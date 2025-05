Por qué los Dodgers están utilizando dos aviones en viajes por carretera este año

En aras de hacer las cosas de manera diferente en octubre pasado, los Dodgers hicieron un cambio sutil pero profundo en sus planes de viaje.

En Pasteras anteriores, muchas de las cuales terminaron con eliminaciones tempranas decepcionantes, los Dodgers usarían un avión de cuerpo ancho para jugadores de transbordadores, entrenadores, ejecutivos, personal, locutores y otros miembros de su fiesta de viaje hinchado de ciudad a ciudad.

El año pasado, optaron por un patrón de vuelo diferente.

Los jugadores tomaron un avión, como parte de un esfuerzo mayor para promover un sentido de unión en la búsqueda de un título de la Serie Mundial.

Mientras tanto, todos los demás volaron en un segundo jet comercial alquilado separado.

“Creo que es solo [a way for us to make sure] Más veces que pasamos está juntos “, dijo el primera base Freddie Freeman durante la postemporada del año pasado.” Asegurándose de que nos mantuvimos juntos como grupo “.

Dados los resultados, los Dodgers decidieron mantener el cambio en su lugar para esta temporada.

Lo que comenzó como un experimento de un mes se ha convertido en una rutina permanente para los campeones defensores ahora.

Este año, en un cambio significativo a la forma en que viajan, los Dodgers están utilizando dos aviones a tiempo completo para sus viajes de carretera de temporada regular: uno para jugadores, tal como lo hicieron en octubre pasado; y otro para todos los demás, desde el gerente Dave Roberts y el resto de su cuerpo técnico hasta las docenas de otro personal del equipo que componen cada viaje.

“Fue impulsado por ellos”, dijo Roberts sobre los jugadores, señalando su interés en continuar el itinerario de dos planos este año. “Y lo facilitamos”.

“Está reinventando los viajes del equipo”, agregó Scott Akasaki, quien como director de viajes senior de los Dodgers ha supervisado la transición. “Será interesante ver cuáles son las cosas positivas que salen de él”.

De hecho, cuando los funcionarios del club miraban hacia su defensa del título de 2025 este invierno, rápidamente se calentaron con la idea de hacer que el sistema de dos planos sea permanente.

Ya habían aceptado los impactos positivos que tuvo en la química del equipo durante los playoffs, creyendo que es un factor que contribuye al nivel elevado de jugadores de camaradería citados como una fuerza impulsora detrás de su campeonato 2024.

Pero a medida que mapeaban formas de aliviar las cargas de una agotadora temporada de 162 juegos, reconocieron otros beneficios logísticos que podrían resultar de la inversión de viaje adicional.

“Nuestra propiedad fue increíblemente apoyada con la idea”, dijo el gerente general Brandon Gomes. “Y sí, parece que ha ido bien hasta ahora”.

Para empezar, los jugadores ahora tienen arreglos de asientos más cómodos en vuelos, capaces de extenderse en un avión que incluye solo un puñado de personal adicional de apoyo a la casa club.

“Está proporcionando un entorno en el que nuestros jugadores sean más aptos para descansar y recuperarse, con solo menos personas en el avión y más espacio para moverse”, dijo Akasaki.

Y después de que el equipo experimentó varios retrasos largos del día de viaje el año pasado debido a problemas mecánicos con su carta, ahora tienen un plan de contingencia “a prueba de fallas”, como lo describió Gomes; siempre tener un segundo avión disponible para transportar a los miembros del equipo a su próxima ciudad según lo programado.

“En teoría, los jugadores y el personal crítico pueden subirse al avión de trabajo y irse”, se hizo eco de Akasaki, “mientras que la gente restante se queda atrás hasta que el problema mecánico se resuelve”.

Sin embargo, cuatro viajes por carretera a este año, ningún efecto de goteo ha sido tan elogiado como los cambios que los Dodgers han realizado en su horario de viaje real.

En los días de los viajes tradicionales para un solo plano, los Dodgers normalmente esperarían para volar fuera de Los Ángeles si tuvieran un día libre entre el final de una casa y el comienzo de un viaje por carretera. Significaba una noche adicional en casa, pero una llegada posterior a las ciudades en la víspera de una serie fuera.

