Cómo la victoria dominante de Storm sobre ACES ofreció mirar el pasado, el presente y el futuro

Una columna de tormenta en tres tiempos.

El pasado: La historia que se dirigía al enfrentamiento del domingo entre The Storm y los Ases fue Jewell Loyd, la ex estrella de Seattle que ganó dos campeonatos aquí antes de salir después de una tensa temporada baja. Eso es lo que sacó una buena parte de los 10,634 fanáticos en Climate Pledge Arena, y no vinieron a Boo.

No, después de un video homenaje a Loyd, la multitud universalmente vitoreó a un jugador que pasó 10 años con la tormenta e hizo seis apariciones en All-Star.

Jewell, un anotador confiable, complementando a Breanna Stewart y Sue Bird, Jewell fue una pieza fundamental para los títulos de la WNBA de Seattle en 2018 y 2020. Pero después de dos temporadas decepcionantes, incluida una 2024 en la que ella disparó solo el 36% desde el campo solicitó un intercambio esta temporada baja en los tacones de los reclamos de accesión sin coros sin coros que hizo contra la organización.

En otras palabras, no todos fueron momentos divertidos aquí. Y la actuación del domingo de Loyd, en la que hizo cuatro de sus primeros cinco tiros, pero se perdió sus próximos 10, recordaba tanto a su brillo como a las deficiencias con este equipo.

Sin embargo, preguntó después del juego si tenía un mensaje para los fanáticos, Loyd era todo amor.

“Lo más importante es ‘gracias'”, dijo Loyd, quien terminó con 14 puntos en 4 de 15 disparos para los ACES en su derrota de 102-82 ante la tormenta. “Aprecio las veces que he estado aquí”.

El presente: Sí, esa final 102-82 es real. Y esa victoria no fue contra un advenedizo como las Valkyries o un habitante de la bodega como las alas. Los ACES (2-2) no están tan alejados de sus campeonatos consecutivos en 2022 y 2023. Y todavía tienen tres de los 16 mejores jugadores de la liga según las clasificaciones de pretemporada de ESPN, incluido el número 1 (y reinando el MVP de WNBA) A’ja Wilson. Pero la tormenta (3-1) dominó el domingo. Lideraron por hasta 27 en el tercer cuarto y pasaron una racha perdedora de siete juegos contra uno de los clubes de élite de la liga.

La producción provino de al otro lado de la lista y de casi todos los lugares de la cancha. El delantero Nneka Ogwumike tuvo 23 puntos en 10 de 15 disparos. El armador Erica Wheeler tuvo 21 puntos desde el banco. Los delanteros Gabby Williams y Ezi Magbegor tuvieron 12 puntos cada uno, y el último agregó siete rebotes. Y el armador de partida Skylar Diggins tuvo 10 puntos y ocho asistencias.

Sin embargo, tan significativo como cualquier cosa, la tormenta neutralizó a Wilson, manteniéndola en 15 puntos y cinco rebotes en 5 de 11 disparos. No voy a ir tan lejos como para decir así es como son la tormenta sin Loyd. Es demasiado pronto para eso. Pero en este día, y es solo un día, parecían un equipo de campeonato.

“Muchas veces los ACE miden palos durante toda la temporada porque son una máquina bien engrasada y tienen mucha potencia de fuego en cada posición”, dijo la entrenadora de tormenta Noelle Quinn. “Tener una victoria como esta tan temprano, es bueno crecer, es bueno ver dónde podemos estar y quién podemos ser contra los mejores equipos en esta liga”.

El futuro: Todavía no se menciona el jugador que podría tener más alza que cualquiera que estuviera en la cancha el domingo: el novato Dominique Malonga, el centro francés de 6 pies 6 pulgadas seleccionado en segundo lugar en el Draft de la WNBA del mes pasado. La tormenta adquirió esa selección intercambiando a Loyd, y los 12 minutos de Malonga jugaron el domingo ofrecieron vislumbres sobre lo valiosa que puede ser.

En ese lapso, el joven de 19 años, que se estaba sumando con facilidad en los calentamientos, anotó ocho puntos en 4 de 7 disparos mientras derribaba cinco rebotes. Uno de esos tiros fue un pie de 20 pies, recordando a los fanáticos de las comparaciones de Victor Wembanyama que dibujó antes del draft. Los otros tres eran bandejas, incluida una en la que ella buscaba la pelota después de separarse del paquete en un descanso rápido.

¿Pensaste que se acercaba una volcada? Se le preguntó a Quinn.

“Seguro que lo hice”, dijo.

La mayoría de la multitud probablemente también lo hizo.

Es difícil decir cuánto tiempo de juego tendrá Malonga esta temporada. La ventaja considerable de la tormenta fue parte integral de ella registrando su recuento de minutos más alto del año. Pero hombre … vimos destellos.

“Ella es una jugadora inteligente. Se nota que empape todo”, dijo Ogwumike de Malonga. “Creo que cada día es un nivel de mejora o algún nivel de evolución”.

Loyd le dio a la tormenta 10 años, la mayoría de los cuales eran de alta calidad. Malonga podría darles mucho más.

Mientras tanto, este escuadrón de Seattle parece rejuvenecido. Disfrútelos en el ahora.