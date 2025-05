Zion Williamson acusado de violar a la mujer mientras vive en Beverly Hills

La estrella de los Pelicans de Nueva Orleans, Zion Williamson, ha sido acusada de violar y abusar de una mujer que dice que salió con el ex destacado de Duke y la selección del draft general No. 1 de 2018-2023.

En una demanda civil presentada el jueves en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, una mujer identificada como Jane Doe proporciona detalles de dos presuntas instancias en 2020 durante las cuales Williamson la violó en un departamento de Beverly Hills que estaba alquilando en ese momento.

“Estos dos incidentes no fueron aislados”, dice la demanda. “El acusado continuó abuso, violación, asalto y demandante de masa en California y otros estados, incluidos Louisiana y Texas, hasta que la relación terminó en 2023”.

Los abogados de Williamson en Barrasso Usdin Kupperman Freeman & Sarver, LLC, negaron las acusaciones en un comunicado enviado por correo electrónico a The Times el viernes.

“Las acusaciones contenidas en la queja son categóricamente falsas e imprudentes”, declaró la firma. “Este parece ser un intento de explotar a un atleta profesional impulsado por un motivo financiero en lugar de cualquier queja legítima”.

Los abogados de Williamson dijeron que él y el acusador “nunca salieron, pero mantuvieron una relación informal consensual”. La firma agregó que “el Sr. Williamson también tiene la intención de presentar contrademandas y buscar daños significativos para esta demanda difamatoria”.

El acusador de Williamson busca daños no especificados por nueve causas de acción que incluyen asalto, agresión sexual, violencia doméstica, robo, acoso y falso encarcelamiento.

“Nuestro cliente y nosotros no queremos litigar este caso en la prensa. Esa no es nuestra intención”, dijo a The Times el viernes el abogado Sam Taylor del bufete de abogados Lanier, que representa al acusador.

“Sin embargo, sí digo que este es un caso muy grave, reflejado en las acusaciones de la queja. Nuestra cliente solo espera con ansias su día en la corte donde pueda hablar con un jurado de sus compañeros y decirles lo que le sucedió y lo malo que fue y ver la justicia contra el Sr. Williamson”.

Taylor dijo que “a partir de ahora”, su cliente no planea presentar demandas en ninguno de los otros lugares donde tuvieron lugar presuntos incidentes.

Los Pelicanos no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios del Times.

Según la demanda, los dos comenzaron a salir durante el estudiante de primer año de Williamson, y solo un año en Duke, donde jugó durante la temporada 2018-19.

“Durante el curso de su relación, el acusado participó en un patrón continuo de comportamiento abusivo, controlador y amenazante hacia el demandante”, dice la demanda. “Su conducta ilícita ocurrió en Louisiana y continuó a partir de varios estados. El abuso fue de naturaleza sexual, física, emocional y financiera”.

Williamson se mudó a Beverly Hills para entrenar y alquiló una casa en el área durante el otoño de 2020, según la presentación. La demanda proporciona detalles explícitos de dos presuntas instancias en los que Williamson violó al acusador, “en o alrededor” del 23 de septiembre de 2020 y el 10 de octubre de 2020.

La demanda también alega que Williamson cometió muchos otros “actos de violencia criminal” contra su acusador durante su relación, incluida estrangularla varias veces hasta el punto de que perdió la conciencia, sofocándola y/o sofocando, golpeándola y pateándola, amenazando con matarla a ella y a sus familiares, y señalando una arma de fuego cargada a su cabeza.

Williamson “estaba borracho o con cocaína” mientras supuestamente cometía muchos de esos actos, según la demanda.

“Como resultado directo y inmediato de la conducta del acusado, el demandante ha sufrido angustia emocional severa, ansiedad, depresión, humillación, pérdida de sueño y otras lesiones físicas y emocionales”, dice la demanda. “Como resultado directo y inmediato de la conducta del acusado, el demandante ha incurrido en gastos de tratamiento médico y psicológico, terapia y asesoramiento”.