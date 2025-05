‘Fab Four’ de Servite muestra su velocidad ardiente en el estado de la pista estatal Prelims

Llámalos los “Fab Four”.

El equipo de relevos de 4×100 metros de Servite’s Boys, que consta de los estudiantes de primer año Jace Wells, Jaelen Hunter, Kamil Pelovello y Jorden Wells obtuvieron los campeonatos de atletismo estatales CIF del viernes, no están mal de los campeonatos de campo a un comienzo exhaustivo al ganar el primer calor en 40.28 segundos y ganando el tiempo calificado superior, no está mal para los primeros de los cuatro que van por el primer oval.

Robert Gardner corrió la pierna ancla detrás de Jace Wells, Hunter y Pelovello seis días antes cuando los Frailes registraron 40.40 para ganar el encuentro de los maestros de la Sección Sur y su compañero de estudiante de segundo año Benjamin Harris se unieron a Jorden Wells, Hunter y Gardner cuando Servite estableció un récord estatal y se encuentran en el Invitado de Arcadia en abril.

Justin Hart de Granada Hills corrió los 400 metros en 47.72 segundos el viernes para ganar el lugar de clasificación final para la final del estado de CIF. (Steve Galluzzo / para el Times)

El viernes fue sobre el “movimiento juvenil”. Dejaron el estadio Memorial de Veteranos en Buchanan High creyendo que podrían regresar el sábado para romper el récord estatal de 40.24 establecido por Hawthorne en 1989.

“Esta es la primera vez que los cuatro hemos estado en el mismo relevo”, dijo Hunter. “Vamos después del récord mañana”.

Sherman Oaks Notre Dame ganó Heat 2 en 40.83, el segundo tiempo más rápido.

Hunter mostró por qué es el estudiante de primer año más rápido del país una hora más tarde cuando parecía que estaba ahorrando su energía para las finales, incluso mientras ganaba su calor de 400 metros en 47.43, el tercer tiempo preliminares más rápido detrás de Temecula Valley, Jack Stadlman (46.99) y la duana de la ciudad de Culver (47.38).

Jace Wells registró el mejor personal para ganar su calor de 200 metros en 21.03, mientras que Stadlman (21 Flat), Antrell Harris (21.14) y Leo Francis (21.16) de Santa Margarita también avanzaron a la final de la final de la USC. Se unieron a la milésima segunda para el noveno.

Los sermones ganaron en 20 centésimas de segundo en 21.11 en un estadio vacío para asegurar su lugar en la final.

“Nunca antes había estado en una escorrentía”, dijo Sermons, sacudiendo la cabeza. “Tuve un mal comienzo la primera vez. Nadie a quien culpar sino yo”.

Los sermones RJ de Rancho Cucamonga, a la derecha, gana una escorrentía contra Nicolas Obimgba de Torrance para ganar el último lugar en las finales de 200 metros de los niños. (Steve Galluzzo / para el Times)

Servite limitó su impresionante día al ganar su calor de 4×400 metros en 3 minutos 10.94 segundos, reteniendo la catedral (3: 11.13) para el segundo tiempo de clasificación más rápido detrás de Long Beach Poly (3: 10.70).

Los equipos de mantenimiento trabajarán durante la noche intentando eliminar las marcas de quemaduras en la pista después de los 100 metros de los niños. Los nueve velocistas que avanzaron a las finales del sábado registraron 10.51 o menos, liderados por el junior de De La Salle Jaden Jefferson, cuyo viento legal 10.01 mejoró el récord de California de 10.14 por Rodrick Pleasant of Gardena Serra en 2022. Segundo en el segundo en el segundo y los Cuotos, y el tercer estado de la Sección de la Ciudad, Antrell Harris de Birmingham, dando un solo Heat, el segundo, los Cuotos, los Fourth Times en el final de los Times de la Ciudad de Birming, en el primer momento de Birming. año.

Los sermones RJ de Rancho Cucamonga con destino a la USC se recuperaron de una carrera de maestría subparte, donde terminó cuarto en 10.47, para ganar su calor en 10.40 y Demare Dezeurn, quien repitió como campeón de Masters en 10.35 segundos, también superó su calor el viernes en 10.43. Benjamin Harris ganó Heat 4 en 10.49.

“Hoy se trataba de calificar para las finales, dijo Dezeurn, un estudiante de segundo año de Alemany.” Es una gran competencia. Tengo que ir duro mañana. Si puedo vencer [Jefferson] Al principio puedo vencerlo en la carrera. Sin embargo, es bueno. Ver esos tiempos me hace amar el juego aún más. Quiero demostrar que pertenezco aquí. ¡Corro para ganar! “

Kyra Terry, a la izquierda, recibe el batón de la compañera de equipo cristiana de Oaks, Rayah Rodríguez, en un calor de relevos de 4×100 metros de niñas en los preliminares estatales el viernes. (Steve Galluzzo / para el Times)

Christina Gray ancló el relevo 4×100 de las niñas de Carson, que registró el tiempo de calificación más rápido (46.16) mientras que el viaje de viaje de viaje en la pierna de Anchor en el Heat 2 permitió Redondo Union (46.33) para recoger el campeón estatal del año pasado Oaks Christian, que registró la misma hora (46.39) como Long Beach Poly. Gray siguió con un mejor 11.47 personal en los 100, superando a Keelan Wright de Chaparral por dos centésimas de segundo por segundo en su calor.

La estudiante de segundo año de Calabasas, Malia Rainey, gritó “Vamos” después de ganar su calor en un mejor de 11.57 personal, mientras que su compañero de equipo Marley Scoggins ganó Heat 4 en 11.67. Wright se recuperó para publicar el mejor tiempo (23.58) en los 200 metros de las niñas, mientras que Gray terminó segundo en 23.71, el segundo tiempo más rápido y mucho más rápido que sus 24.62 en las finales de la ciudad.

“En los 100 tuve un gran comienzo, ahora solo tengo que trabajar en el final”, dijo Gray. “Todavía es un gran momento para mí. Me siento bastante bien, no había viento negativo y ganar el relevo me dio confianza ya que me sentía dudoso antes de eso, pero después del 4×100 sabía que me iría bien el resto del día.

La corredora de la presentadora de relevos de 4×100 metros de Carson, Christina Gray, cruza la línea de meta durante un calor en los preliminares de atletismo del estado CIF el viernes. (Steve Galluzzo / para el Times)

El actual campeón del disco Aja Johnson Sherman Oaks Notre Dame tuvo problemas el viernes, pero aseguró el puesto 12 y último final con un esfuerzo de 139 pies 3 pulgadas. Trinity Tipton de Camarillo fue el mejor calificador con 152-06. El campeón estatal de lanzamiento de lanzamiento de 2023, Johnson fue el mejor clasificatorio el viernes con 45-05, venciendo a Jaslene Massey de Aliso Niguel por seis pulgadas.

El atleta transgénero Ab Hernández del Valle de Jurupa fue el clasificatorio líder en el salto de longitud de las chicas (19-11.75), triple salto (40-09.75) y salto de altura (5-05.00).