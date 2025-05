Razón de Gary Lineker no planea hacer mucha televisión después de dejar Motd revelado

Gary Lineker ha organizado el partido del día durante más de 25 años, pero dejará el papel antes de lo esperado después de una fila sobre su uso de las redes sociales.

La estrella nacida en Leicester, que se trasladó a la perfección del futbolista a uno de los presentadores más famosos y muy pagados de la corporación, comenzó su carrera en Leicester City, el club que había apoyado desde la infancia, en 1978.

El delantero de 64 años anotó 103 goles para los Foxes en todas las competiciones antes de firmar con Everton por £ 800,000 en 1985.

Marcó 40 goles en 57 juegos para los Toffees en su única temporada con el equipo con sede en Liverpool, antes de que sus seis goles para Inglaterra en la Copa Mundial de 1986 en México le ganaron el premio Golden Boot de la competencia y atrajeron la atención de los gigantes de fútbol españoles Barcelona.

Al pasar al lado catalán en 1986, Lineker se convirtió en el jugador británico con más puntuación en La Liga, la división de fútbol más alta de España, bajo el gerente inglés Terry Venables.

Su récord 42 goles solo fue derrotado por el extremo galés Gareth Bale en 2016.

Lineker pasó tres años en España antes de mudarse a Tottenham Hotspur en julio de 1989 por £ 1.1 millones.

Jugó un papel en la carrera de Inglaterra a las semifinales de la Copa Mundial de 1990 en Italia, lo que resultó en una derrota sobre los sanciones contra Alemania Occidental.

Después del partido, Lineker, quien capitaneó a los Leones de 1990 a 1992, acuñó la frase: “El fútbol es un juego simple: 22 hombres persiguen una pelota durante 90 minutos y al final, los alemanes ganan”.

Ganó la final de la Copa FA de 1991 con los Spurs, venciendo a Nottingham Forest por 2-1 a pesar de tener un gol controvertido controvertido por Offside y el portero del bosque Mark Crossley ahorrando un penal.

En 1992, Lineker se convirtió en el primer futbolista inglés en jugar en la división más alta de Japón, la Liga J, cuando se unió a Nagoya Grampus Eight por £ 2 millones.

Se retiró después de un hechizo de dos años afectado por las lesiones en el club que lo vio jugar solo 23 veces.

A lo largo de su carrera, Lineker fue reconocido por nunca recibir una reserva de tarjeta amarilla o roja del árbitro.

Después de su retiro, Lineker se unió a BBC Radio 5 Live como un experto en fútbol antes de convertirse en capitán de equipo en el programa de juegos deportivos que creen que todo ha terminado de 1995 a 2003.

En 1997 asumió el cargo de anfitrión de la tribuna cuando el entonces presentor Desmond Lynam estaba en Aintree para el Gran Nacional, que fue abandonado debido a una alerta de bomba.

Reemplazó a Lynam como presentador del programa de reflejos de fútbol insignia de la BBC del día del día en 1999, cuando Lynam desactivó para rivalizar ITV.

Lineker luego se convertiría en el presentador mejor pagado de la corporación, con el informe anual de la BBC para 2023/24 que muestra su salario a alrededor de £ 1.35 millones al año.

Fue suspendido temporalmente de la BBC en marzo de 2023 después de una fila de imparcialidad por los comentarios que hizo criticar la nueva política de asilo del entonces gobierno.

En noviembre de 2024 anunció que renunciaría a presentar el partido del día al final de la temporada, pero aún organizaría la cobertura de la Copa Mundial y la Copa FA.

Sin embargo, salió temprano de la emisora, después de disculparse por compartir y luego eliminar una publicación en su cuenta de Instagram del Lobby del Grupo Palestina, ilustrado con una imagen de una rata, lo que provocó que los llamados se saqueen de la campaña contra el antisemitismo (CAA).

Después de esto, la BBC dijo que Lineker dejaría su papel de presentación después de la conclusión del partido del día para la temporada 2024/25 y agregó que no presentaría su cobertura de la Copa Mundial 2026 o la Copa FA de la próxima temporada.

Gabby Logan, Kelly Cates y Mark Chapman compartirán el papel de presentación en el show de fútbol de la próxima temporada de la Premier League.

El ex delantero de Inglaterra también es cofundador de los podcasts de Goalhanger, los fabricantes de la serie popular The Rest Is History Series y sus spin-offs sobre política, fútbol, ​​entretenimiento y dinero.