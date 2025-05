¿Qué es un GM de fútbol universitario? Ricky Ciccone es el hombre que lo hace todo para WSU

PULLMAN – Ricky Ciccone escucha un suave golpe en la puerta de su oficina y mira hacia arriba. Es Jimmy Rogers, el entrenador en jefe de Washington State, luciendo una sudadera gris oscuro. Se pregunta si su gerente general está listo para hacer más del trabajo que lo ha convertido en un activo tan valioso para los Cougars.

¿Listo para ir a ver más cinta de reclutamiento?

Es un martes por la tarde a mediados de mayo en el complejo de fútbol de WSU, donde Rogers y su cuerpo técnico están trabajando para completar el resto de la lista de este otoño, cuyos límites permanecen en flujo. Tanto en este momento como actualmente, los Cougs están por encima del límite de los límites de la lista entrantes de 105 jugadores, pero debido a que ninguna de las partes ha resuelto el caso que establecería el límite, House vs. NCAA, los entrenadores de todo el país están en limbo.

Ingrese Ciccone, el autor intelectual detrás de la gestión de la lista de WSU, el reclutamiento, el límite salarial y más. Como el GM de los Cougars, quizás el trabajo emergente más popular en el fútbol universitario, es responsable de hacer que la lista del programa funcione, lo que significa identificar y adquirir jugadores que se ajustan a la visión del cuerpo técnico, y asegurarse de que todo permanezca bajo los $ 4.5 millones del equipo en $ 4.5 millones en ingresos compartidos.

A Ciccone es un trabajo que lo abarca todo, y a WSU podría no haber sido tan bien esta primavera sin él. Hasta ahora, los Cougars se han tambaleado en 13 adiciones, todos los cuales parecen adaptarse a la nueva visión de sus entrenadores para el programa: atletas más grandes y robustos con la fuerza para catalizar su ofensiva centrada en la carrera y anclar su defensa de parada. Arriba y abajo de la lista de los fichajes de WSU esta primavera, desde la veterana transferencia de la línea ofensiva del estado de Nuevo México AJ Vaipulu hasta el experimentado liniero defensivo de transferencia del estado de San Diego, Darrion Dalton, los jugadores se ajustan a este proyecto de ley.

Gracias a todo tipo de factores: el ojo de Rogers para el talento, los antecedentes de entrenamiento de Ciccone y los importantes esfuerzos de reclutamiento del resto del personal de WSU, eso no es accidente. La lista de los Cougars está comenzando a parecerse más a los equipos de Rogers en el estado de Dakota del Sur, tanto con transferencias de ese programa como jugadores que se alinean con el arquetipo, lo que es posible gracias a una cadena de mando estructurada. Comienza con el personal del personal del jugador del programa, luego al entrenador del área, luego con el entrenador de posición, luego al coordinador, luego a Ciccone y finalmente a Rogers.

Originario de Coshocton, Ohio, Ciccone, acredita gran parte de su comodidad con el papel de sus antecedentes de entrenamiento. Comenzó como asistente de preparación en Ohio, luego hizo paradas en Kenyon College, Marietta College y la Universidad Dominicana de la División II de Ohio antes de aterrizar en Toledo, donde pasó sus primeros dos años (2016 y 2017) trabajando como director de relaciones de secundaria, y luego entrenando a los Nickelbacks de los Rockets en 2018.

Después de eso, Ciccone se mudó al lado administrativo del programa, aceptando al director de personal de jugadores de Toledo/Coordinador de Reclutamiento. Los Rockets casi inmediatamente obtuvieron las recompensas de los esfuerzos de Ciccone, obteniendo la clase de reclutamiento principal de la Conferencia Mid-Americana cinco veces en los últimos siete años, según 247Sports.com.

Ciccone pasó el otoño pasado en Louisiana, el estado natal de su esposa Tessa, donde trabajó como director de personal de jugadores de Louisiana Lafayette. Esa temporada, los Cajuns Ragin ‘tuvieron 10-4 y aparecieron en el New México Bowl.

