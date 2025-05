Conductor arrestado bajo sospecha de intento de asesinato después de la tragedia del desfile de fútbol de Liverpool

Liverpool, Inglaterra (AP)-Un hombre británico de 53 años que hirió a 65 personas cuando su automóvil se metió en una multitud de fanáticos del fútbol de Liverpool que celebraron el campeonato de la Premier League de su equipo fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato, dijo el martes la policía.

El conductor también estaba detenido bajo sospecha de conducir peligrosa y conducir con drogas, dijo la superintendente jefe de detectives Karen Jaundrill.

El incidente el lunes por la tarde convirtió un desfile jubiloso en una tragedia que envió a 50 personas a los hospitales para el tratamiento de sus lesiones. Once permaneció hospitalizado el martes en condición estable.

Los heridos incluyeron cuatro hijos, uno de los cuales había quedado atrapado debajo del vehículo con tres adultos.

Director esquivó el bloqueo de la carretera

La policía había cerrado gran parte del área al tráfico, pero se cree que el conductor había maniobrado alrededor de un bloqueo de carreteras siguiendo una ambulancia que se apresuraba a tratar a una persona sospechosa de tener un ataque cardíaco, dijo Jenny Sims, asistente de policía Jenny Sims.

La policía de Merseyside dijo que no estaban tratando el incidente como terrorismo y que no estaban buscando a otros sospechosos. La fuerza no ha identificado al conductor arrestado. La policía en Gran Bretaña generalmente no nombra a los sospechosos hasta que se les acusa.

Los detectives todavía estaban trabajando para reconstruir por qué la minivan se metió en multitudes que empacaban una calle estrecha justo después de que los jugadores del Liverpool Football Club celebraran su campeonato con un desfile de autobuses abiertos.

El incidente emitió una sombra sobre una ciudad que ha sufrido tragedias gemelas vinculadas al equipo de fútbol y condujo a expresiones generalizadas de conmoción, tristeza y apoyo.

“Es realmente devastador ver que lo que debería haber sido una celebración alegre para muchos podría terminar en circunstancias tan angustiantes”, dijo el rey Carlos III en un comunicado mientras estaba en una visita a Canadá. “Sé que la fuerza del espíritu comunitario por el cual su ciudad es reconocida será un consuelo y apoyo para los necesitados”.

La escena del crimen busca evidencia

Water Street, cerca del río Mersey en el corazón de la ciudad, fue acordonada por la cinta policial, y se había erigido una tienda azul en la carretera llena de detritos de la celebración, incluidas botellas, latas y banderas de Liverpool.

Los equipos de oficiales que usaban trajes forenses blancos buscaron las calles húmedas en busca de evidencia y tomaron fotos de ropa y otros artículos dejados atrás cuando la gente huyó de la escena caótica.

Cientos de miles de liverpudlianos habían abarjado las calles de la ciudad portuaria en el noroeste de Inglaterra el lunes para celebrar el equipo que ganó la Premier League de Inglaterra esta temporada para un título vigente vigente récord.

Mientras el desfile se estaba envolviendo, una minivan rechazó una calle acordonada justo al lado de la ruta del desfile y chocó contra el mar de fanáticos envueltos en sus bufandas, camisetas y otros recuerdos de Liverpool rojo. Un video en las redes sociales mostró a la camioneta a un hombre, arrojándolo al aire, antes de convertirse en una multitud más grande, donde avanzó un camino a través del grupo y empujó cuerpos a lo largo de la calle antes de detenerse.

“Fue extremadamente rápido”, dijo Harry Rashid, quien estaba con su esposa y sus dos hijas jóvenes cuando la minivan pasó por ellos. “Inicialmente, acabamos de escuchar el pop, el pop, el pop de personas que solo fueron eliminados del capó de un automóvil”.

Rashid dijo que la multitud cargó el vehículo detenido y comenzó a romper ventanas.

“Pero luego volvió a poner su pie y acaba de atravesar el resto de ellos, siguió adelante”, dijo Rashid. “Fue horrible. Y se podía escuchar los baches mientras él revisaba a la gente”.

Sospechoso en parte identificado para detener el rumor de la fábrica

La policía identificó rápidamente al sospechoso como un hombre local blanco para evitar que la información errónea inundara las redes sociales, dijo el alcalde del metro de la ciudad de Liverpool, Steve Rotheram.

Rotheram dijo que la policía actuó adecuadamente para expresar la especulación en línea sobre la persona responsable como rumores falsos se extendió rápidamente en línea de haber otro incidente.

“Las redes sociales son un punto cess”, dijo, refiriéndose a la conjetura y la información errónea. “Fue diseñado para inflamar. Fue diseñado para dividirse. El mensaje de odio no va bien aquí”.

El verano pasado, una adolescente en la ciudad cercana de Southport mató a tres niñas en un alboroto apuñalamiento en una clase de baile e hirió a otros 10, incluidos dos adultos. Un nombre incorrecto del sospechoso se extendió en las redes sociales y la gente dijo que era un solicitante de asilo. De hecho, había nacido en los disturbios del Reino Unido extendidos por Inglaterra e Irlanda del Norte, atacando a musulmanes y refugiados en hoteles para solicitantes de asilo, que duran aproximadamente una semana.

Legacy de fútbol de Liverpool contaminado por la tragedia

El primer ministro Keir Starmer dijo que estaba horrorizado por la tragedia mientras elogió la valentía de los rescatistas y dijo que los pensamientos del país estaban con la ciudad y su gente.

“Escenas de alegría se convirtió en absoluto horror y devastación”, dijo Starmer el martes. “Liverpool se une y todo el país se encuentra con el Liverpool”.

La franquicia histórica se ha asociado con dos de las mayores tragedias en el fútbol profesional.

Se culpó en gran medida a sus fanáticos por el desastre de 1985 en el estadio Heysel en Bélgica cuando 39 personas, en su mayoría partidarios del equipo italiano de la Juventus, murieron cuando los patrocinadores del Liverpool entraron en el stand del rival.

Cuatro años después, un enamoramiento en el estadio Hillsborough en Sheffield llevó a la muerte de 97 fanáticos del Liverpool.

___

Melley informó desde Londres. La escritora de Associated Press, Jill Lawless, contribuyó a este informe.