Gary Lineker se desglosa mientras se despide emocionalmente con el partido icónico del día después del controvertido hacha de la BBC – The Sun

Gary Lineker se lloró mientras se despidió emocional al icónico partido del programa del día después de la controvertida decisión de la BBC de sacarlo.

El popular presentador agradeció a sus compañeros de trabajo y al personal del Match of the Day durante sus 26 años presentando el espectáculo.

Los tributos se llevaron a los antiguos legendarios compañeros de equipo, gerentes, jugadores, colegas y familiares en un sincero montaje de despedida que cerró el espectáculo.

Man City Boss, Pep Guardiola, le dijo al presentador: “No lo creerás, ¡pero te extrañaremos!

“Tienes mi camisa de Barcelona, ​​¡puedes enviarme a mí!”

Claudio Ranieri, ex gerente de Leicester, fue otro para enviar sus elogios al ex jugador de los Foxes.

Él dijo: “Bien hecho por el increíble trabajo que has hecho.

“2016, siempre recordaremos”.

Sus coanfitriones Alan Shearer y Micah Richards luego presentaron a un Gary Lineker lloroso con una bota dorada.

La leyenda de MOTD, Alan Hansen, también elogió al presentador saliente, diciendo que sus habilidades “agudas e inteligentes” en el campo se trasladaron al estudio.

“Fue un viaje sin problemas”, agregó.

Durante el programa, el ex capitán de fútbol de Inglaterra entrevistó a el jefe del Liverpool, Arne Slot, quien ofreció palabras de elogio al presentador.

Gary Lineker se disculpa por Antisemitic Post y confirma que está renunciando a la BBC la próxima semana

“Y gracias por ser un gran anfitrión de un programa de la BBC que he visto muchas veces”, dijo Arne Slot.

El gerente de Liverpool agregó: “¡Me gustaría darte una camisa de Liverpool en lugar del otro club para el que jugaste!”

El emotivo Gary Lineker se retiró de Motd, alabando al personal detrás de escena.

Lamento que tu equipo siempre sea el último Gary Lineker

Él dijo: “Déjame agradecer a todas las personas con las que he tenido el placer de trabajar durante los 25 años …

“Gracias por todas las personas en el programa que no ves … Gracias a todos.

“Más bien como mi carrera futbolística, todos los demás hicieron el trabajo duro”.

Luego compartió un mensaje especial con los espectadores, agradeciéndoles su apoyo y agregó en broma: “¡Lamento que su equipo siempre sea el último!”

Al comienzo del partido del día, Gary Lineker abrió diciendo: “No estaba destinado a terminar de esta manera” antes de hacer referencia a la carrera por el título y la calificación de la Liga de Campeones era todo en lo que estaba para centrarse.

El programa se abrió con clips del ex futbolista en acción en el campo, seguido de las palabras “el final de una era”.

Gary fue visto antes con un aspecto relajado con una camisa y jeans a cuadros, sonriendo cuando llegó a los estudios.

La vista previa en línea de la BBC para MOTD de esta noche dijo: “La mejor acción del último día de la temporada de la Premier League presentada, por última vez, por Gary Lineker”.

Sin embargo, se produjo después de que recientemente dejó colegas sin duda sobre sus sentimientos sobre el director de deporte de la BBC Alex Kay-Jelski.

Fue visto desair a su jefe e hizo comentarios sobre él, que fueron descritos como “contundentes”.

El hombre de 64 años debía cubrir el próximo año Copa de FA y Copa Mundial Pero se retiró temprano.

Sigue una fila controvertida sobre su uso de las redes sociales.

La BBC ha creado un nuevo formato, pero probó y probó a los presentadores para reemplazar a Gary Lineker la próxima temporada.

Kelly Cates, Mark Chapman y Gabby Logan tendrán grandes zapatos para llenar.

La estrella nacida en Leicester, que se trasladó a la perfección del futbolista a uno de los presentadores más famosos de la corporación, fue suspendida temporalmente en marzo de 2023.

Se vio envuelto en una fila de imparcialidad por los comentarios que hizo criticar la nueva política de asilo del entonces gobierno.

Nunca volvería a publicar conscientemente nada antisemita Gary Lineker

En noviembre de 2024 anunció que renunciaría a presentar el partido del día al final de la temporada, pero aún organizaría la cobertura de la Copa Mundial y la Copa FA.

Salió temprano de la emisora Después de disculparse por compartir y luego eliminar una publicación en su cuenta de Instagram del Lobby del Grupo Palestina.

Fue ilustrado con una imagen de una rata, lo que provocó las llamadas para que fuera despedido.

Una declaración de Lineker decía: “Me importa profundamente el juego, y sobre el trabajo que he hecho con la BBC durante muchos años. Como he dicho, nunca volvería a publicar conscientemente nada antisemita, va en contra de todo lo que defiende.

“Sin embargo, reconozco el error y el malestar que causé, y reitero cuánto lo siento. Pasar ahora se siente como el curso de acción responsable”.

Después de esto, dijo la BBC Lineker Dejaría su papel de presentación después de la conclusión del partido del día para la temporada 2024/25.

La emisora ​​agregó que lo haría No presenta su cobertura de la Copa Mundial 2026 o la Copa FA de la próxima temporada.

Pero el ex capitán de Inglaterra sugirió que quiere alejarse de la televisión tradicional cuando se le preguntó en una entrevista sobre su horario posterior a la Motd.

Solo unos días antes de anunciar su salida de la BBC el lunes, Lineker le dijo al podcast Beyond the Title: “Profesionalmente, tengo una gran compañía de podcast y creo que me lleva bastante tiempo y probablemente ahora tomará un poco más”.

“Es realmente emocionante y es muy divertido. Lo estamos haciendo muy bien. No creo que haga mucha televisión.

‘Realmente orgulloso’

“Espero estar en una posición en la que pueda simplemente elegir cosas que me guste hacer. Así que el mundo de los podcast realmente creo”.

Lineker también insistió en que su carrera de transmisión lo ha convertido en más orgulloso que sus heroicos en el lanzamiento de equipos como Leicester, Everton, Spurs y Barcelona.

Añadió: “En realidad, probablemente estoy un poco más orgulloso de lo que he hecho en la transmisión que posiblemente fútbol porque siempre dije que nací para estar en la caja, no en la caja.

“Tuve que trabajar muy duro en la televisión.

“Tuve que trabajar duro en el fútbol, ​​pero llegó naturalmente, mientras que la televisión no fue natural.

“Tomó mucho trabajo duro y esfuerzo y determinación y estudiar y cosas de otras personas y cómo lo hacen.

“Eventualmente llegué allí. Probablemente estoy más orgulloso del hecho de llegar a la cima de la transmisión”.

Leicester Fan Lineker dirige los podcasts de la productora Goalhanger, que está detrás de la exitosa serie, el resto es el fútbol con Alan Shearer y Micah Richards.