Pero la conexión de Ciccone con WSU y Rogers fue por cortesía del nuevo coordinador de equipos especiales de los Cougars, Pat Cashmore, quien ayudó a entrenar equipos especiales en Toledo de 2016-17. Eso le dio la oportunidad de superponerse con Ciccone. Después de que Cashmore trabajó como coordinador de equipos especiales de Rogers en el estado de Dakota del Sur, ayudó a conectar Ciccone con Rogers, a quien le gustó la idea de contratar a Ciccone como el nuevo gerente general de los Cougs.

Ciccone ya había pasado los últimos años haciendo gran parte de lo que implicaría el papel de GM de WSU. Se involucró directamente en los esfuerzos de reclutamiento, al identificar a los jugadores adecuados para el programa. Algunas cosas han cambiado en grandes maneras: “En los últimos años, con nulo continuando creciendo y continuando evolucionando, y es más tratar con los agentes”, dijo, y las nuevas políticas de intercambio de ingresos han obligado a los GM a remodelar la forma en que se acercan a la construcción de la lista de algunas maneras.

Aquí es donde el presupuesto de WSU para el año fiscal 2026 (los números exactos no han llegado a buen término) puede afectar el rendimiento en el campo más directamente. El presupuesto 2025 de los Cougars fue de $ 74 millones, por lo menos de $ 85 millones en 2024, una consecuencia de la implosión tradicional del Pac-12 en agosto de 2023. No está claro si la universidad y los regentes aprobarán un presupuesto aumentado para 2026, pero independientemente, la directora de Atlética, MCCoy, dijo que los $ 4.5M de $ 4.5M han dejado de lado entre los recursos del fútbol de este otoño.

Esa puede ser una fracción del límite de $ 20.5 millones, que los mayores gastadores en todo el país tendrán las instalaciones para distribuir, pero le da a Ciccone, Rogers y otros funcionarios marco para construir una lista. Como línea de base, todos los jugadores tendrán una beca completa, con ganancias nulas distribuidas en la parte superior.

“Todo lo que estás haciendo es asignar una cantidad en dólares”, dijo Ciccone. “Solía ​​ser, él es uno (beca), y tenías 85 de ellos. Ahora tienes una cantidad en dólares. Así que estás asignando una cantidad en dólares al jugador X, el jugador Z.”

Ahí es donde entra el principal colectivo de WSU, The Cougar Collective. En lo que Ciccone llamó una “buena relación de trabajo”, se reúne una vez cada dos semanas a través de Zoom con miembros del colectivo, lo que ayudó a recaudar alrededor de $ 1M para tratar de retener al ex mariscal de campo John Mateer el invierno pasado. Eso fue a nada, Mateer transferido a Oklahoma, pero de cualquier manera, quedó claro que el colectivo está construyendo potencia de fuego ya que los alumnos de WSU se dan cuenta de la importancia de recaudar fondos para retener a los jugadores clave.

“Aparte de eso, todavía está trabajando con los jóvenes”, agregó Ciccone. “Desarrollar relaciones e tratar de identificar a los tipos que sientes que son un buen potencial encajado en tu programa. De alguna manera, son manzanas para las naranjas, y de alguna manera, no lo son. Todavía son niños pequeños y aún tienes que encontrar la opción adecuada.

Decir que WSU tiene un sistema establecido para eso sería hacer la subestimación del siglo. Para explicar por qué, Ciccone agarra el mouse de su computadora y levanta una ventana de su computadora, lo que muestra lo que a primera vista parece una hoja de cálculo gigante de Excel. En el lado izquierdo, la clase de graduación, con menús desplegables que muestran nombres de los jugadores que se dirigen, y esos tienen enlaces a la información de los jugadores: números de levantamiento de pesas, tiempos de carrera, alturas, pesas, lo que sea.

