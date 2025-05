El oeste de Washington llega a las semifinales de los campeonatos de softbol de la División II

El equipo de softbol del oeste de Washington ganó dos juegos de eliminación el sábado para avanzar a las semifinales del Campeonato de Softbol de la División II de la NCAA en Chattanooga, Tenn.

Los vikingos No. 8 de la semilla abrieron el día con una victoria por 3-0 sobre el No. 4 del Norte de Georgia antes de vencer al No. 3 Central Oklahoma 3-2.

Western se enfrentará al No. 1 UT Tyler a las 8 am PT el domingo. Los Vikings necesitarán vencer a los Patriots dos veces para avanzar a las mejores finales del martes.

Western perdió ante UT Tyler 6-5 el jueves.

En la victoria sobre Georgia del Norte, la estudiante de segundo año Kaiana Kong lanzó una blanqueada de dos hits.

Hailey Rath le dio a los Vikings una ventaja de 1-0 con un jonrón en solitario en la parte superior de la cuarta entrada.

Western agregó dos carreras de seguro en el séptimo en un doble RBI de Maleah Andrews y un sencillo RBI de Kanilehua Pitoy.

Pitoy y Andrews volvieron a la embrague para los vikingos contra el centro de Oklahoma.

Con el juego empatado en 2-2 en la parte superior de la séptima, Andrews lideró con un doble y anotó lo que demostró ser la carrera ganadora en un golpe base por Pitoy.

Después de aliviar el abridor Alli Kimball en la quinta entrada, Kong lanzó tres entradas sin goles para cerrar el juego y permitió solo un hit, ganando la victoria para mejorar a 15-1.

Atletismo

• Estrella de Seattle Pacific Annika Esvelt Concluyó su carrera universitaria con un noveno lugar en los 5,000 metros femeninos en el Campeonato de atletismo al aire libre de la División II de la NCAA en Pueblo, Colo.

Esvelt terminó en un tiempo de 17 minutos, 1.85 segundos y obtuvo honores de segundo equipo All-America.

Esvelt recolectó 11 premios All-American en su carrera decorada: seis para la pista al aire libre, cuatro para la pista interior y uno para Cross Country.

Béisbol menor

• Jhonathan Díaz Lanzó seis entradas sólidas, permitiendo solo una carrera en cuatro hits, pero los Tacoma Rainiers no pudieron encontrar ningún golpe de embrague en una derrota por 1-0 ante el anfitrión El Paso Chihuahuas.

Díaz ponchó a cinco y caminó solo uno. Jackson Kowar y Will Klein Cada uno arrojó una entrada sin goles en alivio.

Harry Ford Continuó su bateo caliente con dos hits más, incluido un doble, para los Rainiers (20-30).

• Jurrangelo cijntje permitió dos carreras en tres hits y ponchó a siete para ayudar a llevar al Everett Aquasox a una victoria por 3-2 sobre los hops de Hillsboro Hillsboro.

Cijntje lanzó solo 57 de sus 87 lanzamientos para ataques y caminó a cinco bateadores, pero mejoró a 4-2 en la temporada y bajó su efectividad a 4.12.

Lázaro Montes Fui 3 por 5 con dos carreras impulsadas y bateó su décimo jonrón de la temporada para liderar el Aquasox (21-22) en la ofensiva.