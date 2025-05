La amenaza de Visa de Harvard de Trump podría eliminar a varios de los equipos deportivos de la escuela

CAMBRIDGE, Massachusetts (AP) – Algunos de los equipos deportivos de Harvard serían prácticamente eliminados por una decisión de la administración de Trump anunciada el jueves que haría que la Escuela Ivy League con el programa deportivo más grande del país sea elegible para visas de estudiantes internacionales.

Siete de los ocho remeros en el equipo de la tripulación de peso pesado masculino que acaban de ganar el título de Eastern Sprints, y se dirige al Campeonato Nacional, enumeran las ciudades natales internacionales en el sitio web de la escuela. Mick Thompson, el máximo anotador la temporada pasada, y Jack Bar, que era capitán, se encuentran entre un puñado de canadienses en la lista de hockey masculino; 10 de los 13 miembros del equipo de squash masculino y más de la mitad de las listas de fútbol y golf femeninos también enumeran las ciudades de origen extranjeras.

Los 42 equipos deportivos universitarios de Harvard son los más en la nación, y Sportico informó el mes pasado que el 21% de los jugadores en las listas de la escuela para las temporadas 2024-25, o 196 de 919 atletas, tenían ciudades natales internacionales. El sitio señaló que algunos podrían ser ciudadanos estadounidenses o titulares de tarjetas verdes que no necesitarían una de las visas internacionales en cuestión en una lucha intensiva basada en las afirmaciones de la administración de que la escuela no pudo proteger a los estudiantes judíos del antisemitismo.

El Departamento de Seguridad Nacional revocó el jueves la capacidad de Harvard para inscribir a estudiantes internacionales, diciendo que la escuela ha creado un ambiente del campus inseguro al permitir que los “agitadores proterroristas y antiamericanos” asaltaran a los estudiantes judíos en el campus. La medida podría forzar hasta 6.800 estudiantes extranjeros en la escuela fuera de Boston, más de una cuarta parte de su matrícula total, para transferir o abandonar el país.

Harvard calificó la acción ilegal y dijo que está trabajando para brindar orientación a los estudiantes. El presidente Alan Garber, señalando que él mismo es judío, dijo el mes pasado después de presentar una demanda para detener una congelación de fondos federales de que la escuela “continuará luchando contra el odio con la urgencia que exige, ya que cumplimos plenamente con nuestras obligaciones bajo la ley. Esa no es solo nuestra responsabilidad legal. Es nuestro imperativo moral”.

Más sobre el choque de Trump con Harvard

La directora atlética de Harvard, Erin McDermott, rechazó anteriormente una solicitud de entrevista de Associated Press sobre el impacto potencial de la prohibición de la visa. Un portavoz de atletismo de Harvard remitió el jueves una solicitud de comentarios a la oficina principal de información de medios de la escuela, que no respondió de inmediato. La AP también solicitó comentarios de tres entrenadores de Harvard, que no respondieron.

El primer ministro canadiense Mark Carney, un ex jugador de hockey de Harvard, declinó hacer comentarios cuando lo contactó el AP. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, una demócrata que jugó baloncesto en Harvard, dijo que los atletas se encuentran entre los 85,000 estudiantes extranjeros que vienen al estado para “estudiar, realizar investigaciones, iniciar negocios y crear empleos e innovaciones”.

“El presidente Trump está castigando a nuestros estudiantes y lastimando nuestra economía, todo como parte de su agenda para silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo con él”, dijo. “Los únicos que se benefician de las acciones de Donald Trump son China y otros países que ya están reclutando a estos estudiantes. Primero es exactamente lo contrario de Estados Unidos”.