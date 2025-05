Por qué los Dodgers no planean alejar a Mookie Betts del campocorto

Antes del comienzo de la temporada, la primera base de los Dodgers y el entrenador del cuadro Chris Woodward hicieron a un lado Mookie Betts un día, y lo hizo imaginar el resultado final final.

“Vas a estar parado en el campocorto cuando ganemos la Serie Mundial”, dijo Woodward a Betts, el ex jardinero derecho de Gold Glove en medio de un interruptor de posición de mitad de carrera casi sin precedentes. “Ese es el objetivo”.

Dos meses después de la campaña, los Dodgers creen que está revisando las cajas requeridas en el camino hacia la llegada.

“Diría que en este momento está jugando un campocorto superior al promedio, un campocorto de las Grandes Ligas”, dijo el manager Dave Roberts esta semana. “Lo cual es sorprendente, teniendo en cuenta que solo tomó esta posición”.

Betts no solo ha regresado al campocorto esta temporada después de su incansable temporada de tres meses en el puesto el año pasado; Pero ha progresado tanto que, a diferencia de cuando fue trasladado de regreso al jardín derecho para el tramo de la marcha del campeonato del otoño pasado, los Dodgers no tienen planes para un cambio similar a finales de temporada esta vez.

“No nos veo haciendo un cambio [like] Lo hicimos el año pasado. No veo que eso suceda “, dijo Roberts.” Es un campocorto de las Grandes Ligas, en un club de campeonato “.

“Y”, también agregó el gerente, “solo está mejorando”.

Significa que ahora, el desafío de Betts ha pasado de probar que pertenece al campocorto a probar que puede dominarlo al final de la temporada. El gol que Woodward estableció a principios de año de repente se ha vuelto mucho más realista ahora. Y en los próximos cuatro meses, la capacidad de Betts para pulir su campocorto se avecina como uno de los factores X más grandes de los Dodgers.

“Llegar a eso, incluso cuando es tan bueno como lo es ahora, todavía hay mucho que aprender”, dijo Woodward. “Ha hecho bien hasta este punto. Entonces, ¿cómo mantenemos eso [progress]? “

En el año 1 de jugar en el campocorto a tiempo completo la temporada pasada, la experiencia inicial de Betts estuvo marcada por prueba y (en su mayoría) error. Luchó para hacer lanzamientos precisos sobre el diamante. Le carecía de los instintos y la confianza para establecer limpiamente incluso muchos Grounders de rutina. En su cameo de tres meses en el papel, uno cortado por una mano rota a mitad de temporada, cometió nueve errores y clasificó el promedio de la liga en varias métricas avanzadas.

“El año pasado”, dijo el primera base Freddie Freeman al reflexionar sobre la incursión inicial de Betts a la posición del campocorto, “fue como un curso de accidente”.

En el año 2, por otro lado, Betts se ha graduado a una especie de escuela final.

A diferencia del año pasado, cuando el ex Slugger MVP cambió de posición solo unas semanas antes del día de apertura, Betts tuvo toda la temporada baja para preparar su juego. Durante el invierno, mejoró la técnica de su guante mientras se desplomaba bolas. Entrenó sobre cómo arrojar desde ranuras en el brazo inferior que en el jardín. Se centró en mantener una base más amplia y atlética para adaptarse a lúpulos divertidos y giros inesperados. Estableció una base de fundamentos que, el año pasado, simplemente no tenía; Proporcionando una renovada confianza y constantemente ha podido apoyarse en toda la temporada.

“Preparación”, dijo Betts recientemente sobre la mayor diferencia en su campocorto este año. “[I have been able] Para prepararse, tenga una idea de lo que estoy haciendo, en lugar de esperar que el atletismo gane. En este nivel, no funciona así. Entonces tienes que tener una idea de lo que estás haciendo. Y trabajo duro todos los días. Estoy ahí afuera todos los días temprano. Haciendo lo que puedo para tener éxito “.

Tales pasos se han ilustrado en los números defensivos de Betts. Actualmente ocupa el séptimo lugar entre los campesinos de MLB calificados en el porcentaje de fildeo, sus tres errores hasta este punto vinculados para la menor cantidad entre los que han hecho al menos 50 aperturas. Sus métricas avanzadas son igualmente alentadoras, clasificando entre los cinco primeros en outs por encima del promedio y las carreras defensivas guardadas.

“Parece un campocorto de las Grandes Ligas en este momento”, dijo Roberts, “donde el año pasado hubo muchas veces que no me sentía así”.

Un producto terminado, sin embargo, Betts todavía no lo es.

Hay complejidades sutiles que aún no ha comprendido completamente, como dónde posicionarse en los lanzamientos de relevos del jardín. Hay jugadas infrecuentes y de mayor dificultad que aún no ha aprendido a manejar.

Un momento de enseñanza importante llegó temprano en la temporada, cuando la incapacidad de Betts para acorralar a un solo hopper en un juego contra los Nacionales de Washington lo llevó a que el cuerpo técnico agregó simulacros más impredecibles de Fungo-Bat Fielding en su rutina diaria de juego previo.

