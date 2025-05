Por qué estoy comprando a los marineros que superan a los Astros en Al West esta temporada

Después de esa serie, sería comprensible que los fanáticos de los Marineros piensen para sí mismos: “Oh, ellos otra vez”.

Después de dejar caer tres de los cuatro a los Astros, quienes, salvo el año de Covid-19, han ganado todos los título de la Liga Oeste de la Liga Americana desde 2017, es justo pensar que está llegando otra conquista de Houston.

Tal vez ese sea el caso. Quizás ese comienzo abrasador, los Marineros (29-23) reunidos en sus primeros 48 juegos fueron un espejismo. Pero algo sobre esta temporada se siente diferente. Algo alrededor de 2025 hace que parezca que los M pueden mantener a raya a los Astros en lugar de estar a su merced.

Divulgación completa: no pensé que ese fuera el caso la temporada pasada, cuando Seattle tenía una ventaja de 10 juegos sobre Houston en un momento. A finales de junio, escribí una columna titulada “Los Astros vienen, y los Marineros podrían no tener la ofensa de detenerlos”.

Este resultó ser el caso, ya que un escuadrón de Seattle con el segundo promedio de bateo más bajo en MLB cayó un juego por debajo de los playoffs, mientras que Houston reclamó la corona de la división. Entonces, ¿por qué, con los Astros sentados 1 1/2 juegos detrás de los Marineros, ¿parece menos probable esto ahora? Algunas razones.

1) La ofensiva de los Marineros no apesta. Tal vez no sea la forma más poética de decirlo, pero quizás la más adecuada. Los Marineros están empatados en el décimo lugar en MLB en carreras esta temporada en comparación con el 20 de la temporada pasada. Son 11º en OPS en comparación con 22 en 2024. ¿Jugadores? Sexto en comparación con 12º la temporada pasada. Y no se debe a un balanceo fluido de los murciélagos, es porque sus jugadores premium han regresado a sus estándares.

El receptor Cal Raleigh estaría en la conversación de MVP si los Yankees Slugger Aaron Judge no estuvieran teniendo una temporada de carrera. El jardinero central Julio Rodríguez se acerca a la forma 2023 que lo colocó en cuarto lugar en la votación de Al MVP, el jardinero izquierdo Randy Arozoena está en ritmo para un año profesional, y el campocorto JP Crawford se ha reemergido como uno de los jugadores de infielders más productivos de la liga. ¿Podrían todos retroceder? Seguro. Pero en su mayor parte, este equipo tiene avanzado Hacia el medio se vistieron de ofensivamente el año pasado.

2) La rotación de los Marineros ha tenido problemas de salud … pero eso debería ser temporal. El consenso que se dirigía a esta temporada fue que la ofensiva de la M simplemente tenía que ser mediocre para que el equipo llegue a los playoffs y/o ganara la división. La razón fue que sus lanzadores iniciales lideraron la Liga Americana en ERA el año pasado. Pero el lanzamiento ha sido medio durante la mayor parte de la temporada, a saber, las lesiones en los titulares Logan Gilbert, George Kirby y Bryce Miller.

Bryan Woo, el abridor número 5 del equipo el año pasado, se ha destacado en su ausencia, mientras que Luis Castillo ha sido sólido. Y aunque Kirby fue sacudido en una derrota por 9-2 ante los Astros la semana pasada, es razonable esperar un período de ajuste mientras se aclimatan a los golpes de las grandes ligas.

Gilbert y Miller no sufrieron lesiones catastróficas y deberían contribuir positivamente cuando regresen. Por supuesto, debería es siempre la palabra operativa en estos escenarios.

3) Los Astros no son exactamente el gigante que eran. Sí, el campocorto Jeremy Pena tiene una guerra de 2.7, que coincide con la de Raleigh. Sí, los lanzadores como Hunter Brown y Framber Valdez encabezan la rotación. Pero se fue Kyle Tucker, el jardinero derecho con un OPS de .917 y una guerra de 2.1 para los Cachorros. Alex Bregman, el tercera base con un OPS de .938 y una guerra de 3.0 para los Medias Rojas.

Hurt es Yordan Álvarez, el tres veces All-Star que A) estaba teniendo una temporada baja de todos modos y b) no ha dado un cronograma para su regreso. Y jugando como una sombra de su antiguo yo es José Altuve, de 35 años, el probable futuro miembro del Salón de la Fama que tiene una guerra de -0.5.

No es como si Houston fuera el único otro equipo de la división. Y no es como si todavía no representen una amenaza significativa. Pero hay una razón por la cual Fangraphs.com le da a los Marineros una probabilidad del 52% de ganar a los AL West y Houston una probabilidad del 37%. A plena salud, simplemente tienen más armas.

Sin embargo, el béisbol es uno de los deportes más difíciles para predecir en términos de resultados a largo plazo. ¿Quién hubiera pensado que los Orioles, un equipo de 91 victorias el año pasado, sería 19-34 en este momento? Pocos si alguien. Estas cosas suceden con frecuencia en este deporte.

Sin embargo, en cuanto a estos marineros … Creo que estoy comprando. Los Astros siempre están al acecho, pero su división de Seattle para perder.