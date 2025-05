USC presiona para la renovación anual de la serie de fútbol de Notre Dame College Football

Con el contrato entre USC y Notre Dame listo para expirar y una de las rivalidades más famosas del fútbol universitario en un grave peligro de terminar, los funcionarios de USC extendieron una oferta a Notre Dame a principios de este mes con la esperanza de continuar la serie histórica durante al menos una temporada más, a través de la caída de 2026, una persona familiarizada con las negociaciones que no están autorizadas a hablar sobre ellas publicadas en publicidad.

El futuro de la rivalidad más allá de eso, a los ojos de los líderes de la USC, depende en gran parte de lo que sucede con el formato de los playoffs de fútbol universitario, a saber, la cantidad de clasificatorios automáticos garantizados para los Diez Grandes en futuros campos de playoffs. Y hasta que se respondan esas preguntas, los líderes de la USC están de acuerdo en que el mejor curso delantero para su rivalidad centenario con Notre Dame sería continuar su arreglo una temporada a la vez.

Cualquier otra cosa sería “una decisión estratégicamente mala”, dijo una fuente de la USC.

Esa línea de tiempo es donde los dos rivales se encuentran en un punto muerto. Notre Dame está buscando una extensión a largo plazo de la serie, y en una entrevista con Sports Illustrated a principios de esta semana, el director atlético irlandés Pete Bevacqua no sugirió tan sutilmente que USC estaba poniendo en riesgo la rivalidad.

“Creo que Southern Cal y Notre Dame deberían jugar todos los años mientras se juegue el fútbol universitario”. Le dijo a Pat Forde de Si“Y SC sabe que así es como nos sentimos”.

Los dos programas de sangre azul han jugado 95 veces desde 1924, cuando la historia cuenta que la esposa del legendario entrenador de Notre Dame Knute Rockne convenció a su esposo de programar la serie para poder visitar el sur de California cada dos años. En el siglo desde entonces, solo la Segunda Guerra Mundial y la pandemia Covid-19 se han interpuesto en el camino de la reunión de USC y Notre Dame en el campo de fútbol. Entre ellos, los dos rivales cuentan con 16 títulos nacionales, más que cualquier otro equipo que juegue una serie anual de fútbol universitario.

Están programados para reunirse nuevamente en octubre en South Bend. Lo que sucede con la serie histórica después de ese enfrentamiento puede llegar a quién parpadea en un juego de pollo de alto riesgo entre las dos escuelas.

USC no tiene planes de moverse en su posición sin claridad sobre si el Big Ten tendrá cuatro clasificatorios automáticos en cualquier formato de playoffs futuro, dijo una fuente al Times. Con nueve juegos de la conferencia ya integrados en el calendario y la posibilidad de un enfrentamiento cruzado anual con la Conferencia del Sureste aún en su radar, los funcionarios de la USC no ven ninguna razón para comprometerse a largo plazo con el enfrentamiento de Notre Dame sin garantías de que no sean castigados por programar un enfrentamiento sin conferencia de marquesina.

Las demandas de Big Ten Travel también han sido parte de la conversación en la USC, hasta el punto de que los funcionarios abordaron el potencial con Notre Dame de mover el juego al primer mes de la temporada. La esperanza era equilibrar mejor su futura lista de viajes al Medio Oeste y la costa este. La temporada pasada, en su debut en Big Ten, los troyanos perdieron los cuatro viajes de Big Ten Road.

Pero Notre Dame no fue receptivo a la idea de mover el juego, que tradicionalmente se ha jugado en la segunda mitad de la temporada de fútbol.

Los irlandeses acordaron a principios de este mes un acuerdo de programación de 12 años en casa y casa con Clemson. Pero si bien ese acuerdo parecía un precursor para pasar de la serie de la USC, Sports Illustrated informó esta semana que no se esperaba que se interpusiera en el camino de continuar con los troyanos.

La incertidumbre se ha acercado a la rivalidad desde el verano pasado, cuando al entrenador de la USC, Lincoln Riley, se le preguntó por primera vez sobre su futuro en Big Ten Media Days.

Riley dijo en ese momento que esperaba continuar la serie, pero insinuó bastante la posibilidad de que USC pudiera lanzar el juego si fuera mejor posicionar al equipo para ganar un título nacional.

“Sé que significa mucho para mucha gente”, dijo Riley. “El purista en ti [says] no hay duda. Ahora, si entras en una posición en la que tienes que tomar una decisión sobre lo que es mejor para que SC nos ayude a ganar un campeonato nacional contra mantener eso [game]dispara, luego tienes que mirarlo.

“Y escuche, no somos el primer ejemplo de eso. Mire todo el país. Ha habido muchos otros equipos que sacrifican los juegos de rivalidad. Y no digo que eso sea lo que va a pasar. Pero a medida que avanzamos en esta estructura de playoffs, y si cambia o no, en esta nueva conferencia, vamos a aprender algo a medida que avanzamos y lo que vamos y lo mejor y el mejor seguimiento está ganando un campeonato nacional, va en esta conferencia, vamos en esta conferencia,” vamos a Evolve “.

Esos comentarios llevaron a muchos a señalar con los dedos a Riley por sentar las bases para la posible desaparición de la rivalidad. Pero como las dos partes ahora están en un punto muerto, una persona familiarizada con la discusión en USC insistió en que cualquier decisión sobre la serie y su futuro proveniría de la directora atlética Jennifer Cohen.

Mientras tanto, tendrá mucho que pesar en ese frente en los próximos meses, con ambas escuelas que se cavan en los talones a largo plazo, arrojándose el barro entre sí mientras tanto.