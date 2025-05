Seattle Storm se enfrentará a la ex estrella Jewell Loyd, Las Vegas Aces

Varios meses después, los eventos siguen siendo turbios y no está del todo claro qué creó la grieta y el desordenado divorcio que precedió a la agridulce reunión del domingo entre la tormenta y su ex estrella Jewell Loyd.

En algún momento, tal vez hablarán extensamente y explicarán por qué su relación fructífera se disolvió tan rápido y sin advertencia aparente.

Por ahora, ambas partes se centran en lo que está frente a ellos.

Loyd está encontrando su ritmo con su nuevo equipo de Las Vegas Aces que se inició 2-1.

Es un tamaño de muestra relativamente pequeño, pero la seis veces guardia de la estrella de la WNBA está promediando 11.3 puntos en el 33.3% de tiros de gol de campo, ambos mínimos de carrera, lo que sugiere que está luchando por adaptarse a un papel de apoyo en una alineación cargada que incluye reinarse el MVP A’ja Wilson y el perenne All-Starsea Chelsea Gray y Jackie Young.

Sin embargo, Loyd les recordó a todos por qué es posiblemente la más artista del embrague en la historia de la liga cuando drenó un triple ganador del juego con 2.5 segundos restantes que le dieron a los Aces una emocionante victoria por 75-72 el viernes.

En la misma noche, la tormenta reaccionada (2-1) recibió actuaciones dominantes de sus nuevos líderes Skylar Diggins (24 puntos y 14 asistencias) y Nneka Ogwumike (24 puntos), al tiempo que aparentemente recuperó su equilibrio con una segunda victoria consecutiva después de una sorprendente pérdida de 22 puntos en el primer partido de la temporada.

Eso es parte del telón de fondo que precede al enfrentamiento de las 3 pm del domingo entre la tormenta y los ases con liderado por Loyd que se espera que atraiga a una multitud robusta que superior a 10,000 en Climate Pledge Arena.

“Nos estamos preparando para un muy buen enfrentamiento frente a una multitud increíble”, dijo la entrenadora Noelle Quinn. “En este punto, ese es un competidor en la banca por la que tenemos que prepararnos. Entonces, ahí es donde está nuestro enfoque”.

Después de la práctica del sábado, Quinn envió cinco preguntas sobre Loyd y no expresó un toque de resentimientos o remordimientos después de una temporada baja turbulenta en la que fue investigada por maltrato de jugadores.

En respuesta a las acusaciones de Loyd de acoso y acoso por parte del cuerpo técnico de tormenta, el equipo contrató a un investigador independiente que no encontró pruebas para apoyar las afirmaciones.

Loyd pidió ser cambiado y le dijo a la tormenta que solo regresaría si Quinn fuera despedido. Seattle consiguió y la envió a Las Vegas en un exitoso intercambio de tres equipos que anotó las selecciones de draft de primera ronda en 2025 y 2026, así como el centro de respaldo Li Yueru.

El acuerdo terminó el mandato de 10 años de Loyd con la tormenta, quien redactó su número 1 en general en 2015.

“Si nos fijamos en el panorama del baloncesto profesional, tiene muchos jugadores que van a diferentes equipos”, dijo Quinn. “Y así, cuando lo pongo en esa perspectiva, los jugadores están tomando decisiones para jugar donde quieren jugar e ir a donde quieren ir más que no.

“Han pasado los días en que un jugador se queda en una franquicia durante toda su carrera. Entonces, creo que con un cambio en ese paisaje, no se vuelve sorprendente, más que comprender que los jugadores tienen la opción y la oportunidad de ir a donde quieren ir”.

Desde que se unió a los ACES, Loyd no ha dicho específicamente qué le llevó a una separación con la tormenta.

“Encontré a mi gente que entiende la forma en que pienso y cómo me muevo”, dijo a la Revisión de Las Vegas-Journal. “Todos quieren ser entendidos. No todos tienen la capacidad de entenderte, y eso está bien, pero no debes ser retenido”.

Loyd, quien estableció un récord de equipo mientras promedió 24.7 puntos en 2023, lideró la tormenta en anotaciones la temporada pasada con 19.7 puntos por juego, mientras que el 36.0% disparó desde el campo y el 27.4% en triples.

Se perdió los últimos tres juegos de la temporada regular debido a una lesión en la rodilla derecha, mientras que la tormenta terminó 25-15 y anotó solo 15 puntos en 5 de 18 disparos en los playoffs, que terminó con un barrido de 2-0 en la primera ronda contra los ases.

