Qué ver cuando los sonidos regresan a casa para recibir el FC Dallas

Los Sounders disfrutarán de las comodidades del hogar después de ir 1-1-1 en un tramo de tres partidos. Los próximos tres partidos en Lumen Field comienzan con una matiné del sábado contra el FC Dallas.

Aquí hay un vistazo al partido:

Sounders (5-4-5) vs Dallas (4-5-4)

Tiempo/lugar: Mediodía, sábado en Lumen Field en Seattle.

TELEVISOR: Apple TV+

Radio: 93.3 KJR FM (inglés) y El Rey 1360 AM (español)

Historia de la serie: Los Sounders lideran la serie de todos los tiempos 22-11-13 desde 2009.

Hogar dulce hogar

Los Sounders y el lado de la Conferencia Este FC Cincinnati son los equipos solitarios de la MLS que no han perdido un partido en casa. Seattle tiene 3-0-2 en Lumen. Los Sounders tienen 11-1-4 durante los partidos de la temporada regular contra Dallas en Lumen, por última vez que perdió 1-0 en mayo de 2011.

Sin chú

El ex extremo de Sounders, Léo Chú, no hará un regreso a casa debido a una lesión en la rodilla. El brasileño fue firmado originalmente en 2021 y se negoció a Dallas el invierno pasado a cambio de Jesús Ferreira y hasta $ 2.3 millones en dinero de asignación general. Chú ha jugado en cuatro partidos de la MLS para FCD y tiene un gol.

Actualizaciones de lesiones

El mediocampista de Dallas Sebastian Lletget permanece fuera debido a una lesión en la parte superior de la pierna. Al lado también le falta al mediocampista atacante Lucho Acosta, que está sirviendo una suspensión de un juego por la acumulación de tarjetas amarillas.

El defensor de Sounders, Jackson Ragen, se actualizó a cuestionable después de poder participar en partes de la capacitación esta semana. Ha estado fuera con una lesión en los isquiotibiales sufridas en la victoria por 1-0 en la carretera contra Dallas en abril.

El regreso de Jackson probablemente será contra San Diego el miércoles o el 1 de junio contra Minnesota, según el entrenador de los Sounders, Brian Schmetzer.

El delantero de Sounders Danny Musovski fue limitado en el entrenamiento debido a una lesión de cadera sufrida en una de las sesiones. Schmetzer dijo que Musovski tenía un tiro de cortisona y podía jugar el sábado. Tiene cinco goles y una asistencia en las competiciones de la MLS.

Citable

“Es hora de que obtenga un gol”, dijo Ferreira, quien tiene siete asistencias a través de todas las competiciones con los Sounders, pero no ha anotado su objetivo de debut. “Aunque soy un delantero, todavía trato de ayudar de cualquier manera que pueda en cualquier escenario que pueda. Si no está marcando goles, está corriendo y rastreando hacia atrás o ayudando. Estoy tratando de obtener ese primer objetivo para los Sounders. Sí, sí, [talk about not scoring] me afecta. ¿Pero tengo que demostrarlo? Lo he demostrado al cuerpo técnico y a mis compañeros de equipo. Quiero demostrarlo a los fanáticos. Quiero hacerlo “.