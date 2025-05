Por qué el primer partido de la casa de Seattle Storm es la posibilidad de redención

Nadie gana un título de la WNBA en la Semana 1 de una temporada de cinco meses que está programada para terminar a mediados de octubre.

Con eso en mente, es difícil hacer observaciones significativas a raíz de una turbulenta primera semana para la tormenta, que comenzó con una derrota “vergonzosa” de 22 puntos contra el Phoenix Mercury seguido de una ganancia arenosa contra los Dallas Wings para terminar una serie de carreteras de apertura de temporada.

“Me gusta porque podemos tomar ese juego (Phoenix) y ver dónde no fuimos muy buenos, y luego aplicarlo de inmediato”, dijo la entrenadora de Storm Noelle Quinn. “Crecimos mucho en 48 horas en el camino, y teniendo una buena primera mitad en Dallas. Entonces, ahora se trata de poner dos mitades juntas”.

Después de un par de días de práctica, la tormenta se enfrenta a Phoenix a las 7 pm del viernes en Climate Pledge Arena, una revancha temprana que agrega una motivación adicional al abridor de la casa teniendo en cuenta que nunca montaron gran parte de una pelea en el ritmo 81-59 del sábado pasado.

“Simplemente refuerza la mentalidad que tienes que tener … un recuerdo a corto plazo”, dijo el alero Alysha Clark, quien hace su segundo debut en casa con la tormenta después de una ausencia de cuatro años. “Entonces, ya sea Phoenix nuevamente el viernes o alguien más, eso es algo que tenemos que tener: cambios rápidos”.

A pesar de vencer a los Wings 79-71 el lunes para incluso su récord en 1-1, la tormenta todavía está atormentada por el accidente de Mercurio y ansiosos por hacer las paces por su pérdida más desigual desde el 2 de septiembre de 2023.

“Lo vemos como, ‘Ok, tenemos la oportunidad de redimirnos de inmediato'”, dijo Wing Gabby Williams. “Entonces, en realidad es algo positivo. Estábamos muy felices de tener a Dallas dos días después de Phoenix porque no podíamos esperar para volver y mostrar quiénes somos realmente.

“Todos estábamos sorprendidos con cómo jugamos (contra Phoenix), porque no era así como miramos todo en el campamento de entrenamiento. No fue como nos vimos en los juegos de pretemporada. Obviamente no es como lo miramos en contra de Dallas. Entonces, creo que todos estamos muy sorprendidos de que haya sucedido, sino que nos olvidamos de eso y avanzamos”.

Bueno, no lo olvidó por completo.

En su primer juego juntos, los nuevos delanteros de Mercury Satou Sabally (27 puntos y seis rebotes) y Alyssa Thomas (20 puntos, siete rebotes y seis asistencias) dejaron una impresión duradera mientras abrumaba la tormenta en ambos extremos de la cancha.

Ofensivamente, Phoenix disparó 51.7% desde el campo y Seattle fue del 33.3%, incluidos 3 de 17 en triples.

Fue un debut inesperado de la temporada para la tormenta. Eran un favorito de 6.5 puntos contra el Mercurio de las manos cortas (2-0), que no tienen al delantero estrella Kahleah Copper (rodilla) y al centro Natasha Mack (atrás).

“Vimos mucho en ese juego en el que podríamos haber mejorado”, dijo Clark. “Creo que realmente está en nuestros principios que hemos establecido todo durante el campamento de entrenamiento, y que no se sale de eso.

“Fuimos suaves a la defensiva, y creo que eso también se tradujo en el lado ofensivo”.

Williams atribuyó la primera derrota de Phoenix a las debilidades del primer juego de la tormenta que incorpora a siete recién llegados, incluido un banco reasedado.

“Es importante que hagamos que la pelota avance en la ofensiva y no caiga a su presión falsa y aún podamos hacer lo que hacemos”, dijo. “Solo tome lo que nos dan versus sobreidribabar, tomando tiros demasiado temprano en el reloj de tiro y forzando las cosas porque no estamos jugando juntos”.

Es cierto que Williams vio muchos videos del juego de Mercury, lo que condujo a una actuación virtuosa dos días después contra los Wings cuando contó 17 puntos en los disparos de 7 de 13, cinco rebotes, cinco asistencias, tres robos y dos bloqueos.

Aún así, el guardia Skylar Diggins dijo que la mayor contribución de su compañero de fondo fue de 10 desviaciones, lo que encabezó una defensa de Ballhawking que obligó a 15 pérdidas de balón y mantuvo a Dallas a un 37% de disparos en goles de campo.

“Es algo que nos tomamos realmente en serio aquí”, dijo Williams cuando se le preguntó sobre las desviaciones. “Es algo que contamos con cada juego, y sé que tengo que ser líder en esa área porque ese es mi papel en este equipo … Solo estoy tratando de crear ventajas a la defensiva y tratando de quitar las posesiones”.

Después de un comienzo difícil, las próximas dos semanas son críticas para la tormenta, que tienen aspiraciones por el título, porque cinco de sus próximos seis juegos están en casa, incluido el enfrentamiento de la matiné del domingo contra los Aces de Las Vegas, que marca el regreso de la ex estrella de Storm Jewell Loyd.