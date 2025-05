La estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, inspira asombro y confianza

No saben cómo se verá su rotación en octubre, y no saben qué tan desgastados estará su bullpen.

Lo que los Dodgers saben es esto: tienen Shohei Ohtani.

Ohtani les dará una oportunidad en octubre, independientemente de cómo sea su lista, tal como lo hizo el viernes por la noche en una victoria de 8-5 sobre los Yankees de Nueva York.

¿Cómo puede un jugador que toma cuatro o cinco turnos al bate en la mayoría de las noches tener una influencia tan de gran tamaño en los juegos? ¿Cómo puede un jugador que bata una vez solo dos o tres entradas traer oponentes de rodillas? ¿Cómo puede un MVP tres veces ser un mejor jugador ofensivo que en su histórica temporada de 50 homeros y 50 robos el año pasado?

“No tengo palabras para ello”, dijo el jardinero Michael Conforto.

Cuando Aaron Judge jonronó en la parte superior de la primera, Ohtani respondió con un jonrón propio en la mitad inferior de la entrada.

Cuando los Dodgers cayeron por tres carreras, Ohtani lideró la sexta entrada con otro jonrón, este que hizo que el abridor de los Yankees Max Fried golpee la pose de Kershaw, de regreso al plato, con las manos sobre las rodillas, la cabeza hacia abajo. La explosión encendió un aumento de cuatro carreras de los Dodgers que produjeron su primera ventaja de la noche.

Esto fue en una noche en la que Mookie Betts fue marginado con un dedo roto, Evan Phillips fue descartado durante el resto de la temporada debido a una próxima reconstrucción del codo, y los Dodgers no tuvieron más remedio que comenzar el poco confiable de Tony Gonsolin porque tres lanzadores de su rotación de la jornada de apertura estaban en la lista lesionada.

La estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, a la izquierda, observa su jonrón en solitario, el estadio Dodger como el lanzador titular de los New York Yankees Max Fried, Center, Reaccions y el receptor Austin Wells Watches durante la sexta entrada el viernes. (Mark J. Terrill / Associated Press)

Jugando con una lista disminuida, el manager Dave Roberts hizo lo que pudo antes del juego para minimizar la importancia de la revancha de la Serie Mundial contra los Yankees, pero Ohtani reconoció el concurso de lo que era.

Este fue un juego de declaración, y Ohtani hizo una declaración.

“Tratamos de ganar todos y cada uno de los juegos, por supuesto, pero creo que es un ambiente especial [against the Yankees,]”Ohtani dijo en japonés.” Creo que fue enorme haber tomado el [first game] de la serie “.

Los jonrones fueron los 14 y 15 de mayo de Ohtani, que empataron un récord de franquicia de un solo mes compartido previamente por Pedro Guerrero y Duke Snider. Los jonrones fueron los 21 y 22 de la temporada de Ohtani, lo que significa que Ohtani está en ritmo para un 63 bombas en su carrera.

Sin embargo, el valor de los jonrones de Ohtani se extiende más allá de los números.

Inspiran asombro.

“No quieres perderte ninguno de sus turnos al bate”, dijo Conforto. “Quieres estar en el banquillo. Quieres verlo en persona. Eso es lo que es ser su compañero de equipo. Quieres estar allí”.

Inspiran confianza.

“Cada vez que llega al plato, esperamos que suceda algo increíble”, dijo Gonsolin. “Y no nos decepciona la mayor parte del tiempo. Realmente genial tener a alguien así en nuestro equipo”.

Inspiran una forma contagiosa de coraje.

“Probablemente diría que es como cualquier otro juego, pero creo que cuando ves al MVP reinante [Judge] Por otro lado, salir y actuar, eso saca aún más un competidor en Shohei ”, dijo Roberts.

Inspiran victorias: los Dodgers tienen 14-6 cuando Ohtani Homers.

“Siempre parecemos jugar muy bien cuando Shohei juega bien”, dijo el primera base Freddie Freeman. “Escuché los cantos para MVP y él está muy bien en camino a hacerlo de nuevo”.

Esto es lo que los Dodgers necesitarán en octubre, especialmente en una temporada en la que poco se ha ido según el plan. En este punto, no pueden contar con Blake Snell y Tyler Glasnow para estar saludables durante el resto del año. No pueden esperar que su bullpen sea tan espectacular como lo fue el año pasado. Pero pueden confiar en Ohtani para compensar sus deficiencias.

Pronto podrá afectar el juego desde el montículo, ya que los Dodgers esperan que regrese a lanzar después del descanso de las estrellas. En lugar de deleitarse en la victoria el viernes por la noche, Ohtani dijo en una entrevista posterior al juego con Apple TV que ya estaba mirando hacia la tarea del día siguiente.

“Live Bullpen está programado para mañana”, dijo Ohtani. “El juego ha terminado ahora y me gustaría poner mi cuerpo en orden para la BP en vivo”.