Ciccone prefiere mantener el nombre de este servicio en silencio: la verdad es que gran parte del trabajo de GM está envuelto en secreto para mantener ventajas competitivas, especialmente en un mundo donde los programas más profundos pueden ganar batallas de reclutamiento clave al hacer que Nil Ofertas no pueda, pero no importa el nombre, es extensivo y detallado. Ayuda a Ciccone a mantener las pestañas sobre los vitales de Prospects.

Para Ciccone, el más importante es lo que él llama “video a nivel del suelo”, que es lo que parece. Es un video a nivel de campo, a menudo a solo unos metros del recluta, mostrándolos completando simulacros de agilidad, moviendo trineos, terminando sprints. A veces, el video es tomado por entrenadores o padres, mostrándoles que miden las alturas y las envergadenes de los reclutas, dando a los entrenadores de WSU una lectura más precisa sobre sus medidas y lo que él llama el “potencial de crecimiento”.

Ciccone y el personal de reclutamiento de los Cougars mantienen un archivo de cinta de juego en cada cliente potencial, sin duda, incluidos los cortes múltiples y las cintas de resaltado tradicionales. Pero confían igualmente, si no más, en el video directamente de los jugadores a nivel de campo: para Ciccone, puede ser más informativo y predictivo que la película de juegos.

Para ilustrar aún más su punto, Ciccone usa su computadora para llamar un ejemplo. Navega a una carpeta de objetivos en tackle defensivo y apoyador.

“‘Ok, pasaron por la tubería como apoyador. Whoa, será un ala defensiva basada en el tamaño, la longitud y el potencial de crecimiento”, dijo Ciccone. “Y si se proyecta, se vuelve más grande, más largo y más atlético. Por lo tanto, los rincones a los seguros, los seguros a los apoyadores, los apoyadores de los valores D o los patrocinadores externos, si juegas con esos tipos, a los tackles D”.

Pero, Ciccone tuvo cuidado de mencionar, hay otras variables a tener en cuenta.

“Tienes que saber cuál es su maquillaje y qué los hace funcionar”, dijo Ciccone. “¿Están intrínsecamente motivados? ¿Van a tomar la propiedad individual de su propio desarrollo individual? Esa es la parte más grande. Tienes todas estas restricciones. Tienes que estar motivado y tienes que hacer las cosas por tu cuenta, y tienes que tener y desarrollar un proceso, y realmente convertirte en un profesional”.

De alguna manera, dijo Ciccone, algo de eso es un juego de adivinanzas con las perspectivas de la escuela secundaria. Lo mismo es cierto para los jugadores fuera del portal de transferencia, agregó, comparando el proceso del portal acelerado para acelerar las citas. Pero ahí es donde Ciccone y Rogers se apoyan en su base de arquetipos y conexiones de entrenamiento, en las que confían para mantenerse informados sobre los detalles que no pueden obtener de una hoja de estadísticas.

Pero para Ciccone, en el corazón de todo esto es su naturaleza, su motivación. Lo mismo que los jugadores a los que está ayudando a aterrizar son competidores acérrimos, se siente de la misma manera en su oficina, que está adornada con sombreros colectivos de Cougar en un estante y otros recuerdos de WSU esparcidos por el resto del espacio. Ciccone se siente entusiasmado, lo que alimenta su impulso para mantenerse organizado y conectado, lo que permite a los Cougs competir en un juego universitario que cambia día a día.

“Soy una persona realmente competitiva, y me gusta competir, y siento que esta es un área que puedes competir aún con tus compañeros y con tu esfuerzo”, dijo Ciccone. “Honestamente, tener una visión y apegarse a ella … Me gusta la parte de ayudar a construir un equipo en términos del desarrollo de la lista y el maquillaje de la lista. Así que eso es lo que me gusta, y disfruto conocer a los jóvenes y construir relaciones con ellos para tener un impacto positivo en su vida”.