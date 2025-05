John Mellencamp ‘avergonzado’ en Pacers-Knicks. Culpe a Pat McAfee

El legendario rockero y el nativo de Indiana John Mellencamp se disculparon el jueves “en nombre de la mayoría de los Hoosiers” por la “espíritu deportiva pobre y pobre” que se exhibió durante la victoria en casa de los Pacers sobre los New York Knicks en el Juego 4 de las finales de la Conferencia Este dos días antes.

Aunque el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll no llamó a ningún fanático específico de los deportes de Indiana en la declaración Publicó en x Horas antes del Juego 5, Mellencamp parecía tener una persona en particular en mente: la personalidad popular de ESPN Pat McAfee.

“Me daba vergüenza cuando alguien, en cuya dirección no sé, llamó a algunas de las personas que habían hecho el viaje desde Nueva York para apoyar a su equipo y, a su vez, apoyar a nuestro equipo”, escribió el cantante “Hurts So Good”. “La audiencia abucheó a estas personas. Diría que eso no era Hospitalidad de Hoosier. Se puede decir que es una espíritu deportiva pobre y pobre”.

Horas después de que Mellencamp publicó su declaración, McAfee la volvió a publicar en X y se identificó como el que instigó a los fanáticos de los Pacers a comportarse de esa manera.

“Soy ‘alguien'”, ” McAfee escribió.

Mellencamp y McAfee estuvieron presentes el martes en Gainbridge Fieldhouse cuando los Pacers derrotaron a los Knicks 130-121 para tomar una ventaja de la serie 3-1. Dirigiéndose a la multitud durante un tiempo de espera del cuarto trimestre, McAfee llamó a los fanáticos de los famosos Knicks Spike Lee, Ben Stiller y Timothée Chalamet, todos los cuales asistieron esa noche, y alentaron a los fanáticos de los Pacers a “enviar a estos hijos de B, de regreso a Nueva York con sus oídos sonando!”

Quietón abordó el asunto Más tarde esa noche en X, diciendo que asumió que McAfee estaba “jugando” y que todos los fanáticos que conoció en la arena eran “increíbles e increíblemente geniales”.

Mellencamp, sin embargo, no estaba contento con las travesuras.

“No estaba orgulloso de ser un Hoosier, y he vivido aquí toda mi vida”, escribió el cantante una vez conocido como Johnny Cougar. “En nombre de la mayoría de los Hoosiers, me gustaría disculparme por nuestro mal comportamiento. Estoy seguro de que los Pacers no tuvieron nada que ver con este golpe”.

El uso de Mellencamp del “Smackdown” parece ser una referencia poco velada a McAfee, que es un comentarista de color y luchador ocasional para la WWE. “Friday Night Smackdown” es uno de los programas de televisión característicos de la organización.

No está claro por qué Mellencamp optó por expresar su disgusto tanto tiempo después de que ocurrió el incidente. Tal vez planea asistir el jueves por la noche en el Madison Square Garden mientras sus Pacers intentan sellar su primer viaje a las Finales de la NBA desde 2000.

Una persona que no estará allí es McAfeea pesar de una invitación amistosa de Stiller.