Lo que hemos aprendido sobre Dan Wilson de los Marineros después de 80 juegos como gerente

El peaje físico de una pérdida de Marineros está grabado en la cara de Dan Wilson.

Algunas noches, se parece a lo que esperarías que se vea un bombero después de luchar contra un infierno interminable, el color y la vida extinguida por su expresión, el agotamiento emocional de la derrota aparente en su voz.

“Una esta noche difícil”, dirá invariablemente.

Wilson ha sido parte de los Marineros de Seattle durante 33 años, primero como el receptor del Salón de la Fama del equipo, luego como entrenador de ligas menores y, ahora, en su primera temporada completa como gerente. No puede evitar sentir una obligación ardiente con la organización y la comunidad de Seattle.

Las pérdidas, para él, son personales, entonces y ahora.

“Como jugador, cuando estás detrás del plato y tienes la capacidad de llamar a lanzamientos y otras cosas, hay un factor de responsabilidad”, dijo Wilson. “Entonces, tal vez eso sea parte de eso … a menos que estés en este papel, es difícil entender eso”.

Está tratando de ser mejor con eso. Tratando de pasar de los resultados del juego, buenos o malos, un poco más rápido, un poco más fácil. Tratando de manejar lo que quiere ser y lo que necesita ser en su nuevo trabajo.

Todo parte de la educación continua de un gerente de las Grandes Ligas por primera vez.

“Lo que creo que ha sido lo más destacado para mí es, como, cada día es una experiencia de aprendizaje”, dijo Wilson. “Asumir un papel nuevo y muy diferente, ha sido mucho aprender. Y cuanto más aprendes, más te das cuenta de que hay mucho más que aprender”.

Wilson ha reconocido algunas deficiencias, y ha sido criticado por algunas decisiones en el juego. Dos memorables: la confusión que rodea un cambio de lanzamiento con Gabe Speier saliendo del bullpen contra los Astros el 7 de abril; Y la derrota por la transmisión ante el atletismo el 6 de mayo cuando Wilson decidió caminar intencionalmente las bases cargadas en entradas adicionales.

“Eso depende de mí”, dijo Wilson después.

Cada decisión que se enfrenta es abundante para la segunda dura, por supuesto, y la estrategia de un nuevo gerente probablemente esté más de un microscopio mientras la gente intenta diseccionar quién es.

Algo de eso es solo parte del trabajo. Algo de esto es Wilson con la peor parte de eso porque eso es quien es.

A principios de este mes, Manny Acta reconoció cuánto usaban las pérdidas en Wilson y apartó a su jefe. “No te golpees”, le dijo Acta.

“Ha sido realmente impresionante para un tipo que nunca lo había hecho antes”, dijo Acta, un gerente de la MLB durante seis temporadas con los Washington Nationals (2007-09) y los indios de Cleveland (2010-12). “Obviamente, la última parte que vendrá es las X y O, porque no tenía la experiencia. Pero también le está yendo muy bien. Lo bueno es que escucha. Él escucha a las personas que lo rodean y permite que la gente trabaje”.

Wilson quiere ganar. Quiere que sus jugadores compitan todas las noches con todo lo que tienen. Su mensaje: preocuparse por el mañana.

Ganó como jugador. Los Marineros tenían un porcentaje de victorias de .533 (667-584) en los juegos en los que Wilson apareció como jugador de 1994-2005.

Y está ganando en su regreso al banquillo. Los Marineros, volviendo al final de la temporada pasada, tienen un porcentaje ganador de .590 (49-34) en los primeros 83 juegos de Wilson a cargo, el mejor comienzo por un gerente en la historia del club.

‘No es ordinario’

Hable con suficientes personas en la casa club de Marineros y sus alrededores, y está emergiendo un perfil de Wilson como gerente.

Él confía en las personas que lo rodean. Ha trabajado duro para construir conexiones personales. Y, por mucho que cualquier cosa, quiere que los jugadores se sientan empoderados y valorados.

“Él hace un buen trabajo al preocuparse por las personas, pero también exige lo mejor de usted”, dijo Julio Rodríguez. “Está muy sin duda. Nos deja jugar. No quieres sentir, como, presión y todo eso. Sabe que estamos preparados para salir y dar lo mejor de nosotros y queremos salir y dar nuestro mejor esfuerzo. Él confía en nosotros, y creo que eso es algo realmente genial sobre él”.

Por mucho que cualquier cosa, y por simple que parezca, Wilson quiere que los jugadores sepan que cree en ellos.

“Es un grupo muy especial. Sé que lo digo mucho, y envejece, estoy seguro”, dijo Wilson. “Pero es un grupo que lucha, y luchan durante todo el juego, hasta el final. Y no se puede pedir más que eso de un grupo de muchachos. No es ordinario; eso no sucede mucho. Este es un grupo realmente fuerte de esa manera y es un placer estar cerca”.

