El mariscal de campo de BYU Jake Retzlaff acusado de violar a la mujer en 2023

El mariscal de campo de Brigham Young, Jake Retzlaff, ha sido acusado de violar a una mujer en su residencia de Utah en noviembre de 2023.

En una demanda civil presentada esta semana en la corte estatal en el condado de Salt Lake, una mujer identificada en documentos cuando Jane Doe alega que Retzlaff “violó, estranguló y mordió” después de que ella y una amiga vinieron a su lugar para jugar el videojuego “Fortnite”. El reclamante está pidiendo más de $ 300,000 en daños por reclamos que incluyen asalto, agresión y “angustia emocional, humillación, vergüenza, angustia mental y ansiedad”.

El abogado de Retzlaff, Mark Baute, dijo el miércoles en un comunicado a los medios de comunicación que Retzlaff es “fácticamente inocente”.

“Esperamos probar esa inocencia”, dijo Baute. “El enfoque de Jake este año estará en el fútbol. No intentamos casos en los medios de comunicación, respetaremos el proceso y estableceremos la inocencia de Jake a través del sistema judicial”.

Retzlaff jugó dos años en Corona Centennial High antes de pasar un año en Riverside City College y Golden West College en Huntington Beach. Ha jugado 17 juegos en dos temporadas en BYU y llevó a los Cougars a un récord de 11-2 el año pasado. Tiene un año de elegibilidad universitaria restante.

BYU dijo en un comunicado a The Times que se enteró de la demanda el miércoles.

“La Universidad toma muy en serio cualquier acusación, siguiendo todos los procesos y directrices ordenados por el Título IX”, escribió BYU. “Debido a las leyes y prácticas de privacidad federales y universitarias para los estudiantes, la universidad no podrá proporcionar comentarios adicionales”.

Según la demanda, Doe y Retzlaff se conocieron a través de las redes sociales en octubre y comenzaron a enviar mensajes. Se conocieron en persona a fines de noviembre cuando Retzlaff invitó al residente del condado de Salt Lake a su lugar en el condado de Utah. Ella y un amigo vinieron “esa noche y fueron a su habitación para jugar Fortnite”, dice la demanda.

La presentación establece que DOE interactuó con “Retzlaff’s Friends and Teammates” mientras jugaba el videojuego. Más tarde, después de que su amiga se fue, Doe y Retzlaff se besaron mientras veían una película cuando “Retzlaff comenzó a aumentar la situación, intentando tocar sus senos y área genital”, según la denuncia.

La demanda establece que Doe “intentó desescalizar la situación e intentó frenar las cosas, tratando de alejarse y decir” esperar “. Ella no quería hacer nada sexual con él “.

El contacto físico de Retzlaff comenzó a “causando su dolor”, según la queja, y Doe se opuso, diciendo “no” y “esperar, parar”, y “quería irse, pero tenía miedo y sintió que no podía escapar”.

Según la demanda, Retzlaff supuestamente tiraría del cabello de Doe, la besó con fuerza, se mordió el labio (lo que supuestamente causó un corte) y “le puso las manos alrededor del cuello y comenzó a presionar para que no pudiera respirar”, entre otras presuntas acciones antes de violarla.

Doe se fue después de que Retzlaff se quedó dormido, según la demanda. Ella fue a un hospital “unos días después”, según la demanda, y tuvo un kit de violación realizado y fotos tomadas de sus heridas. También habló con el Departamento de Policía de Provo, pero inicialmente no dio el nombre de Retzlaff porque “estaba asustada y en estado de shock y no estaba lista para enfrentarlo”, dice la demanda.

“En algún momento después de hablar con la policía, un oficial se comunicó con ella pidiéndole el nombre porque alguien más presentó una queja contra un jugador de fútbol y la policía quería ver si era la misma persona”, dice la demanda.

“En ese momento, [Doe] El nombre de Retzlaff compartió, y la policía de Provo la alentó a no hacer nada porque, como afirmaron, “las víctimas de agresión sexual nunca reciben justicia”.

En un comunicado publicado el miércoles por la noche, el Departamento de Policía de Provo dijo que “está al tanto de una demanda civil que implica una acusación de violación hecha por un demandante anónimo contra un jugador de fútbol de BYU”, pero “no ha recibido ninguna presentación legal relacionada con este caso civil”.

El departamento dijo que fue capaz de “identificar un posible informe de caso de correlación” basado en los detalles del caso civil. Las iniciales de la mujer que llamaron en ese informe coinciden con las del acusador de Retzlaff. El Times no nombra a las víctimas de agresión sexual a menos que elijan ser identificadas.

“Nuestros registros muestran que el 27 de noviembre de 2023, nuestro departamento recibió un informe telefónico de una mujer … que dio una cuenta similar. Fue tratada con cortesía y atención”, declaró el departamento.

“La demandante en ese caso recibió varias oportunidades para identificar a su abusador. Ella se negó a hacerlo, como es su derecho, y el caso se cerró posteriormente. Posteriormente se examinó evidencia recolectada y no reveló que no hay clientes potenciales de investigación procesables. Nuestros defensores de la víctima siguieron varias veces para ofrecer servicios pero no recibieron respuesta”.

El departamento continuó: “La demanda civil establece que el personal de la policía de Provo desanimó a la víctima de proceder, diciéndole que no hay justicia para las víctimas de abuso sexual. Por todo lo que hemos revisado, esto no es cierto. Tenemos un equipo de investigadores dedicados y defensores de la víctima cuya misión única es proporcionar justicia a las víctimas de abuso sexual. No envían a las personas lejos, advirtiéndolas no hay justicia para las víctimas.

“Nuestras investigaciones de la unidad de víctimas especiales dan regularmente la responsabilidad penal para los delincuentes. Esperamos que el demandante elija hacer una declaración para promover la investigación criminal si lo desea”.