¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones 2025? Tiempo de inicio, canal de televisión, transmisión en vivo y equipos

¡Nuestros finalistas de la Liga de Campeones han sido confirmados oficialmente!

Inter Milán fue el primero en progresar a Munich después de que superaron un clásico de semifinales, superando a Barcelona 7-6 en conjunto.

2 El ganador del tiempo extra de Davide Frattesi aseguró el lugar del Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones Crédito: Getty

2 El PSG será el equipo para enfrentar al Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones Crédito: EPA

Los italianos se vieron obligados a esperar a descubrir a sus oponentes para la final, ya que el PSG y el Arsenal disputaron su segundo tramo un día después.

Los gigantes franceses tomaron una ventaja de 1-0 en la pierna de regreso en París, y no se equivoquen en el territorio.

El PSG aseguró una victoria agregada de 3-1 sobre el Arsenal y será el equipo para enfrentar a Inter en la final de la Liga de Campeones de este año.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones 2025?

La final de la Liga de Campeones 2025 tendrá lugar el sábado 31 de mayo.

El inicio será a las 8pm BST.

El Allianz Arena en Munich será el anfitrión.

¿En qué canal de televisión estará el final 2025 de la Liga de Campeones y se puede transmitir en vivo?

La final de la Liga de Campeones de 2025 se transmitirá en vivo en TNT Sports 1.

El año pasado, la final de la Liga de Campeones estaba disponible para la transmisión en vivo de forma gratuita a través de la aplicación Discovery+.

Queda por ver si la emisora ​​proporcionará una transmisión gratuita para el partido este año.

El blog en vivo de Sunsport le traerá cobertura minuciosa de la final de la Liga de Campeones.

¿Estará la final de la Liga de Campeones 2025 en YouTube?

El año pasado, la final de la Liga de Campeones no se mostró en YouTube, lo que fue un shock para muchos fanáticos, ya que se había emitido en la plataforma de 2016 a 2023.

El partido estaba disponible previamente para ver en el canal oficial de YouTube de BT Sport.

Sin embargo, ese no fue el caso en 2024 debido a que BT Sport se fusionó con Discovery+ y Eurosport bajo la marca deportiva TNT.

Y en lugar de transmitir la final de forma gratuita en YouTube, la emisora ​​optó por proporcionar una transmisión gratuita en su aplicación, Discovery+

No está claro si TNT Sports transmitirá o no la final a través de sus canales de YouTube o se mantendrá en hacer que el gran partido sea gratis para ver en Discovery+, o simplemente no lo hará gratis para ver en absoluto.