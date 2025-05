Ofensiva deslucida, mala defensa cuestan a los Dodgers en pérdida a los Mets

Shohei Ohtani proporcionó a los Dodgers un poco de respiro temporal el domingo.

Antes del juego, se enfrentó a bateadores por primera vez desde que se sometió a Tommy John Revision Surgery en 2023, atrayendo a una gran multitud en el refugio del visitante en Citi Field cuando tocó 97 mph con su bola rápida y ponchó a dos bateadores en cinco turnos al bate.

Cuatro horas y media después, la estrella de dos vías deslumbró con su bate, también, arrojó una explosión inicial en la primera entrada contra el as de los Mets y su compañera estrella japonesa Kodai Senga para empatar la ventaja de las Grandes Ligas con 18 jonrones en la temporada.

“Pensé que eso nos infundió vida”, dijo el gerente Dave Roberts.

Por desgracia, no duraría, los Dodgers, en cambio, se callaron el resto de la noche en un 3-1 Pérdida de coincidencia de caucho a los Mets de Nueva York.

Estuvieron condenados por una mala defensa temprana, los Mets anotaron tres carreras tempranas con la ayuda de dos errores de los Dodgers. Estaban frustrados por las oportunidades desperdiciadas en el plato más tarde, llegando a tres jugadas dobles para un segundo juego consecutivo.

Envió al equipo a una derrota en la serie en la revancha del fin de semana de la serie de campeonato de la Liga Nacional del año pasado. También los dejó caer a 3-6 en sus últimos nueve juegos y 9-11 en sus últimos 20.

Realmente, fuera de su inicio de temporada 8-0, han sido poco mejores que un equipo de .500, yendo solo 24-21 desde entonces (incluso con otra racha ganadora de siete juegos mezclada con ese tramo).

Y aunque todavía están en primer lugar en la NL West, y solo siguiendo a los Filis de Filadelfia, los Tigres de Detroit y los Yankees de Nueva York para el mejor récord en el béisbol, no están jugando como un equipo cerca de esa distinción.

“Esta noche fue una de esas noches que les dimos outs adicionales, y aprovecharon”, dijo Roberts.

“Ha sido bastante frustrante”, se hizo eco del tercera base Max Muncy. “Sigue disparándonos en el pie”.

No hubo una herida autoinfligida más grande que la que Muncy sufrió en la parte inferior de la primera.

Después de dos ponches de Landon Knack para comenzar la entrada, Juan Soto golpeó un terreno agudo hasta el tercero que Muncy se balanceó en un salto alto, recuperándose demasiado tarde para arrojar a Soto al principio.

Fue el octavo error de la temporada de Muncy, el segundo más entre los terceros de la MLB, y primero no llegar a un tiro.

“Es una de esas cosas en las que realmente no soy bueno a la defensiva en este momento”, dijo Muncy. “No me va a evitar, pero todo lo que puedo hacer es seguir apareciendo todos los días, trabajando en ello, tratando de resolver las cosas, tratando de mejorar. Eso es lo que he estado haciendo”.

El domingo, sin embargo, no había nada que Muncy pudiera hacer.

Un lanzamiento más tarde, Pete Alonso golpeó una bola curva colgante de Knack para un jonrón de dos carreras. Los Mets (32-21) no desperdiciarían el liderazgo el resto del camino.

“Estábamos tratando de bajarlo un poco, y obviamente lo dejó”, dijo Knack. “Diría que es un poco más agresivo con los corredores, por lo que pudo aprovecharlo”.

Mientras Alonso redondeaba las bases, Muncy miraba estoil a la distancia.

“Te hace sentir que el juego está en tus hombros. Así es como me siento, al menos”, dijo Muncy. “Es una obra que debe hacerse, y debería haberlo logrado. Es solo frustrante”.

Sin embargo, hubo muchos otros momentos que dejaron a los Dodgers (32-21) sacudiendo la cabeza.

Después de la plantación de Ohtani, su ofensiva tuvo la oportunidad de agregar más. Mookie Betts alcanzó un error. Freddie Freeman lo trasladó al tercero con un doble. Cuando Will Smith siguió con una pelota al jardín central, fue lo suficientemente profundo como para que Betts se rompiera en casa. Al menos, así parecía.

En cambio, el jardinero central de los Mets, Tyrone Taylor, entregó un golpe al plato. Y después de que Betts se declaró inicialmente a salvo en una diapositiva de los pies primero, un desafío de los Mets hizo volar la llamada. La oportunidad de construir un espacio para respirar temprano para el baño había desaparecido. Y a pesar de las repetidas oportunidades de recuperar más tarde, los Dodgers no lograron rascar nada más en el plato.

En la cuarta entrada, Freeman golpeó un sencillo inicial … solo para que Smith se motivara rápidamente en un juego doble.

Más tarde en la entrada, Teoscar Hernández se duplicó y Muncy caminó para poner dos a bordo … solo para que Andy Pages golpeara una pelota de mosca profunda que murió en la pista de advertencia de la izquierda.

En el quinto, los Dodgers generaron su mejor oportunidad contra Senga … solo para que el derecho inducira un terreno de dos outs de Smith que terminó la amenaza.

En el sexto, Muncy sacó una caminata de una sol … solo para las páginas para rodar en otra doble jugada, la 42 para los Dodgers esta temporada (quinto más en las mayores).

“Creo que la historia es que tenemos que jugar béisbol limpio, tener un buen enfoque ofensivo, porque vamos a ver un buen lanzamiento”, dijo Roberts, con los Dodgers en medio de un tramo de 29 juegos contra los equipos que contienen los playoffs.

“El caso en cuestión es que Shohei no obtuvo un quinto turno al bate [tonight]porque hicieron jugadas y obtuvieron un par de jugadas dobles y cosas así. Todo eso importa. Así que eso es realmente resaltado cuando estás jugando contra buenos clubes de pelota “.

Los Mets anotaron su única otra carrera contra Knack, que entregó solo el 14º inicio de la temporada de seis entradas para el club, en el tercero. Con uno y otro, Mark Vientos golpeó un terreno duro en el medio que Betts fue impresionantemente desde el campocorto. Pero luego Betts falló en un volteo a la segunda base, navegando la pelota sobre la cabeza de su compañero de equipo Tommy Edman para poner a los corredores en las esquinas. La elección de un fildeador de Soto en el siguiente turno al bate obtuvo una carrera.

El déficit 3-1 demostró demasiado para los Dodgers para superar, terminando un día que había comenzado con tanto optimismo sobre los talentos bidireccionales de Ohtani con un fracaso de una actuación y una pérdida de serie frustrante en Queens.