kraken el compañero de equipo de Ron Francis. Más tarde, Tocchet fue un entrenador asistente, mientras que el nuevo gerente general de Kraken, Jason Botterill, fue el gerente general asistente de Pittsburgh.

Tocchet fue despedido por los Coyotes de Arizona en 2021 y, según los informes, entrevistado para el primer trabajo de entrenador en jefe de Kraken, que finalmente fue para Dave Hakstol. Tocchet llevó a Vancouver a la cima de la División del Pacífico en 2023-24.

Esta vez, eligió Filadelfia. Es un ex capitán de los Flyers y terminó su carrera como jugador allí en 2001-02.

El entrenador más buscado este verano podría haber sido Mike Sullivan, si hubiera estado desempleado un poco más. Sullivan fue un agente libre para un minuto caliente, inmediatamente se apoderó de los New York Rangers. Se rumoreaba que los Rangers estaban interesados ​​en él incluso antes de que los pingüinos lo despedieran.

La contratación más sorprendente hasta ahora tiene que ser Adam Foote, quien nunca ha entrenado en el nivel de la NHL antes de tomar el trabajo de Canucks. El antiguo defensa de la NHL fue asistente en Vancouver las últimas dos temporadas y media bajo Tocchet.

Los Anaheim Ducks tomaron un volante en Joel Quenneville recientemente reinstalado, aparentemente sopesando una controvertida contratación contra el segundo total victoria más alto en la historia de la NHL y la promesa de terminar con la tercera sequía de playoffs más larga de la liga. La liga determinó que Quyenneville tenía una “respuesta inadecuada” a las acusaciones de agresión sexual dentro de la organización de Chicago mientras era entrenador. Renunció a entrenar a los Florida Panthers en 2021 y no fue elegible para trabajar en la liga durante dos años y medio.

El entrenador de la Universidad de Denver con frecuencia referenciado, David Carle, una vez estuvo vinculado a los Blackhawks. Pero parece que solo será atraído lejos de su trabajo universitario para el concierto correcto de la NHL. A pesar de lo que Friedman llamó una “búsqueda agresiva” de Chicago, Carle aparentemente no lo vio allí ni en otro lugar. Se retiró de la consideración y firmó una extensión para quedarse con los pioneros.

Los Bruins aún no han hecho una llamada sobre la eliminación del título interino de Joe Sacco. Lo mismo ocurre con los Anders Sorensen de Chicago, aunque parece que los Bruins y los Blackhawks están pateando los neumáticos en otras contrataciones. Los únicos dos equipos sin ningún entrenador, interino o de otro tipo, son Pittsburgh y Seattle.

El Kraken no consiguió uno de los nombres de esta temporada baja, pero eso no significa que no quede nadie en el carrusel de entrenamiento. Nombres como Peter Laviolette y Gerard Gallant, ex entrenadores de los Rangers y el ex jefe de banca de los Oilers, Jay Woodcroft, todavía están ahí afuera. Laviolette tiene historia con el delantero de Kraken Kaapo Kakko, a quien banca justo antes de que el joven de 24 años fuera cambiado a Seattle en diciembre.

Hay muchos entrenadores en los menores que buscan el concierto de sus sueños. Siempre existe la opción de promocionar desde adentro, como lo hicieron con Bylsma, quien, para el registro, fue contratado poco más de un mes en la temporada baja, el 28 de mayo de 2024.

Botterill y Co. han trabajado en silencio hasta ahora. Manténganse al tanto.