“Cuando pasas tu día libre en el avión”, dijo el veterano tercera base Max Muncy, “nunca te sientes como si estuvieras tan recuperado”.

El uso de dos aviones para viajes por carretera ha permitido que los jugadores de los Dodgers se vayan justo después del juego final de una granja, que en lo que va de la temporada ha sido seguido por un día libre. “Cuando pasas tu día libre en el avión”, dijo el veterano tercera base Max Muncy, “nunca te sientes como si estuvieras tan recuperado”. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Con el beneficio de un segundo avión, los Dodgers pueden hacer las cosas de manera diferente ahora.

Aunque cada una de las primeras cuatro viviendas del equipo este año ha sido seguido por una fecha abierta, el avión de los jugadores se ha ido inmediatamente después de los cuatro juegos del día de escapada, llevándolos a las ciudades de la carretera la misma noche (o, en el caso del vuelo del miércoles a Nueva York esta semana, temprano a la mañana siguiente) antes de que el resto del grupo de viajes llegue a la tarde siguiente.

“Creo que es mejor”, dijo Freeman. “Nos da realmente todo un día libre”.

“Es bueno tener el día libre [without having to fly]”, Agregó Muncy.” Estás cansado en el día libre, pero luego puedes dormir la noche para descansar y recuperarte. Eso se sintió bastante bien “.

A veces, ese día adicional ofrece a los jugadores un raro tiempo personal adicional: darle a alguien como Muncy, un nativo del área de Dallas, una tarde completa para ver a la familia antes de la serie de fin de semana de Pascua del mes pasado en Texas.

Pero incluso para otros chicos, Muncy agregó: “Lo fue, déjame ir de la piscina, o déjame ir a almorzar en algún lugar, y luego iremos a buscar una buena cena. Simplemente te da todo el día para recuperarte. Creo que será un mejor cambio para nosotros”.

La representación de un segundo avión, por supuesto, agrega complejidades a la planificación de cada viaje por carretera. Los camiones cargados de equipos con los que viajan los Dodgers deben clasificarse específicamente y cargarse en el vuelo correcto. El equipo tiene que coordinar entre dos socios aéreos, alquilar un Boeing 757 de Delta y un Boeing 737-800 desde United, para manejar fiestas de viaje de a veces más de 100 en total. Akasaki ahora incluso tiene un equipo más grande de personas que también ayudan con el proceso de planificación.

“De Andrew [Friedman, president of baseball operations] En abajo, fue como, ‘Oye, esto es una gran cosa, y es mucho que una persona lo maneje “, dijo Akasaki.” Entonces [they asked]”¿Qué necesitas para mantener todo esto organizado?” Eso ha sido muy útil “.

El equipo también tuvo que dar cuenta de otros posibles negativos. Se hicieron consideraciones sobre el impacto ambiental de usar un segundo plano, según una persona involucrada en el proceso, pero no autorizada a hablar públicamente. También hubo cambios más simples diarios en el ritmo de la temporada del equipo.

“Al igual que no puedes tener esa conversación orgánica en la parte posterior del avión entre un miembro del personal y un jugador como solías hacerlo”, señaló Akasaki.

Pero, al final, los profesionales superaron a los contras.

“Todavía puedes tener eso [conversation] en la casa club ”, señaló Akasaki.

Además, para una organización que ha intentado durante mucho tiempo maximizar sus monstruosos recursos financieros para convertirse en un destino principal para el talento estrella en el béisbol, poder presentar posibles agentes libres en el lujo de usar dos aviones ciertamente “no duele” tampoco, Gomes bromeó.

Con el nuevo sistema de viaje de los Dodgers que se cree que es único entre los clubes de MLB, Roberts señaló que “hay muchos otros equipos que ya preguntan sobre los dos aviones”.

Y hasta este punto, dijeron los jugadores, las revisiones han sido positivas.

“Todavía es temprano”, señaló Muncy. “Solo lo he hecho de una manera desde que he estado aquí, así que no sé cómo es la otra forma” en el transcurso de una temporada completa.

Pero, Freeman bromeó con una sonrisa, “No he escuchado una queja al respecto”.