“Calma” y “consistente” fueron dos palabras a menudo usadas para describir a Wilson. Hay una estabilidad positiva, puede hacer sobre él, dicen.

“Trae una presencia tan fría y tranquila en el banquillo y en la casa club”, dijo JP Crawford. “Te hace sentir realmente cómodo para donde puedes subir y conversar sobre cualquier cosa con él. Sabes que nos respalda”.

En el entrenamiento de primavera, Wilson nombró a Cal Raleigh, Crawford y Rodríguez como tres de los principales líderes de la casa club. Es un nuevo papel para Rodríguez, un joven de 24 años en su cuarta temporada de MLB, y Wilson quería que ese grupo estableciera los estándares y rutinas para el equipo, y para que los jugadores se responsabilicen mutuamente.

Rodríguez estuvo de acuerdo con el sentimiento de que el estado de ánimo general dentro de la casa club es un poco más ligera y los jugadores son un poco más estrictos de lo que han sido los últimos dos años.

“No importa, victorias o pérdidas, todos vienen todos los días igual”, dijo Rodríguez. “Y creo que eso es realmente enorme para nosotros. Obviamente, [Wilson] Establece el tono desde arriba, y creo que todos siguen eso ”.

Raleigh dijo: “Los jugadores son los que crean ese tipo de entorno. No se puede forzar a través de un entrenador o el personal. Pero. [Wilson] hace un buen trabajo al crear propiedad dentro del grupo. Los jugadores deben cuidar a los jugadores y la vigilancia. En última instancia, se trata de los jugadores “.

Cuando sea necesario, Wilson, en múltiples ocasiones, ha llevado a un jugador a su oficina para una reunión de puerta cerrada para discutir las expectativas. Pero generalmente lo ha hecho con poca fanfarria.

“Era bastante claro sobre el tipo de cultura que quería establecer aquí”, dijo Acta. “Es un muy buen comunicador. Muestra a todos los que le importan. No tiene miedo de abrirse a ellos, y creo que eso hace que la gente quiera atravesar una pared para él”.

Los jugadores de empoderamiento, dijo Wilson, proviene de su experiencia como jugador.

“Lo más importante para mí fue que sentí que los equipos de los que yo era parte de eso estaban liderados por el jugador, esos fueron los equipos que fueron los más divertidos y los más exitosos”, dijo Wilson. “Y cuando digo eso [this is] Un grupo especial, esa es otra forma en que son especiales: este es un grupo que quiere eso y pueden manejar ese tipo de responsabilidad. Y son increíbles al respecto. Eso es realmente importante para mí y estos tipos realmente han respondido a eso “.

‘Esto es quien queremos ser’

Una prioridad para que Wilson llegó este año fue establecer una identidad como equipo, y para que los jugadores comprendan sus roles individuales dentro del equipo.

“Dan ha hablado con frecuencia sobre la idea de ‘Conozca nuestra identidad'”, dijo el presidente de las operaciones de béisbol, Jerry Dipoto. “Son nuestros jugadores tener una conciencia de nuestra identidad y luego jugar con nuestra identidad … y cuando nos metemos en situaciones de apalancamiento o el juego comienza a ponerse apretado, puedes ver que hay una rutina natural entre todos nuestros grupos de jugadores de posición, y cada tipo se inclina en su propio conjunto de habilidades, y eso es con lo que salgo como el identidad de nuestro equipo”.

Una razón clave para el cambio ofensivo de los Marineros esta temporada, dicen los jugadores, es la simplicidad y la consistencia de su enfoque.

Los Marineros pasaron por un puñado de entrenadores de bateo en las últimas temporadas bajo el ex manager Scott Servais, y algunos jugadores se agarraron después del hecho de que la filosofía de bateo era demasiado fluida y demasiado compleja, los planes del juego diario evolucionan dependiendo del lanzador opuesto.

Ahora, como lo describió Raleigh, “es una especie de mentalidad de la vieja escuela de simplemente perseguirlo todos los días. Hacer lo mismo y ser el mismo tipo y confiar en sus muchachos. Simplemente apegando a lo que queremos hacer y no vacilar eso y no tratar de cambiar a un nuevo jugador o un nuevo equipo todos los días.” Esto es quién queremos ser; vamos a ser todo el día y no intentaremos que lo abrazaremos “. Eso hace que la consistencia sea mucho más fácil “.

Y eso, dijo Raleigh, es un crédito para Wilson, y para lo que el nuevo gerente está tratando de crear.

“Él entiende nuestro juego”, dijo Raleigh. “Él solo quiere que vayas a jugar y jugar duro. Después de eso, el resto se cuidará solo”.