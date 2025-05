Familia Bradford: Gigantes en altura y voleibol

Cuando la familia Bradford camina juntos en una playa, en un aeropuerto, en un restaurante, los ojos giran. No son solo altos, son gigantes. No son una familia de baloncesto, juegan voleibol. En el Día de los Caídos, mamá, papá, hija e hijo estaban en la playa buscando juegos.

Lee Bradford fue un bloqueador medio de 6 pies 7 en Pepperdine en la década de 1990. Su esposa, Sara, tiene 6-1 y jugó baloncesto en Fordham. Su hija mayor, Carissa, fue la jugadora de voleibol de la sección 6-2 de la ciudad del año en Granada Hills, jugó en Tennessee y South Alabama y ahora es entrenador en jefe en Bates College.

Su hijo, Derek, tiene 6-8, ganó un título de CIF con Royal y ahora entrena con el equipo de voleibol de la playa de EE. UU. Su hijo, Grayson, es un senior 6-11 en Mira Costa y juega para un campeonato estatal el sábado en Fresno. Está comprometido con UCLA.

Incluso el más joven de la familia, su hija Brooke de 12 años, tiene 5-10 y se dirige al estrellato de voleibol. Hable sobre los genes de buena altura: no hay zapatos gigantes sin usar en esta familia.

La familia de voleibol Bradford (de izquierda a derecha). Derek (6 pies 8), Lee (6-7), Sara (6-1), Brooke (5-10), Carissa (6-2), Grayson (6-11). (Cortesía de la familia Bradford).

Papá le dio a sus hijos una opción creciendo. “Me encanta el deporte y ofrecí lecciones privadas gratuitas”, dijo.

Lo tomaron y el resto es historia. Lee ha sido maestro en Granada Hills y solía ser entrenador asistente de Tom Harp. Finalmente mudó a su familia a Manhattan Beach después de conducir a South Bay durante años para la competencia de clubes.

“Hace cuatro años tomamos una muy buena decisión para ir a un programa de clubes de alto nivel”, dijo. “Ha sido un gran viaje”.

A los 6 pies 11, Grayson Bradford se eleva sobre todos los que juegan voleibol para Mira Costa. Se dirige a UCLA. (Steve Galluzzo)

Grayson ha sido un jugador clave para Mira Costa, que ganó el Campeonato de la División 1 de la Sección del Sur, luego en el Campeonato Regional del Sur de California y juega en San José Arzobispo Mitty en el primer estado Match de título de la División 1 para niños el sábado a las 4:30 pm en Fresno City College.

Es un fin de semana para campeonatos. El béisbol de la Sección Sur se llevará a cabo el viernes y el sábado en Cal State Fullerton y Blair Field en Long Beach.

Las finales de softbol de la Sección Sur son viernes y sábados en Irvine.

El Campeonatos estatales de atletismo Será viernes y sábado en Buchanan High en Clovis (las temperaturas llegarán a los triples dígitos). Los campeonatos estatales de tenis son el sábado en Fresno.

Las finales de softbol de la sección de la ciudad son el sábado en Cal State Northridge.

Las semifinales de béisbol de la División 1 del martes produjeron una sorpresa. Corona No. 1, que comenzó el año considerado como la versión de los Dodgers de la escuela secundaria, fue derrotado por St. John Bosco 2-0. Fue la primera derrota de lanzamiento de la escuela secundaria para Seth Hernández, quien llegó en 18-0.

San Juan Bosco ha desatado un extraordinario más cercano en el junior Jack Champlin. La semana pasada, en la parte inferior de la séptima entrada con la partitura empatada, Villa Park tuvo la carrera ganadora en tercera y Champlin fue traído para obtener un ponche. Lanzó 2 1/3 de alivio sin éxito antes de que los Bravos ganaron 5-4 en nueve entradas.

Fue insertado en el juego con un conteo de 2-0, un corredor y otro en la séptima entrada contra Corona. Caminó el primer bateador, luego recibió un ponche y voló para terminar el juego.

Jack Champlin llega como el más cercano. San Juan Bosco vence a Corona 2-0. En la final de la División 1. All-Trinity League. pic.twitter.com/7s0lh5dny6 – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 28 de mayo de 2025

Dijo sobre la situación: “” Me encanta “, dijo.” Hay cerca de 1,000 personas y es eléctrico. No sentí ninguna presión, no me sentía nervioso. Es divertido competir contra todos estos jugadores de Power 5 “.

Jack Champlin de St. John Bosco recogió la salvación en victoria por 2-0 sobre Corona. (Nick Koza)

Ese tipo de mentalidad y confianza de Closer debería ayudar a St. John Bosco en la final de la división de las 7 pm del viernes contra Santa Margarita en Cal State Fullerton. Champlin con mucho gusto tomará el balón cada vez que el entrenador Andy Rojo lo ofrezca.

“No he tenido un salvamento”, dijo.

Ese no es el beso de la muerte. Ese es un adolescente que quiere la pelota con el juego en juego.