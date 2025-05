Leody Taveras, Rowdy Tellez, Logan Evans Últimos Marineros ‘Otros’ para ganar Key Win

A Shaquille O’Neal le gusta hablar de los “otros”. Lo escucharás revivir sus días de campeonato de la NBA en TNT, donde Kobe Bryant regularmente recibirá una mención. Pero el Big Fella siempre se asegura de mencionar a los jugadores de rol: los Fishers o Robert Horrys o Rick Foxes del mundo que realmente marcaron la diferencia en él alzando un trofeo.

Cada equipo exitoso los necesita, y los Marineros no son diferentes.

Sabes sobre el receptor Cal Raleigh y sus 16 jonrones que están empatados en el liderazgo de la Liga Americana. Sabes sobre Andrés Muñoz y su era perfecta y 16 salvamentos. JP Crawford ha redescubierto la forma que lo convirtió en uno de los campocortos más productivos en el béisbol hace dos años, Julio Rodríguez se está arrastrando hacia un ritmo de estrellas, y el lanzador Bryan Woo está lanzando como un as.

Pero también hay esos otros. Es por eso que Seattle (28-20) está sentado en la parte superior de la clasificación de AL West por 3 1/2 juegos. Todas las piezas son importantes, con la victoria por 6-5 del miércoles sobre los Medias Blancas que sirven como exhibición A.

Muchos de los sospechosos habituales aparecieron en el puntaje de la caja en la victoria de los Marineros, su quinto en sus últimos seis juegos. Julio sortó un jonrón de tres carreras, Raleigh golpeó un tiro en solitario y Muñoz recogió el salvamento. Pero el héroe del día fue un jardinero que fue liberado por los Rangers a principios de mes.

Con los siguientes 5-4 de la M en la parte superior de la octava, Leody Taveras arrojó un jonrón de dos carreras hacia el centro derecha después de que Rowdy Tellez había alcanzado un sencillo. Si Taveras no hubiera llegado con el gran swing, los M podrían haber perdido su segundo juego consecutivo ante un equipo de los Medias Blancas que tiene el peor récord en la Liga Americana. Y Tellez no jugó un papel pequeño. El primer base ciertamente no se consideró una gran adquisición para los Marineros en la temporada baja, pero ha tenido éxitos clave durante todo el año, especialmente un Grand Slam en una victoria de 8-4 en 12 entradas sobre los Blue Jays el mes pasado.

Por supuesto, las M probablemente también pierden este juego sin una salida sólida, no espectacular, pero sólida, del lanzador inicial Logan Evans. Se suponía que la rotación de Seattle era el punto fuerte del equipo de este año. Pero las lesiones a Logan Gilbert, George Kirby y Bryce Miller las han hecho vulnerables en el montículo, ya que el equipo se encuentra el 11º en MLB en ERA. Sin embargo, en las cinco aperturas de Evans, ha publicado una efectividad de 3.33 en 27 entradas, ayudando a mantener a flote de la M.

El miércoles no fue su mejor actuación, ya que permitió cuatro carreras en seis entradas, incluidos tres jonrones. Sin embargo, hizo lo suficiente para darle una oportunidad a las M: llegar a la sexta entrada para que los lanzadores del bullpen pudieran desempeñar sus papeles normales.

“Eso es lo mío, solo compite y dale a mis muchachos la oportunidad de ganar”, dijo Evans en respuesta a una pregunta sobre sus dos entradas sin goles después de un cuarto de tres entradas. “No puedo cambiar lo que sucedió. Era hora de que volviera al golpe y ejecute lo que tengo que hacer para salir, y luego obviamente dejara que el bullpen tome el consumo de bullpen”.

Entonces, el miércoles, fueron Taveras, Tellez y Evans como los jugadores de rol dando un paso adelante (con un guiño a Casey Legumina y Carlos Vargas lanzando entradas sin goles, también. Existe la Legumina antes mencionada, que ha publicado una efectividad de 1.62 en 17 entradas. En sus dos temporadas anteriores en Cincinnati, su efectividad era 5.68 (2023) y 8.68 (2024). Randy Arozo y Jorge Polanco han sido All-Stars en años pasados, pero sus aumentos estadísticos de la temporada pasada hasta esta temporada han sido una sorpresa más que agradable.

Una cosa en la que los Marineros se enorgullecen en los últimos años ha sido la salud, algo que los ha afectado más esta temporada que otros en la memoria reciente. Hay Gilbert, Miller y Kirby en el lado de lanzamiento, por supuesto, pero también había Victor Robles en el lado ofensivo.

Este fue un equipo que se perdió los playoffs por un juego la temporada pasada a pesar de tener a la mayoría de sus jugadores listos para ir a lo largo del horario. Y, sin embargo, a pesar de esa creciente lista de lesionados, están jugando como uno de los mejores equipos de la liga. Sí, el diferencial de ejecución más de los Marineros es relativamente modesto. Pero eso también muestra cuán vitales han sido las pequeñas contribuciones.

Los Marineros tienen un largo camino por recorrer para organizar una temporada completa. Hasta ahora, sin embargo, han estado ganando como un equipo completo.