A pesar del final, el legado de Loyd es innegable.

Ella ayudó a comprender los legendarios ‘Big Thre’ de la tormenta junto con Sue Bird y Breanna Stewart, que ganó títulos de la WNBA en 2018 y 2020. Loyd ocupa el tercer lugar en la historia de la franquicia en puntuación (5,536 puntos), robos (389) y juegos jugados (327). También es segunda en asistencias (1,052).

“Un campeón”, dijo Alysha Clark cuando se le preguntó sobre el legado de Loyd.

Quinn agregó: “Jewell es una campeona dos veces aquí. Hizo cosas increíbles para la tormenta. Está en la cima en muchas categorías. Es una estrella y All-WNBA. Se solidificó como una de las grandes”.

El centro Ezi Magbegor aprecia una “relación especial” con Loyd que comenzó su año de novato cuando la WNBA jugó la temporada 2020 en la Academia IMG en Bradenton, Fla.

“Ella me llevó bajo su ala desde el día 1 y me obligó a salir de mi habitación en la burbuja cuando no quería salir”, dijo Magbegor. “Siempre he sido una persona tímida, así que creo que realmente ayudó a mi año de novato solo tener a alguien como Jewell, Sami (Whitcomb) y AC (Clark), viví con todos ellos, solo con personas con las que me sentí cómodo.

“Jewell diría ‘Soy su novato’, pero también lo siguió con acción también. Ella se registró en mí y me desafió, simplemente sacar lo mejor de mí. Y eso fue sostenido durante mi tiempo aquí y no fue solo una cosa de un año … Creo que lo que hizo por Seattle es increíble. Espero que la gente lo reconozca”.

En 2023, Stewart recibió vítores tibios y un puñado de abucheos de los fanáticos de Storm cuando regresó a Seattle por primera vez después de atornillar la agencia libre a la Libertad de Nueva York.

Stewart dijo que era un regreso a casa “inusual” después de contar 25 puntos, 11 rebotes, dos bloqueos y dos robos en la victoria de 86-78 Liberty.

Para otros, volver a jugar la tormenta provocó sentimientos mixtos.

“Fue realmente emotivo para mí porque Seattle me dio mi primera oportunidad”, dijo Whitcomb, la ex estrella de los Washington Huskies que tuvo un período de cuatro años con la tormenta antes de irme a la libertad en 2021. “Me encantaron y me apoyaron. Significó todo para mí para ser parte de esa comunidad aquí, y los fanáticos todavía son increíbles. Yo chosé para irme y fue una parte de la necesidad de que la próxima vez que me fuera a ver que me disfrazara tanto.

“Pero fue realmente emotivo y estoy seguro para Jewell que será lo mismo. Probablemente pensó que pasaría toda su carrera aquí, así que creo que habrá muchas emociones. Al final del día, somos atletas profesionales que quieren ganar, así que sé que estará lista para hacer eso”.

Clark, quien también comenzó su carrera en la WNBA con la tormenta, recuerda vívidamente cuando regresó para enfrentar a su antiguo equipo por primera vez con los Washington Mystics en 2021.

“Me alegré de haber estado fuera por una lesión porque no creo que hubiera podido jugar”, dijo Clark, quien se sentó esa temporada debido a una lesión en el pie y recibió su anillo de campeonato de 2020 durante una ceremonia previa al juego. “Miento. Hubiera podido jugar, pero como soy un moneda, habría estado llorando seguro durante las alineaciones y las cosas (antes del juego).

“Fue solo mucha emoción porque sentiste que ya no estabas en casa … fue realmente especial debido a la bienvenida que recibí. Esta base de fanáticos es increíble y los jugadores que vienen a esta organización, ya sea que estés aquí un año o 10 años, te encantan los mismos”.

Aún así, Quinn no está agregando ningún significado adicional a su primer juego contra Loyd.

“Tenemos un vestuario lleno de veterinarios que entienden estos juegos y estos momentos”, dijo. “Vegas es un equipo superior en esta liga. Están jugando a un alto nivel y vienen de una gran victoria.

“Entonces, creo que para nuestro grupo, las emociones entran en envolvernos jugando a un equipo duro como ese. Es un juego dominical temprano y una gran multitud y todas esas cosas. Pero la mentalidad no cambia sin importar al oponente. La preparación no cambia”.