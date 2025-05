Big Ten Ingress Shares para Washington y Oregon, y más | Saca de correos

El Hotline Mailbag publica semanalmente. Envíe preguntas a wilnerhotline@bayareenewsgroup.com.

Los ingresos mediáticos de Big Ten por escuela de $ 75 millones a $ 100 millones ahora se están reportando. Dado que Oregon y Washington firmaron un contrato separado, ¿sabían que sus acciones estaban en el rango de 35 a 40 por ciento? ¿Habría importado? – @jalex0077

Sí, estaban al tanto. Eran muy conscientes. Y no importaba para el liderazgo universitario. (¿Debería haber importado? Podemos abordar ese problema en otro momento).

Pero la pregunta nos permite profundizar y aclarar un tema que con frecuencia se malinterpreta en el mundo Big Ten y sus alrededores: la distribución de ingresos de la conferencia, particularmente porque afecta a los Huskies y los patos.

Las escuelas Big Ten son no Ganar $ 75 millones a $ 100 millones en ingresos por los medios. Ni siquiera cerca.

En el año fiscal 2024-25, el total Se espera que los pagos alcancen $ 75 millones para las escuelas que reciben acciones completas. Pero eso incluye los ingresos de postemporada de los playoffs de fútbol universitario, los juegos de tazón y el torneo de la NCAA.

El acuerdo de los derechos de los medios, el contrato anunciado con Fox, CBS y NBC que se firmó en el verano de 2022, proporciona aproximadamente $ 62 millones de ese total.

(Podría ser de $ 60 millones; podría ser de $ 64 millones. No tenemos acceso al acuerdo en sí, pero numerosas fuentes han confirmado ese rango de pago en los últimos años).

El valor del contrato de medios aumentará con el tiempo y eventualmente superará los $ 70 millones por escuela al final del período de siete años. Pero en este momento, está en el rango de bajo a mediano $ 60 millones.

Cuando agrega los ingresos de postemporada, el total salta a $ 75 millones. Y esa es una distinción importante, porque el estado de media acción para Oregon y Washington se aplica solo a la pieza de los derechos de los medios. Las escuelas reciben acciones completas del cofre del tesoro de postemporada.

En otras palabras, cada uno de ellos recopilará más del 50% de un total participación de ingresos.

Hasta que los presupuestos 2024-25 estén disponibles para la visualización pública (el próximo invierno), no conoceremos los detalles. Pero nuestra corazonada es que los Ducks y los Huskies recibirán aproximadamente $ 43 millones de la conferencia. Eso es aproximadamente el 57% de la cantidad que deben recolectar los miembros de toda la acción.

Se cree que la porción de los derechos de los medios aumenta en aproximadamente $ 1 millón anualmente para Oregon y Washington, pero su ingesta total aumentará sustancialmente debido al nuevo modelo de ingresos de playoffs de fútbol universitario.

A partir de la temporada 2026, los equipos Big Ten recibirán $ 21 millones en efectivo de CFP, por encima de los $ 6 millones que se envían a cada escuela bajo los términos del acuerdo actual con ESPN.

Debido a que el mayor aumento en los ingresos provendrá de una fuente (la PPC) que proporciona a UW y Oregon acciones completas, las dos escuelas deberían inventar terrenos en los otros 16.

No tendrán ni siquiera, no durante el plazo de contrato de siete años con Fox, CBS y NBC. Pero finalmente, sus acciones del monto total distribuido deberían subir más del 60%.

No es ideal, y puede argumentar que habrían estado mejor financieramente en el Pac-12. (De acuerdo, no es un caso fácil de hacer).

Pero desde el punto de vista de la exposición, no hay comparación entre lo que ofrece el Big Ten y lo que el Pac-12 habría ofrecido.

Espero que aclare la situación de ingresos de Big Ten.

Todos los dólares de medios adicionales significan que las escuelas pueden gastar aún más dinero en atletismo (pago de atletas, salarios de entrenadores, instalaciones, etc.). El beneficiario de eso es el complejo deportivo/industrial. Es una carrera armamentista vergonzosa. ¿Qué tal una vez que refleje este punto de vista en sus columnas? – Richard M

Porque la línea directa no está completamente de acuerdo con su evaluación.

