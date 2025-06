Lake Washington Baseball, Mercer Island Boys Soccer Win Championships

El equipo de béisbol del lago Washington se encontró en un hoyo de cinco carreras después de la primera entrada del campeonato estatal Clase 4A del sábado.

No hay problema.

Los canguros 13 con sembrado recaudaron tres carreras en la segunda y luego explotaron por siete más en el tercer ruta a una victoria por 15-5 sobre el No. 3 Eastlake en cinco entradas en Parker-Faller Field en Yakima.

Logan Schuster recolectó tres hits y cuatro carreras impulsadas, Boden Reeve y

Brady O’Cain condujo en tres carreras, y Lake Washington (20-11) capturó el primer título estatal del programa desde 2019 y el segundo en general.

Kade Haroldsen llamó a dos carreras para Eastlake (23-9).

Clase 3A: Mount Vernon 14, Kennewick 6

Siguiendo 5-2 entrando en la parte inferior de la cuarta entrada en Parker-Faller Field, Mount Vernon, mejor sembrado, anotó 12 veces en las siguientes tres entradas para retirarse para el tercer título estatal del programa y primero desde 1992.

Bode Webb terminó 3 por 3 y condujo seis carreras para los Bulldogs (25-4), quienes perdieron el juego de título de Clase 3A 2024 ante West Seattle.

Xavier Neyens, una posible selección del top 10 en el draft de MLB de este verano, anotó cuatro veces en un hit y cuatro caminatas. Dylan Jacobs agregó tres carreras impulsadas y tres hits, incluido un jonrón de dos carreras.

Dierks Chávez llamó a tres carreras para Kennewick de tercera semilla (21-5), y Cameron Owen tuvo dos carreras impulsadas.

Clase 2A: Bainbridge 3, Anacortes 0

Trey Thompson ponchó a 13 en seis entradas y Braden French cerró un juego sin hits combinado en el séptimo para dar a los Spartans de segundo sembrado su primer título estatal en la historia del programa.

Thompson, Wyndham Kochenash y Henry Olsen condujeron una carrera para Bainbridge (23-4) durante la victoria sobre Anacortes (25-5) en el estadio Joe Martin en Bellingham.

Clase 1A: Bellevue Christian 5, LA Center 4

Los Vikings de Octavo Sembrado aprovecharon algunos errores defensivos del Centro para capturar el primer título del programa desde 2022 en el estadio Joe Martin.

El bateador inicial Luke Evenson recolectó dos hits y anotó tres veces para Bellevue Christian (22-5), que solo tuvo cuatro hits, pero también atrajo cuatro caminatas y tres hit por lanzamientos.

Fútbol

Clase 4A: Woodinville 2, Hazen 1

Cooper Conley anotó su segundo gol del partido en los minutos finales en el estadio Sparks en Puyallup para enviar a los Falcons de segundo sembrado (20-2) a su primer título estatal en la historia del programa.

Clase 3A: Mercer Island 3, Shorewood 2

No. 3 Mercer Island (13-3-3) construyó una ventaja de tres goles en el estadio de Sparks y luego contuvo a Shorewood (19-2-2) para llevarse a casa el segundo campeonato estatal del equipo en cuatro temporadas.

Clase 2A: Columbia River 4, North Kitsap 1

No. 3 Columbia River (22-1-1) ganó un segundo campeonato estatal en tres temporadas, enviando el No. 5 North Kitsap (19-4) en el Estadio Federal Way.

Clase 1A: University Prep 2, The Bush School 1

La mejor preparada de la Universidad (17-0-2) eliminó al No. 15 The Bush School (15-6) en el Federal Way Stadium y vengó una pérdida del título de 2022.