“Simplemente provocó una conversación de: ‘Vas a obtener diferentes tipos de bolas, y esos son bastante raros. Pero, ¿cuál es el proceso de atrapar esa pelota? ¿Y qué necesitamos practicar?”, Recordó Woodward, lo que llevó a cambios que se promulgaron al día siguiente.

“Los ejercicios que hacemos ahora, no sé si alguien más puede hacer que se vean tan fáciles como él ahora”, agregó Woodward. “Cuando comenzó, se nota, ‘Oh hombre, es incómodo’. Pero ahora, le fumo bolas … y él está muy bajo control “.

Otro momento de frustración llegó el domingo pasado en Nueva York, cuando Betts atacó atléticamente una pelota que rebotó en su golpe de derecha en el medio … pero luego se envió un lanzamiento de balance de balance a la segunda base mientras intentaba cambiar una doble jugada potencial.

El campocorto de los Dodgers, Mookie Betts, lanza a la primera base durante el partido del lunes contra los Cleveland Guardianes. (David Dermer / Associated Press)

“Esa fue la primera vez en mi vida que tuve que hacer eso”, dijo Betts días después, lo que lo llevó a buscar más consejos de Woodward y su veterano compañero de equipo de campocorto Miguel Rojas. “Miggy me estaba diciendo que no puedo estresarme al respecto, porque tuvo que jugar ese juego en High-A [when he was first learning the position]. Woody me dijo que tenía que meterse ese juego en Double-A. Estoy jugando este juego por primera vez en mi vida, en las grandes ligas “.

Para Betts, puede ser una dinámica frustrante, tener que respaldar las luchas inevitables que busca el progreso defensivo deseado.

“Definitivamente siento que he crecido mucho, solo desde la perspectiva de rutina”, dijo. “Pero no quiero lastimar al equipo, hombre”.

Es por eso que, en los días inmediatamente posteriores, también incorporó simulacros de flipswhip en su trabajo previo al juego.

“Tendrás que pasar por esos momentos para aprender, para entender”, dijo Rojas, quien ha sido un tablero de sonido para Betts desde el cambio de posición inicial del año pasado. “No considero que eso sea un error. Considero que es un error que aprenderas. Porque esa jugada volverá a suceder”.

“Es como la vida en general. Se trata de aprender de tus errores”, se hizo eco de Freeman. “Y no eso [flip play] fue un error. Pero es como, ‘Ahora sé cómo ajustar eso’. Si ni siquiera estaba tratando de intentar cosas, entonces nunca sabrás lo que realmente puedes lograr. Creo que está aprendiendo sus límites de lo que puede hacer. Y creo que esa es la clave para eso “.

Tales momentos, por supuesto, también subrayan el riesgo inherente de confiar Betts (que todavía tiene un total de solo 132 juegos de MLB de carrera en el campocorto) con quizás la posición más desafiante del deporte.

Una cosa es que ocurra tal error en un concurso de fines de mayo olvidables. Sería mucho menos indulgente si continuaran apareciendo en juegos importantes en la recta final.

También hay una pregunta sobre si el enfoque de Betts en el campocorto ha comenzado a tener un impacto en su bate, con el jugador de 32 años que actualmente golpea solo .254 en la temporada mientras sufre inmersiones incrementales en sus métricas de contacto subyacentes.

Betts cree que la raíz de esas luchas se deriva más de los malos hábitos que desarrolló mientras se recuperaba de un virus del estómago al comienzo de la temporada que lo vio perder casi 20 libras. Por otra parte, a pesar de que ha podido moderar mejor su carga de trabajo diaria previa al juego en comparación con las horas que pasaría todos los días lanzando Groundrs la temporada pasada, todavía está “aprendiendo una posición completamente nueva a nivel de grandes ligas”, señaló Freeman, “y todo su enfoque ha estado en eso”.

Todo crea una aguja relativamente apretada para Betts y los Dodgers para enhebrar el resto del año. Betts no solo tiene que hacer avances continuos en defensa (y demostrar, como mínimo, no será una rebaja de las otras opciones internas del equipo, como Rojas o Tommy Edman). Pero también vuelve a colocar en un lugar para ser una presencia de impacto en la parte superior de la alineación.

“Es mucho para asumir, para ser un campocorto en las grandes ligas”, dijo Freeman. “Pero una vez que ponga todo bajo control, creo que es cuando el golpe se recuperará”.

Se cree ser un proceso continuo, uno que podría tener implicaciones definidas por la temporada para la defensa del título de la Serie Mundial de los Dodgers.

Aún así, en el lapso de dos meses, Betts ha demostrado lo suficiente con su guante para que los Dodgers no lo muevan, haciendo lo que comenzó como un experimento aparentemente dudoso en una solución potencialmente permanente.

“Las personas alrededor del béisbol deberían prestar un poco más de atención a la forma en que se ha estado jugando”, dijo Rojas.

“Ha tenido muchas jugadas diferentes que ha podido ver en los juegos”, agregó Roberts. “Es un tipo que ama un desafío, y realmente se ha dado cuenta de ese desafío y sigue mejorando cada noche”.