En nuestra opinión, las universidades se benefician enormemente del éxito de sus programas deportivos, con el fútbol sobre la lista. No hay otra rama del campus que genere tanta exposición para la institución, que proporcione un mejor retorno de la inversión.

Podría armar $ 50 millones en una campaña de marketing de un año para Utah o Arizona State o Cal, y el ROI no abordó la exposición a la marca ofrecida por 12 juegos de fútbol por año transmitidos en redes de cable y por aire.

¿Hay aspectos específicos de la industria que deberían reformarse? Sí. Las compras integradas en los contratos de entrenamiento son, en muchos casos, atroces.

Y cuando el reparto de ingresos se afianza (presumiblemente) este verano, la asignación de recursos se ajustará. Las escuelas no gastarán $ 20.5 millones en el trabajo, ERR, los atletas, y continuaron financiando otros aspectos de sus operaciones al mismo nivel.

Pero en general, vemos los dólares gastados para construir y mantener un programa de fútbol ganador como un uso astuto de los recursos.

PBS no está pagando a Utah millones de dólares por año para transmitir conferencias en la escuela de ingeniería.

Si las redes de televisión se reunieron mañana y se dieron cuenta de que la ola de realineación de la conferencia de 2021-24 es mala para el producto a largo plazo y pidió a las conferencias que se reorganizaran a su configuración original, ¿cree que Washington State y Oregon State, o el Big 12 o Mountain West, aceptarían sus antiguos compañeros de conferencia? Tengo curiosidad por saber si la gente ignora los últimos tres años si eso significara atletismo universitario normal nuevamente. – @ch224gp

Absolutamente, el Big 12 recuperaría a Texas y Oklahoma, el Pac-12 daría la bienvenida a sus antiguos miembros y Mountain West optaría por permanecer intacto.

La amargura y la frustración se derriten cuando decenas de millones de dólares están en juego.

Y no olvidemos que las ocho escuelas que decidieron abandonar el Pac-12 en el verano de 2023 no querían partir. De lo contrario, no habrían esperado 13 meses para que el ex comisionado George Kliavkoff ofrezca un acuerdo razonable de los derechos de los medios.

Hemos escrito numerosas veces que la situación actual no es sostenible para las Escuelas de la Costa Oeste en Big Ten y ACC. En algún momento a fines de la década de 2020 o principios de la década de 2030, prevalecerá el sentido común.

¿Eso significa que el fútbol volverá a su estructura anterior? No estamos convencidos.

Pero los deportes olímpicos, tal vez con baloncesto incluidos, se reformarán a lo largo de líneas regionales.

Para el fútbol, ​​el softbol y el voleibol y otros, esto es una locura, y todos lo saben.

¿Se les pagará a las nuevas escuelas Pac-12 el pago anual de playoffs de fútbol universitario por miembro para 2026 que el estado de Oregon y el estado de Washington recibirán ($ 3.6 millones cada uno)? ¿O continuarán obteniendo los $ 1.6 millones a $ 1.8 millones asignados a el grupo de cinco escuelas? – @kha1926

Las matemáticas son un poco confusas porque hay acuerdos separados para el nuevo Pac-12 y los dólares involucrados en el cambio después de este año.

La distribución de ingresos de CFP para 2024-25 se encuentra bajo los términos del contrato actual de ESPN, con los Cougars y Beavers recibiendo la misma cantidad (aproximadamente $ 6 millones) que las antiguas escuelas Pac-12; Cada miembro del grupo de cinco recauda alrededor de $ 1.5 millones.

El modelo cambia en el otoño de 2026 con el nuevo ciclo del contrato. WSU y OSU negociaron pagos de $ 3.6 millones por escuela durante al menos tres años, pero los nuevos miembros de Pac-12 que se mudan de Mountain West ganarán alrededor de $ 1.8 millones.

Sin embargo, tenga esto en cuenta: el Pac-12 casi seguramente implementará un fondo de rendimiento, con una parte de los ingresos totales de la conferencia distribuidos basados ​​en el éxito en el torneo CFP y NCAA.

No asuma por la disparidad en los cheques de pago de los playoffs mencionados anteriormente que los recién llegados tendrán distribuciones totales notablemente más bajas.